双重护照引发的外交风波

（德国之声中文网）"这是老掉牙的报复欲望"，意大利外长米拉内西（Enzo Milanesi）这样形容维也纳向南蒂罗尔人提供奥地利护照的计划。

奥地利总理库尔茨则在罗马向媒体表示，意大利没有必要这么激动，毕竟目前针对双重国籍还没有法案。一旦出现这种情况，维也纳将与罗马进行协调。不过这位奥地利总理也表示，很多南蒂罗尔人非常希望能有双重国籍。

"不得体的倡议"

意大利外交部在9月初表示，听说维也纳的一个政府委员会已经开始着手相关法律文本，计划向讲德语和拉丁语的居民提供奥地利国籍。"这个倡议很不得体，它有引发骚乱的隐患"，意大利外交部说。

奥地利目前的右翼政府（奥地利人民党与右翼民粹主义政党自由党联合组阁）在2017年年底上台时，就南蒂罗尔双重国籍问题放入了政府计划中。在给予南蒂罗尔人奥地利国籍方面，自由党一直表现得非常积极。

事实上，目前的意大利和维也纳政府在很多问题上立场相近：两国主管内政部的都是右翼民粹主义党派--分别是奥地利自由党（FPÖ）和北方联盟（Lega），都主张在难民政策上持强硬立场。

不过在双重国籍问题上，罗马显然无法与维也纳站在同一阵线。意大利内政部批评说，作为目前欧盟轮值主席国的奥地利，居然推动这种可能造成国家间冲突的项目，这很不寻常。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 美丽的皇后伊丽莎白 茜茜公主的美貌倾国倾城。维护这位皇后的美貌也是一项巨大的工程。仅美发这一项每天就会占用她1至2个小时的时间。在她年老的时候还维持着50公分的“小蜂腰”。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 巴伐利亚：施坦贝尔格湖旁无忧无虑的童年 慕尼黑长大的茜茜，夏季里总是来到父母位于施坦贝尔格（Starnberger See）湖旁的夏宫，那里记录了她最幸福的童年时光。虽然人们今天只能观赏帕森霍芬城堡（Schloss Possenhofen）的外景，但是玫瑰岛（茜茜与有“童话国王”之称的堂弟——路德维希二世见面的地方）以及老车站候车室里的博物馆是追寻年轻茜茜足迹的好去处。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 从巴伐利亚到奥地利：Bad Ischl订婚 15岁的伊丽莎白第一次和弗朗茨·约瑟夫皇帝见面的地方是设在Bad Ischl的夏宫。1853年与弗朗茨的订婚也开启了茜茜公主的另一段人生。一百年过后，这个皇宫成为了之后让Romy Schneider 名扬四海的“茜茜公主”电影作品的拍摄地。电影的剧本有很多杜撰色彩，不仅仅包括茜茜这个名字。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 维也纳：霍夫堡宮的婚姻和艰难岁月 结婚后不久，皇室严格的礼节和一个总是干涉孩子教育的婆婆让茜茜在霍夫堡宮的生活有如炼狱。皇宫旁边的茜茜博物馆诉说着一切与神秘人物茜茜有关的故事。这里收藏着她穿过的衣服、用过的家具、旅行药箱和死亡面具。对于茜茜迷们来说，绝对不可错过！

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 意大利：的里雅斯特的悬崖 旅行成为了这个皇后逃避生活的办法。离开维也纳的皇室生活让她感觉的身心愉悦。比如说在的里雅斯特德市（ Triest）亚得里亚海岸的米拉马雷城堡。茜茜公主在前往地中海旅游的时候曾14次在这里停留，包括和弗朗茨一起。的里雅斯特德的海湾仍然在养殖当年茜茜最爱吃的生蚝。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 匈牙利：第二故乡格德勒宮 1867年6月8日，弗朗茨和茜茜正式被加冕为奥匈帝国的匈牙利国王和王后。此后两人不断拜访格德勒宮。据说这是“匈牙利人民”送给这对皇族的礼物。在格德勒宮，茜茜终于有时间好好的做她最喜欢做的事情：骑马。同时她还办成了一件政治上的大事：促使匈牙利实现内部独立。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 希腊：科孚岛上的命运之年 自从茜茜于1860年在科孚岛上疗养后，她就爱上了地中海上的这个小岛。她的儿子1889年自杀后，她又来到这里，通过远足和船游寻找内心的静土。在这里名为Achilleion的白色大理石宫殿中，你可以切身感受到茜茜是怎样度过了人近黄昏的时光。花园里有怀念希腊诗人荷马笔下英雄传说的塑像，茜茜十分喜爱。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 瑞士：日内瓦湖谋杀案 让茜茜成为永恒神话的是她1898年9月10日前往瑞士时遇刺事件。茜茜在日内瓦湖畔漫步时，无政府主义者Luigi Lucheni将一枚利箭射入了她的心脏。在当时皇后下榻的美岸(Beau-Rivage)大酒店里，人们现在可以参观与此次刺杀有关的一些实物，包括一块带血的丝布。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 维也纳：茜茜最后的归属 皇后的尸体当时被以最快的速度运抵维也纳。遇刺7天后，茜茜在维也纳的皇家墓穴Kapuzinergruft下葬。在众人撕心裂肺的悲痛情绪中，茜茜的遗体就静静的躺在位于奥古斯汀教堂的棺木里。她平生最后的愿望：被埋葬在科孚岛上——未能如愿。

追随茜茜的脚步 体验最美的欧洲 维也纳：美泉宫中的茜茜小路 茜茜的遗体就是被这辆华丽的灵车运往皇家墓地的。在美泉宫的Wagenburg能够看到。美泉宫也追溯了这位皇后传奇的一生：从婚礼的裙摆到匈牙利封后时乘坐的金色马车，还有她的马鞍。



意大利政府议会关系和直接民主部长弗拉卡罗（Riccardo Fraccaro）直接将奥地利的行为称为"敌对行动"，指责维也纳在南蒂罗尔10月21日的地方选举前进行两极分化宣传。他说，这是"纯粹的宣传行为"，对于都处于欧盟区的当地居民毫无实用价值。

南蒂罗尔（又称博尔扎诺自治省）是意大利北部省份，靠近奥地利边境城市因斯布鲁克。该自治省的主体民族是日耳曼民族，该地区70%的人口以德语为母语。一战结束前，该阿尔卑斯山脉地区是奥匈帝国一部分，战后根据战后协议、在违背当地居民意愿的情况下被划给了意大利。针对该地区的从属问题，出现过多次争端。自1972年起，南蒂罗尔省以及特伦蒂诺地区开始享有广泛的自治权。从那时起，这两地就有针对双重国籍（意大利和奥地利）响亮的呼声。

王凡/叶宣（德新社等）