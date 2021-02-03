 双重打击之下 古巴从中国进口额大幅下跌 | 经济纵横 | DW | 07.02.2021

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经济纵横

双重打击之下 古巴从中国进口额大幅下跌

古巴从中国的进口额从2019年的7.91亿美元大降至去年的4.83亿美元。受美国制裁和新冠疫情的影响，古巴从中国的进口额已连续5年下滑。

Kubanisch-chinesische Beziehungen Chinatown in Havana

古巴主要向中国出口糖和镍，从那里进口机械和运输设备，以及原材料和食品等（图为哈瓦那）

(德国之声中文网)古巴大部分消费都依赖进口。不过该国近年来开始拖欠外国供应商的款项，主要一个原因是，盟友委内瑞拉经济自身难保，2015年以来对古巴的支持逐年下降。

中国政府此前曾报告，向古巴的出口额从2015年的近19亿美元下降到2018年的11亿美元。

中国海关总署数据显示，中国去年从古巴的进口额约有4.72亿美元，与2019年数据相仿，这代表双边贸易总额低于10亿美元，是十多年来的最低水平。

古巴主要向中国出口糖和镍，从那里进口机械和运输设备，另外原材料和食品等等。

这两个共产党领导的国家仍然是政治盟友，也是经济伙伴，中国在古巴可再生源方面的投资不断增加，也给轻工业、通信业的发展筹资。 古巴在中国有三家合资制药公司。

5名知情外交官和商人透露，多年来古巴的商业惯例和付款不到位让中方公司感到失望。

三名不愿透露姓名的消息人士表示，去年中国出口古巴下降的更多原因是付款问题，并非是新冠疫情所致。一名欧洲商人说：“古巴人没钱，中国政府将不再替外贸担保，而中国公司想要得到报酬。”

无论是古巴政府还是中国驻古巴商务处都没有回应路透社的置评请求。

  • Cuban Angel Julio Soza Catillo

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    建筑业退休者

    89岁的卡迪罗（Angel Julio Soza Catillo）生活在古巴南部海岸的一个贫穷地区。他在建筑业工作了40年，如今的退休金是每月200比索（约合7.55美元）。

  • A book listing rations

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    粮本

    古巴人可以每月凭粮本购买口粮。

  • A man in front of his house in Cuba

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    摆摊

    布萨（Raul Bouza）每月的退休金是240比索。他每月要交500比索的营业执照费，才能摆摊卖电池、灯泡之类。每三个月，他的兄弟会从迈阿密汇给他100美金。

  • A man on his farm in Cuba

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    在农场工作

    86岁的罗扎纳（Antonio Loreno Lozana）和一个儿子住在一起，他们有一个小的农场。除每月200比索的退休金外，他们卖农产品、向游客卖咖啡能赚到约150美元。

  • Workers in a Cuban printing shop

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    “对社会有用”

    85岁的迪亚（Ebaristo Día Día）在一家打印店帮忙折纸盒。这样，他每月能多赚300比索，店主还给他提供早饭和午饭。他说，这份工作让他觉得自己对社会有用，所以挺高兴的。

  • A Cuban woman in her home

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    指路

    92岁的布兰科（Aida Guerreros Blanco）只有120闭锁的退休金。她生活在古巴东部，时常在门口跟游客打招呼，给他们指指路，希望他们给她一点小钱。

  • A man sitting in front of his house in Cuba

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    卖糖果

    90岁的卡尔扎达（Miquel Calzada）坐在家门口，卖饼干和糖果，希望赚一点钱。

  • A man standing in a house in Cuba

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    房屋中介

    80岁的迪亚（Mario Día）在哈瓦那的房地产市场当中介。如果卖掉一栋房子，他能拿10%的佣金，如果促成一笔房屋交换的交易，他能拿到小费。2018年他卖掉了两栋房子，带来1500美元的额外收入。

  • A Cuban woman at home

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    养家

    86岁的格里诺姆（Lidia Herredia Grinom）与患病的继女生活在一起。她的丈夫15年前去世了。为了过活，她每天下午在圣地亚哥-德古巴卖香烟和塑料袋。

  • A water inspector in Cuba

    古巴老年人：10美元退休金如何生活？

    退而不休

    66岁的冈萨勒斯（Rodolfo Aguilar Gonzalez）还在继续水管工的工作。尽管65岁可以退休，但他不想与社会脱节。古巴法律允许人们退休后申请减低强度的工作，但冈萨勒斯还在老本行做正常的工作。

    作者: Sanne Derks


进口量大跌

美国严厉的制裁，加上新冠疫情给古巴旅游业带来巨大打击，古巴的外汇收入减少，经济受到影响，失业率升高，2020年该国经济萎缩了11%。

古巴政府统计显示，去年外汇实际收入仅有预计的55%，进口量则下降了30%至40%。不过并没给出细节。 

中国是古巴三大贸易伙伴之一，另外两个国家是委内瑞拉和西班牙。根据西班牙发布的经济数据，到2020年11月，西班牙对古巴的出口额下降了近37%，为5.95亿美元，而进口额也下降了11.8%，为1.06亿元。

古巴西班牙企业家协会(AEEC)负责人丰特查（Xulio Fontecha）指出，进出口额下降的原因是新冠疫情和全球贸易大环境疲弱。他希望美国新政府、新冠疫苗和古巴正在进行的改革能在中短期内，促进古巴的经济发展。

观看视频 01:36

古巴雪茄大卖 中国功不可没

文木 / 李鱼（路透社）

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