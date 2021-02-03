双重打击之下 古巴从中国进口额大幅下跌

古巴从中国的进口额从2019年的7.91亿美元大降至去年的4.83亿美元。受美国制裁和新冠疫情的影响，古巴从中国的进口额已连续5年下滑。
(德国之声中文网)古巴大部分消费都依赖进口。不过该国近年来开始拖欠外国供应商的款项，主要一个原因是，盟友委内瑞拉经济自身难保，2015年以来对古巴的支持逐年下降。
中国政府此前曾报告，向古巴的出口额从2015年的近19亿美元下降到2018年的11亿美元。
中国海关总署数据显示，中国去年从古巴的进口额约有4.72亿美元，与2019年数据相仿，这代表双边贸易总额低于10亿美元，是十多年来的最低水平。
古巴主要向中国出口糖和镍，从那里进口机械和运输设备，另外原材料和食品等等。
这两个共产党领导的国家仍然是政治盟友，也是经济伙伴，中国在古巴可再生源方面的投资不断增加，也给轻工业、通信业的发展筹资。 古巴在中国有三家合资制药公司。
5名知情外交官和商人透露，多年来古巴的商业惯例和付款不到位让中方公司感到失望。
三名不愿透露姓名的消息人士表示，去年中国出口古巴下降的更多原因是付款问题，并非是新冠疫情所致。一名欧洲商人说：“古巴人没钱，中国政府将不再替外贸担保，而中国公司想要得到报酬。”
无论是古巴政府还是中国驻古巴商务处都没有回应路透社的置评请求。
美国严厉的制裁，加上新冠疫情给古巴旅游业带来巨大打击，古巴的外汇收入减少，经济受到影响，失业率升高，2020年该国经济萎缩了11%。
古巴政府统计显示，去年外汇实际收入仅有预计的55%，进口量则下降了30%至40%。不过并没给出细节。
中国是古巴三大贸易伙伴之一，另外两个国家是委内瑞拉和西班牙。根据西班牙发布的经济数据，到2020年11月，西班牙对古巴的出口额下降了近37%，为5.95亿美元，而进口额也下降了11.8%，为1.06亿元。
古巴西班牙企业家协会(AEEC)负责人丰特查（Xulio Fontecha）指出，进出口额下降的原因是新冠疫情和全球贸易大环境疲弱。他希望美国新政府、新冠疫苗和古巴正在进行的改革能在中短期内，促进古巴的经济发展。
文木 / 李鱼（路透社）
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