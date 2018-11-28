双边协议救经济 习近平获颁阿根廷荣誉勋章

(德国之声中文网) 中国与阿根廷在G20峰会期间进行会谈，达成金融、贸易等共30项合作协议。

阿根廷在今年遭遇了严重的旱灾以及本币汇率危机，已经向国际货币基金寻求协助，并获得560亿美元的贷款。

为了解救陷入经济困境的阿根廷，中国与阿根廷签订了90亿美元的货币互换协议，以预先约定好的汇率换取货币，让阿根廷有效防止汇率变动造成的损失。

中国是阿根廷的重要贸易伙伴，尤其在该国的重点产业－农业上扮演关键角色。中国也是阿根廷的重要金主: 根据美国智库美洲对话组织(Inter-American Dialogue)的报告，中国在基础建设的项目上，借了阿根廷大约182亿美金。

阿根廷央行称，与中方签署的新协议将继续帮助维护其国内金融市场稳定，并使得两国的贸易往来更加便捷。习近平在会后记者会表示，中方正在加强于经济、农业、金融和基础建设等领域与阿根廷的合作。

习近平强调合作才是唯一道路

樱桃外交

此外，阿根廷农业部长也对《南华早报》表示，阿根廷已经签订协议向中国出口樱桃，出口蜂蜜与猪肉的协议也在谈判中。

樱桃是中美贸易战中的牺牲品之一。中国一直是美国樱桃的主要买家，在农历年节特别抢手。然而中国为了反制美国的关税措施，把美国樱桃的关税从10%上调到50%。这不但重创美国樱桃产业，也迫使中国另寻供应商，阿根廷因此成为选项。

中国与阿根廷在共同声明中，并在其他许多议题上达成共识: 中阿伙伴关系可扩展至一带一路倡议。阿根廷重申支持一个中国政策，中国则支持阿根廷在马尔维纳斯群岛(英国统治下的福克兰群岛)问题的主权要求。

12月2日，阿根廷总理马克里授予中国国家主席习近平「解放者马丁大项链级勋章」，乃阿根廷政府以国父圣马丁为名，为外国公民设立的最高荣誉。

罗法/夏立民 (美联社、法新社)