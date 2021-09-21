 “双边利益”为重 美俄军事高层对话  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2021

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“双边利益”为重 美俄军事高层对话 

双边关系持续紧张之际，美国和俄罗斯军事高层在芬兰举行了会晤。 

俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫（Waleri Gerassimow）

俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫（Waleri Gerassimow）

（德国之声中文网）据国际文传电讯社报道，俄罗斯国防部周三（9月22日）宣布，俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫（Waleri Gerassimow）和他的美国同行米利（Mark Milley ）在芬兰举行了会谈，会谈气氛是建设性的。报道称，会谈的目的之一是减少“军事活动中发生事故的风险”。莫斯科方面称会谈涉及了“双边利益”问题，但未提供更多细节。    

美国陆军上将、参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）

美国陆军上将、参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）

美国从阿富汗撤军后，俄罗斯表示，美国要对那里的局势负责。莫斯科担心，激进的伊斯兰塔利班上台后，其战士可能会进入前苏联的中亚疆域。俄罗斯还警告说，恐怖组织“伊斯兰国”的势力将重新坐大，毒品走私活动将会增加。此外，一段时间来，俄罗斯和西方曾举行多次军事演习，造成新的紧张态势。 

目前，乌克兰西部正举行有美国和其它北约国家参与的联合军事演习。乌克兰国防部在基辅宣布，乌克兰军队与来自 11 个北约国家的部队周三启动又一次联合演习。演习取名“United Forces 2021”（联合力量2021），有约 1.25万官兵参加，将动用  600 多套军事装备，演习地点遍及乌克兰全境，下周四结束。  

 

（德新社） 

 

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