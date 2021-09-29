双边关系敏感时期 加驻华大使离任

(德国之声中文网）鲍达民将于12月31日结束其驻华大使任期。这一重要外交岗位出现空缺的时机较为敏感，因为加拿大自由派总理特鲁多正在重新考量该国的对华政策。鲍达民发表声明称，能够参与营救两名加拿大人的行动是他"一生的荣耀"。

加拿大人康明凯（ Michael Kovrig）和斯帕弗（ Michael Spavor）在中国被关押了三年之久，直到今年九月才重获自由。加拿大警方依据一项美国司法请求逮捕了华为高管孟晚舟后不久，上述两名加拿大人即在中国境内遭到逮捕。

加拿大反对党不断向总理特鲁多施加压力，要求他采取更为强硬的对华政策。特鲁多则表示，只有处理好对华关系，实现加拿大的外交目标，才能使加拿大处于更为有利的地位。保守派反对党领袖奥托尔（Erin O'Toole)则认为，特鲁多执行了错误的对华政策，从而造成了当前的灾难性局面。奥多尔对媒体表示，加拿大也应考虑外交抵制北京冬奥会的可能性。美国总统拜登已于本周宣布了外交抵制北京奥运的决定。

尽管两名加拿大人已经获释，但加中关系目前仍处于低谷。中国方面仍对两家加拿大公司的油菜籽实施进口禁令，而加拿大方面也尚未就是否准许华为参与该国5G网建设做出最后决定。

两名来自外交圈的高层人士表示，加拿大正在拟定新的印太战略，目的之一也是为了应对中国。加拿大政府官员表示，加拿大的外交影响力有限，必须同其他国家加强合作。

今年二月，加拿大曾发起一项外交倡议，呼吁禁止以任意拘押外国公民作为外交施压筹码的做法。共有58个国家参与了这一行动。作为资深中国问题专家以及加拿大民间智库麦克唐纳-洛里埃研究所（ Macdonald-Laurier-Institut）的高级研究人员，鲍达民离任之后，接替驻华大使一职的有可能会是女外交官本特利（Julia Bentley）。她在2011年至2014年期间，有过驻华经历，前不久刚刚从驻马来西亚大使岗位离开。另外一位可能驻华大使人选则是泰勒（ Julia Bentley）。这位女外交官能讲流利中文，目前为加拿大驻泰国大使。

至于加拿大方面何时会公布驻华大使人选以及是否会做出外交抵制冬奥会行动，加拿大外交部尚未对媒体的质询做出回应。

（路透社，彭博社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。