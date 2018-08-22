双管齐下 提升跨大西洋关系

（德国之声中文网）德国知名DJ"Hell"和"Koze"亮相洛杉矶，柏林霹雳舞组合"Flying Steps"在巴赫音乐的伴奏下登上林肯纪念堂的舞台。来自经济界、政界和学术界的精英聚首哈佛大学。舞蹈家在犹他州纪念碑谷表演热气球间走钢丝。印第安纳波利斯举行两天民间活动，庆祝德美友谊。

这些都只是10月3日开始的美国的"德国年"之序幕。到2019年底，美国各地将举办1000多场活动，启动300多个项目，加强德美之间各层面的交流。而德国外长马斯也专程前往华盛顿参加开幕典礼。系列活动的主题为"在一起很精彩"。

在一起很精彩？过去几个月登上头版的德美关系新闻却似乎与此相距甚远。"西方完了"，"德美关系跌入谷底"，"跨大西洋价值共同体濒临深渊"，仅仅是其中一些标题而已。

祖父来自德国卡尔斯塔特（Kallstadt)的特朗普让美德双边关系跌入低谷。在上周的联大讲话中，特朗普将德国推向了俄罗斯、中国、朝鲜或者伊朗这样的他眼中的不友好国家之列。

德国外长马斯当时和德国代表团一起坐在观众席上。从电视上，人们可以看到，特朗普讲话期间，马斯露出难以置信的微笑，眉头紧蹙，连连摇头。三天后，马斯自己站到了联大演讲台上。他虽然没有对特朗普进行正面攻击，但急切呼吁进行国际间合作，而不是各国采取单边行动，并用"在一起第一"（Togehter first)来对应特朗普的"美国第一"。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 大国领袖风范 这张《时代》杂志封面照应该会让刚刚当选美国总统的特朗普感到满意吧：当选年度人物，和德国二战后第一任总理阿登纳、美国前总统肯尼迪以及黑人运动领袖马丁·路德·金相并列——不过希特勒和斯大林也曾获得这样的头衔。因为对于该杂志编辑部来说，年度人物应该是对世界政治起到巨大影响力的人——不管是积极还是消极影响。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 含蓄的评论 修建和墨西哥之间的边界隔离墙，是特朗普最核心的竞选诺言之一。因此，在特朗普当选为总统之后两周，《纽约客》杂志就设计了这幅别出心裁的封面。如果与接下来的一张封面图对比来看，就会发现全世界媒体编辑在评论风格上十分迥异，有的比较含蓄，有的就相当直白……

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 大胆的讽刺 这就是法国讽刺性杂志《查理周刊》的表达方式：在一段被曝光的录像资料中，特朗普显然对人大肆吹嘘自己如何利用金钱地位对女人为所欲为，可以“抓摸她们的私处”。针对这段对白，《查理周刊》问道：“应该让这个人掌握核武器按钮吗？”

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 美国精神病人 面对特朗普胜选的消息，法国左派报纸《解放报》（Libération）做出了大胆的讽刺：他们借用了畅销小说《美国精神病人》（American Psycho）主人公杀人狂魔帕特里克·贝特曼（Patrick Bateman）的人物设定：富有、浮华、自恋、虚荣——是不是有点似曾相识？

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 白宫“造反派”？ 英国《经济学人》周刊在2017年2月的一期封面中把这个美国最高领导人塑造成了放火的“造反派”。该杂志在头条文章中写道，通常情况下政策上的混乱都会以失败告终，但是在特朗普身上，似乎这种混乱就是他的计划之一。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 被“斩首”的自由 同样在2017年2月出版的还有德国《明镜周刊》的这幅封面：手持屠刀和自由女神头颅的特朗普。这一封面设计是为了讽刺特朗普的“美国优先”政策以及对七个穆斯林国家公民实施的入境禁令。不过，把恐怖组织“伊斯兰国”惯用的斩首罪行放到美国总统身上，这一类比也引起了不少争议。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 世上只有爸爸好 在特朗普时代，政治现实变得如此荒诞，导致讽刺文学都面临挑战。美国《疯狂杂志》（Mad）就对特朗普将家族成员带进政治班子的做法进行嘲讽：站在父亲身后的是伊万卡，不过站在夫婿库什内的位置上“客串”的，是《疯狂杂志》的封面男孩儿纽曼。所以“第一女儿”的眼神才会这么古怪。封面标题是“每天都带着孩子去上班”。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 右翼传声筒 2017年8月，在美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔的极右翼游行中，一名右翼分子蓄意驾车冲撞反种族主义的示威者，造成一人死亡，十九人受伤。尽管如此，特朗普仍然说这些右翼游行行列中“有好人”。在《经济学人》眼中，这位总统俨然成了右翼势力的传声筒。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 打破禁忌的纳粹礼手势 德国《明星》周刊在讽刺的道路上走得更远，甚至直接把特朗普和希特勒相提并论。封面标题写着“他的奋斗”，影射希特勒自传《我的奋斗》。在社交媒体上，不少人批评该杂志哗众取宠。毕竟拿希特勒来作类比，在德国舆论界是个禁忌。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 懒惰小子 美国《新闻周刊》2017年夏末发表的一期封面塑造的特朗普形象，和人们从最近发表的爆料书《火与怒》所讲述的内容也许比较接近：这是一位手里捧着垃圾食品，坐在电视机前百无聊赖的总统。上任半年，在高尔夫俱乐部里度过40天，一部重要的法律也没通过，这就是该杂志为特朗普作的总结。“请想象一下，如果他工作起来会是什么样。”

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 俄罗斯的新娘？ 可能自从特朗普一上任，全世界讽刺文学界就发掘到了宝贵的素材。在网上充斥着各种“山寨版”的《时代》封面。人们给原本西装革履的特朗普“换装”，不亦乐乎。比如这张——身批白色婚纱的俄罗斯新娘，自然是影射“通俄门”丑闻。 作者: Torsten Landsberg



"在一起第一" --这一点在马斯8月中旬呈交给默克尔总理的跨大西洋新方案中就已相当明确。他写道，在那些以超越红线的领域，德国应该成为对美国起到平衡作用的力量。他所指的首先是在制裁政策和贸易政策上。马斯认为，欧盟应该站在平等的地位，坚守立场。他向德新社表示，"我们欧洲人不应该像兔子一样坐在蛇面前，等着看第二天推文里写了什么。"

但是，这位德国外长也知道，在其它领域，德国还要依靠美国，比如北约内部以及寻求国际危机解决方案。因此，在启程前往华盛顿前，马斯以明显缓和的语调表示，"尽管我们并非在所有问题上持一致的政治立场，但有一点在我来看是明确的，德美友谊不可动摇。"

马斯希望同时成为特朗普的对手和伙伴。这可行吗？在执政伙伴联盟党（基民盟／基社盟）中，许多人对马斯的跨大西洋方针持怀疑态度。马斯本周二万抵达华盛顿时，另一位在特朗普的问题上处理方式迥异的德国部长刚刚登上返回的飞机--卫生部长延斯·施潘（Jens Spahn)，一位彻头彻尾的跨大西洋主义者，也是富有争议的美国驻德大使格雷内尔（Richard Grenell)的好朋友。

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这位踌躇满志的基民盟政治家得到特朗普安全顾问伯尔顿的接见并非偶然。施潘认为，跨大西洋关系非常强大，无需新的方案对应特朗普时代。他说，"跨大西洋关系远比发的推文要强大。"但在一点上，他和马斯是一致的，那就是要利用德美之间自然的联系。毕竟，每7个美国人中就有一个称自己有德国血统。德美之间有200对友好城市，美国依然是德国交换生最喜欢的目的地，远远超过其它国家。

施潘本周一访问了美国退伍军人事务部，听一些老兵讲述了在德国的亲身经历。二战后，曾驻扎在德国的美国士兵数量已经相当惊人-- 共计1700万。

乐然 / 苗子（德新社）