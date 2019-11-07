双方都受伤  专家：中美不想打了

在贸易战谈判进展方面，中美表述并不相同。 相互增收关税的做法给双方的经济都带来影响。 经济学家肖特接受德国之声采访时指出，北京和华盛顿都希望"停战"。
（德国之声中文网）中国和美国分别就降低关税发表了声明，但内容并不一样。 中国商务部发言人高峰上周表示，两国同意"分阶段取消已加征的关税"，但这种说法和特朗普的表述完全不一样。 这位美国总统上周五对媒体表示："他们（中国）希望取消关税，但我没有同意任何事情。 "
由於距离美国大选还有不到一年的時間，这场选举会给中美贸易协议带来影响，与中国对抗是特朗普寻求连任的一个主要竞选筹码。
周五表态前，特朗普和美方谈判代表对中美贸易谈判的细节没有公开发声。 特朗普多次重申，他相信这项协议将有利于美国的经济利益，尤其是在农产品方面，雙方可望很快签署协议。
特朗普10月底告诉记者："我们可能会提前签署一份重量级的协议，我们将其称为'第一阶段'，不过这是一份非常重要的协议。 "
特朗普本希望在11月初智利举行的国际会议上签署第一阶段协议。 不过智利10月末宣布取消会议。 中美双方随后都表示正在寻找新的地点和日期。
2018年，特朗普宣布美国将对500亿美元的中国进口商品征收25%的关税，中美贸易战就此拉开帷幕。 中国政府以牙还牙，对美国500亿美元的进口商品征收报复性关税。 接下来，双方你来我往，相互加增关税。 不久之前，美国暂缓实施原本将在10月15日生效的对价值2500亿美元的中国产品增加关税的决定。
增收关税一直是特朗普惯用的强硬手段，他在2016年总统竞选期间曾发出要对抗中国的承诺。 特朗普批评美国对华贸易逆差巨大，指出美国从中国进口的商品比中国从美国进口的商品多出数十亿美元。 此外，特朗普还提出知识产权、操纵汇率等问题，不过这些内容恐怕不会在第一阶段协议中得到解决。
美国彼得森国际经济研究所经济学家肖特（Jeff Schott）认为，在可预见的未来，特别是在美国进入大选年的背景之下，这场贸易争端将继续影响全球经济。 他在接受德国之声采访时说："我怀疑一大部分的美中雙向关税将持续到2020年底。 "
经过与中国和美国同事讨论之后，肖特认为中美领导人都愿意立即签署一项协议，以安抚国内民众："目前，双方都倾向停战。 "
中美雙輸局面
美国消费者新闻与商业频道（CNBC）对2019年前9个月贸易争端的经济影响进行了初步分析。 调查结果显示，关税给双方的经济都带来影响。 该媒体上周二（11月5日）发布的一篇文章指出："最新的数据显示，从经济上来看是双输局面。 从公布的贸易数据上来看，与去年前9个月相比，美国从中国的进口大幅下降530亿美元。 美国对华出口下降了145亿美元。 "
肖特告诉德国之声："我最担心的不是关税的直接影响，而是它对投资者决策产生的影响…… 这可能会继续拖累经济增长，不仅今年，未来多年都会给经济增长带来负面影响。 "
中国国务院副总理刘鹤率领北京代表团10月份前往华盛顿，会见了美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)和财长姆努钦(Steven Mnuchin)。 刘鹤告诉中国官媒新华社，中方此次抱着极大的诚意来到美国，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。
特朗普的主要关注点是中国承诺每年购买400亿到500亿美元的美国农产品，远高于中国2017年从美国购买250亿美元的农产品。
中国外交部发言人耿爽证实，增加对美国农产品的购买已经提上议程。 他在10月的例行记者会上表示："美方说的是实际情况，和我们了解的情况是一致的。 "
不管短期内谈判进展如何，肖特担心，美中之间的任何潜在协议对市场的积极影响或不如双方的预期。 肖特还指出："在特朗普的世界里，规则就是用来被改变或被打破的。 因此，贸易协定的效力不一定具有人们所期望的那么持久。 "