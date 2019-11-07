双方都受伤  专家：中美不想打了

（德国之声中文网）中国和美国分别就降低关税发表了声明，但内容并不一样。 中国商务部发言人高峰上周表示，两国同意"分阶段取消已加征的关税"，但这种说法和特朗普的表述完全不一样。 这位美国总统上周五对媒体表示："他们（中国）希望取消关税，但我没有同意任何事情。 "

由於距离美国大选还有不到一年的時間，这场选举会给中美贸易协议带来影响，与中国对抗是特朗普寻求连任的一个主要竞选筹码。

周五表态前，特朗普和美方谈判代表对中美贸易谈判的细节没有公开发声。 特朗普多次重申，他相信这项协议将有利于美国的经济利益，尤其是在农产品方面，雙方可望很快签署协议。

特朗普10月底告诉记者："我们可能会提前签署一份重量级的协议，我们将其称为'第一阶段'，不过这是一份非常重要的协议。 "

特朗普本希望在11月初智利举行的国际会议上签署第一阶段协议。 不过智利10月末宣布取消会议。 中美双方随后都表示正在寻找新的地点和日期。

2018年，特朗普宣布美国将对500亿美元的中国进口商品征收25%的关税，中美贸易战就此拉开帷幕。 中国政府以牙还牙，对美国500亿美元的进口商品征收报复性关税。 接下来，双方你来我往，相互加增关税。 不久之前，美国暂缓实施原本将在10月15日生效的对价值2500亿美元的中国产品增加关税的决定。

增收关税一直是特朗普惯用的强硬手段，他在2016年总统竞选期间曾发出要对抗中国的承诺。 特朗普批评美国对华贸易逆差巨大，指出美国从中国进口的商品比中国从美国进口的商品多出数十亿美元。 此外，特朗普还提出知识产权、操纵汇率等问题，不过这些内容恐怕不会在第一阶段协议中得到解决。

美国彼得森国际经济研究所经济学家肖特（Jeff Schott）认为，在可预见的未来，特别是在美国进入大选年的背景之下，这场贸易争端将继续影响全球经济。 他在接受德国之声采访时说："我怀疑一大部分的美中雙向关税将持续到2020年底。 "

经过与中国和美国同事讨论之后，肖特认为中美领导人都愿意立即签署一项协议，以安抚国内民众："目前，双方都倾向停战。 "

Who is Who? 美中贸易战的面孔 莱特希泽（Robert Lighthizer） 1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 库德洛（Larry Kudlow） 71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 纳瓦罗（Peter Navaro） 1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 白邦瑞（Michael Pillsbury） 被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 姆努钦（Steven Mnuchin） 美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 刘鹤 中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 易纲 1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

Who is Who? 美中贸易战的面孔 宁吉喆 1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。 作者: Thomas Kohlmann



中美雙輸局面

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）对2019年前9个月贸易争端的经济影响进行了初步分析。 调查结果显示，关税给双方的经济都带来影响。 该媒体上周二（11月5日）发布的一篇文章指出："最新的数据显示，从经济上来看是双输局面。 从公布的贸易数据上来看，与去年前9个月相比，美国从中国的进口大幅下降530亿美元。 美国对华出口下降了145亿美元。 "

肖特告诉德国之声："我最担心的不是关税的直接影响，而是它对投资者决策产生的影响…… 这可能会继续拖累经济增长，不仅今年，未来多年都会给经济增长带来负面影响。 "

中国国务院副总理刘鹤率领北京代表团10月份前往华盛顿，会见了美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)和财长姆努钦(Steven Mnuchin)。 刘鹤告诉中国官媒新华社，中方此次抱着极大的诚意来到美国，愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流，推动磋商取得积极进展。

特朗普的主要关注点是中国承诺每年购买400亿到500亿美元的美国农产品，远高于中国2017年从美国购买250亿美元的农产品。

中国外交部发言人耿爽证实，增加对美国农产品的购买已经提上议程。 他在10月的例行记者会上表示："美方说的是实际情况，和我们了解的情况是一致的。 "

不管短期内谈判进展如何，肖特担心，美中之间的任何潜在协议对市场的积极影响或不如双方的预期。 肖特还指出："在特朗普的世界里，规则就是用来被改变或被打破的。 因此，贸易协定的效力不一定具有人们所期望的那么持久。 "