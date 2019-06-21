双城记：香港动荡 新加坡避风？

（德国之声中文网）香港和新加坡多年来都在争夺亚洲最大金融中心的地位。 《逃犯条例》修订草案也发了商界的担忧，多达200万抗议者走上街头参加"反送中"游行。

新加坡国立大学工商管理学院治理制度与机构研究中心主任卢耀群（Lawrence Loh）认为，香港的政治危机无疑损害了它的声誉："（对新加坡来说），带来的一些好处立竿见影。"他补充说，已经有媒体报道，一些金融大亨已将资金从香港移走。

1997年香港主权从英国移交给北京实施"一国两制"，不过这个原则的实施是有限期的，2047年到期。最近几年，人们越来越担心北京的影响力。

企业们不仅对大规模示威感到不安，对拟定的《逃犯条例》法也感到忧虑，这些公司担心，这项新法或破坏香港安全稳定的金融交易环境。

Port Shelter投资管理公司首席执行官理查德·哈里斯（Richard Harris）在《南华早报》发表的一篇文章中指出："这样模糊定义的法规只会将企业推向新加坡等地。" 香港特首林郑月娥宣布暂缓修订，不过并未表示会完全撤回逃犯条例修订。

香港知名投资人韦伯（David Webb）指出，这种不确定性或意味着，那些计划在香港落地进军亚洲市场的公司会转去新加坡，他告诉法新社："如果你正在考虑第一次做这件事(开公司)……会考虑到（修例）法规被恢复的潜在可能性。"

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 遊行队伍提早出发 由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 道路拥塞群众平静 遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 人潮瘫痪陆路海路 共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 现代版「摩西分红海」 每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 五大诉求 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 「两百万名加零一」 民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 反修例雨衣男坠楼不治 游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 为「黄衣人」致哀 黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色纸花聊表心意 由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 黄衣男子精神犹在 在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 一人牺牲 万人上街 有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 献花不断 一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色蜡烛致意 除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 特首向市民致歉 晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 海外城市隔海响应 15日，大约一千多名民众在加拿大温哥华市隔海响应香港的反修例游行。16日在台湾立法院外也有数千民众身着黑衣举行响应活动。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 少量民众留守街头 大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 立法会外罢课集会 遊行隔天，香港下起大雨，罢课的学生聚集到立法会的走廊，躲雨的同时以集会表达诉求



新加坡一直试图宣传自己是不像香港那么拥挤、并且更有秩序的替代方案，尽管这个国家有时也因限制公民自由而受到批评。新加坡的媒体受到严格控制。人权组织指出，新加坡政府通过反诽谤诉讼的手段让批评者和政治对手噤声。韦伯说："新加坡不是言论自由的堡垒，但的确拥有自己的主权。"

新加坡拥有强有力的法律监管体系，有越来越多的外国公司选择来新加坡解决商业纠纷，这也是吸引企业的一个关键。新加坡国际仲裁中心过去十年中案件数量增加了4倍，去年接手了400多起案件。与之相比，批评人士说，北京正在试图扩大控制，香港《逃犯条例》是传统法律制度正被侵蚀的最新迹象。

尽管如此，专家们表示不会出现公司纷纷离开香港的大退潮现象。弗若斯特沙利文咨询公司（Frost & Sullivan）的卡乌（Abhineet Kaul）说："中国内地的投资者仍将更青睐香港，而非新加坡。"卢耀群也表示："没有有看到闸门打开，洪水宣泄的迹象，我不认为，不确定性和信心丧失已经达到一个临界点。"

文木 / 王凡（法新社）