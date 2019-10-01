双十国庆演说 蔡英文：中华民国台湾是最大共识

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文10月10日以「坚韧之国 前进世界」为主题发表国庆演说，指出过去一年国际情势变化剧烈，而不远处的香港也正因一国两制的失败，处于失去秩序的边缘。 她强调，中国也正不断以「一国两制台湾方案」来对台湾施压，但在中华民国迁来台湾超过70年之际，台湾更不应该接受「一国两制」，因为一旦接受，中华民国便无生存空间。

蔡英文指出，拒绝「一国两制」是台湾人民的最大共识，而站出来守卫国家主权是身为总统的基本职责而非挑衅。 她说：「当自由民主受到挑战，当中华民国的生存发展受到胁迫，我们就必须站出来捍卫。 」

蔡英文在演说中除了细数台湾过去70年来面临的各种挑战外，也强调不管是天灾、经济危机或政治压力都没有阻碍台湾继续发展。 她认为这些经验突显台湾人的韧性，也成为台湾民主进程中的重要元素。 她说，台湾人不该彼此分割，因为中华民国不是谁的专利，而台湾也不是任何人能独占。 她重申：「『中华民国台湾』六个字，既不是蓝色也不是绿色，这就是整个社会最大的共识。 」

她在演说中列出「三个必须」，强调台湾人必须团结在自由民主的旗帜下，捍卫国家主权。 此外，台湾必须继续强化经济实力，试图使自己更壮大。 此外，台湾必须克服挑战，积极向世界发展。

国民党批蔡英文搞台独

与此同时，台湾最大的反对党国民党也发出声明来庆祝国庆。 除了强调自己是中华民国的创建者外，也重申该党持续捍卫中华民国的信念。 而他们也在声明中批评蔡英文身为中华民国总统，却表现的恨不得自己与中华民国无关。

他们指控蔡英文因选举将近，开始主打「中华民国不分你我，」意图藉此分化台湾政坛中的「中华民国派」与「台派」。 他们说：「蔡英文政府透过修改课纲、改变称谓等方式来塑造台湾是主权国家的印象，而这样的作法是在为台独铺路。 」

他们强调民进党以往意图消灭中华民国，但现今却说要保卫中华民国。 他们认为这样的说法，令人无法相信。 他们写道：「在民进党及蔡政府治理下不到四年，台湾已经千疮百孔；若再给她4年，中华民国只会『粉身碎骨』。 」

韩国瑜推两岸政策白皮书

同一天，国民党总统候选人韩国瑜预计于中午12点30分公布完整的《两岸政策白皮书》。 他在演说稿中表示，两岸和平交流是中华民国的最大利益，希望两岸人民能在互惠的前提下共荣，也重申不需要每次到选举都被「亡国感绑架」。

台湾媒体ETToday报导，韩国瑜预计在记者会中提出完整两岸政策，针对目前两岸关系的最大隐忧、风险及困境提出全面性的检视，并提出两岸政策的具体做法与实践主张。