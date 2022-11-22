 双十一购物节正在变得像光棍一样“冷清” | 经济纵横 | DW | 11.11.2022

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经济纵横

双十一购物节正在变得像光棍一样“冷清”

今年中国“双十一”购物节同往年相比正在失去热度。今年在严格的清零政策下，中国商业信心遭到打击，消费者的需求进一步被削弱，购物情绪也深受其累。

“双十一”的气氛变得没有前几年那么热烈了。

“双十一”的气氛变得没有前几年那么热烈了。

（德国之声中文网）根据数据分析公司Syntun的估算，从周四（10日）晚上8点到周五（11日）下午2点，阿里巴巴和京东等科技巨头运营平台的营销收入达到约2620亿元人民币。

分析人士指出，同往年相比消费者的购物需求显得更加低迷。法新社采访的一些消费者也表示，一方面他们的消费能力减弱，另一方面清零政策对经济发展构成严重负面影响，也遏制了他们的消费欲望

福里斯特研究公司(Forrester)分析师王晓丰此前在一份报告中指出，尽管如此，10月底以来的销售总额“可能首次突破1万亿人民币”。

一位科技分析师说：“今年商家和平台不太关注销售额，而更关注利润和转换率。”他说，过了这么多年，“双十一”购物节不再那么吸引人也是情理之中的事。现在看起来人们对直播带货的兴趣更大。

经济学家宋清辉在接受法新社采访时说：“中国的消费者已经变得更加理性，不再像过去几年那样囤积大量的商品。”

他说：“消费者依照自己的需求购物，可能是因为消费变得更加透明，另外新冠疫情对消费也产生影响。”

2009年阿里巴巴旗下购物网站天猫在11月11日首次举办了“淘宝商城促销日”。在这之后，这一大型促销活动演变成全行业一年一度的购物活动，并对全球零售业都产生影响。

法新社指出，近年来，随着中国政府对网络平台的打击和国家媒体报道的减弱，“双十一”已经变得不再那么“疯狂”。

北京一位刘姓市民在接受法新社采访时说，“双十一”的气氛“没有前几年那么热烈”了。她说，这些平台以前做很多广告，开展很多促销活动，但是“现在的折扣不像以前那么多了”。

今年在严格的清零政策下，商业信心遭到打击，消费者的需求进一步被削弱，购物情绪也深受其累。

过去几年，“双十一”购物节甚至还邀请过卡戴珊（Kim Kardashian）、霉霉（Taylor Swift）等国际大牌明星助兴，这也引发中国国内和国际媒体的大量报道。

  • Singles Day China Shopping (picture-alliance/dpa/MAXPPP)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    最吸睛的舞台

    根据天猫数据显示，开场仅2小时，就有近4000万观众一起加入狂欢，引发2.7亿次点赞。

  • Alibaba-Gründer Jack Ma in einem 20-minütigen Film namens Gong Shou Dao (picture-alliance/dpa/Alibaba/Imaginechina)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    “马师傅”的第一次

    “猫晚”上，一部由文章执导、李连杰监制，马云领衔主演的，旨在推广太极和中国传统文化的电影短片《功守道》预告版，面向全球首次播放。

  • Singles Day China Shopping (picture-alliance/dpa/Alibaba)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    半个娱乐圈来造势

    晚会上，章子怡在谈到马云主演的《功守道》时肯定了马云的演技。不仅是章子怡，几乎半个华语娱乐圈都出现在“猫晚”的活动上，吴亦凡、李宇春、王嘉尔、莫文蔚、郎朗等。

  • Singles Day China Shopping (picture-alliance/dpa/S.Fan)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    剁手党们的福利

    11月10日晚7点40分，天猫双11晚会在上海梅赛德斯·奔驰文化中心上演。好莱坞女星妮可基德嫚身着靓丽晚装助阵。

  • Singles Day China Shopping (picture-alliance/dpa/Alibaba)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    哇哦！

    英国流行天后Jessie J绽放魅力攻势。

  • Singles Day China Shopping (picture-alliance/dpa/V.Photos)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    与德国机器人乐团的合作

    来自德国的机器人乐团的工业之音和歌手张杰配合演出。

  • China Singles Day Shopping online (Getty Images/AFP)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    中国速度？

    11月11日0点到达后，天猫双十一销售额以毫秒计数着。图片记录在第3分钟、成交额100亿的时刻。

  • Singles Day China Shopping (picture-alliance/dpa/Qianlong)

    双11“猫晚”上的那些腕儿

    疯狂购物的背后

    阿里巴巴将把"光棍节"的促销活动推广到全球，人们将看到阿里在海外进行数十亿美元的投入。尽管如此，数据显示，未来几年，中国电子商务支出增长将放缓。

    作者: 严严


不过一段时间以来，中国打击明星逃税的运动降低了人们对名人代言的期望。去年12月，中国著名电商主播薇娅被揭偷逃税，补缴税款并处罚款共计13.41亿元人民币，其社交平台及直播账号被封禁。       

阿里巴巴上周曾表示，供应链中断和通货膨胀会对包括外国品牌在内的零售商“带来巨大变化”。

中国的防疫政策使企业和消费者都陷入了低谷，官员们针对少数病例采取了快速封锁、大规模检测和长时间隔离的措施。

一位姓李的北京居民说，整个经济状况可能使平台和商家面临更大的压力，“所以他们提供的折扣更少”。

另一位林姓居民补充说：“大家的收入保障比以前少了，所以不想花钱买想买的商品了。”

中国是全世界最后一个坚持清零政策的主要经济体。不过本周五（11月11日）北京官方宣布放宽一些限制措施，例如减少对海外入境人员的检疫，取消入境航班熔断机制等等。
      
（法新社）

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