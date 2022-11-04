双十一购物节正在变得像光棍一样“冷清”

（德国之声中文网）根据数据分析公司Syntun的估算，从周四（10日）晚上8点到周五（11日）下午2点，阿里巴巴和京东等科技巨头运营平台的营销收入达到约2620亿元人民币。

分析人士指出，同往年相比消费者的购物需求显得更加低迷。法新社采访的一些消费者也表示，一方面他们的消费能力减弱，另一方面清零政策对经济发展构成严重负面影响，也遏制了他们的消费欲望。

福里斯特研究公司(Forrester)分析师王晓丰此前在一份报告中指出，尽管如此，10月底以来的销售总额“可能首次突破1万亿人民币”。

一位科技分析师说：“今年商家和平台不太关注销售额，而更关注利润和转换率。”他说，过了这么多年，“双十一”购物节不再那么吸引人也是情理之中的事。现在看起来人们对直播带货的兴趣更大。

经济学家宋清辉在接受法新社采访时说：“中国的消费者已经变得更加理性，不再像过去几年那样囤积大量的商品。”

他说：“消费者依照自己的需求购物，可能是因为消费变得更加透明，另外新冠疫情对消费也产生影响。”

2009年阿里巴巴旗下购物网站天猫在11月11日首次举办了“淘宝商城促销日”。在这之后，这一大型促销活动演变成全行业一年一度的购物活动，并对全球零售业都产生影响。

法新社指出，近年来，随着中国政府对网络平台的打击和国家媒体报道的减弱，“双十一”已经变得不再那么“疯狂”。

北京一位刘姓市民在接受法新社采访时说，“双十一”的气氛“没有前几年那么热烈”了。她说，这些平台以前做很多广告，开展很多促销活动，但是“现在的折扣不像以前那么多了”。

今年在严格的清零政策下，商业信心遭到打击，消费者的需求进一步被削弱，购物情绪也深受其累。

过去几年，“双十一”购物节甚至还邀请过卡戴珊（Kim Kardashian）、霉霉（Taylor Swift）等国际大牌明星助兴，这也引发中国国内和国际媒体的大量报道。

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不过一段时间以来，中国打击明星逃税的运动降低了人们对名人代言的期望。去年12月，中国著名电商主播薇娅被揭偷逃税，补缴税款并处罚款共计13.41亿元人民币，其社交平台及直播账号被封禁。

阿里巴巴上周曾表示，供应链中断和通货膨胀会对包括外国品牌在内的零售商“带来巨大变化”。

中国的防疫政策使企业和消费者都陷入了低谷，官员们针对少数病例采取了快速封锁、大规模检测和长时间隔离的措施。

一位姓李的北京居民说，整个经济状况可能使平台和商家面临更大的压力，“所以他们提供的折扣更少”。

另一位林姓居民补充说：“大家的收入保障比以前少了，所以不想花钱买想买的商品了。”

中国是全世界最后一个坚持清零政策的主要经济体。不过本周五（11月11日）北京官方宣布放宽一些限制措施，例如减少对海外入境人员的检疫，取消入境航班熔断机制等等。



（法新社）

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