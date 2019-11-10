 双十一购物节将至 电商主打舶来品、保健品 | 经济纵横 | DW | 10.11.2020

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经济纵横

双十一购物节将至 电商主打舶来品、保健品

眼看11月11日中国年度最大电商购物节－双十一就要来临，各大电商平台无不使尽浑身解术，让消费者掏腰包振兴疫情后经济。

China Singles Day Online Shopping Festival Logistik (Reuters)

中国双十一购物节是每年最大型购物节庆

DW.COM

谁说2020新冠之年大家的日子都不好过？从美金融财经媒体福布斯发布的2020年“中国400富豪榜”中可以明显看出“富人更富”的大趋势。从数字上来说，中国已经妥妥取代了美国“造富之王”的地位。

虽然全球经济受新冠疫情影响呈下滑趋势，但是中国庞大的工业制造业却显著复苏。本周一公布的今年10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得53.6，较9月份回升0.6%，为2011年2月以来最高值。

10月30日，五中全会闭幕隔日，中共中央举行新闻发布会。中国官员虽提及国际形势存在不确定性，却试图淡化中美矛盾对经济的影响，更称脱钩「不现实」。

北京最新发布的官方数据显示，中国经济正在摆脱疫情造成的影响，有望成为今年唯一实现增长的主要经济体。面对这份“作业”，德国人心中有几个问题：这成绩可信吗？对于我们意味着什么？究竟可不可以学习中国在抗疫和扶植经济方面的经验？

(德国之声中文网) 中国最大的电商购物节、又称「光棍节」的双十一购物节即将在11月11日登场。包括阿里巴巴、拼多多、京东等电商企业，都在这一天提供全年最大优惠。去年光棍节，消费者在阿里巴巴的电商平台天猫和淘宝上消费了384亿美元。

对中国而言，光棍节相当于经济景气的晴雨表。中国不少地方刚经历了几个月的严厉防疫措施，甚至包括封城后，新冠疫情趋缓，景气逐渐回暖。专家预估，由于今年中国消费者在疫情期间受到旅游禁令限制，无法出国购物，今年的消费者将主攻海外进口产品与奢侈品牌。

顾问公司Oliver Wyman问卷调查显示，86%的中国消费者愿意在双十一花费的金额比去年相同或者更高。安永大中华区顧客与竞争策略主管Sean Shen说，高端消费客群在过去六个月事实上消费更多，尤其在奢侈品项目上，因为国际旅行受到影响而有上扬现象。

另一家顾问公司显示，除了奢侈品以外，电子产品、健康保健食品等也预计能在今年购物节有亮丽的销售表现，因为人们在疫情过后更加注重健康。

电商平台考虑到人们的消费能力可能受到疫情影响而下滑，而延长了购物节的时间。例如阿里巴巴和京东都从10月21日起就开始提供购物优惠。在购物节开始前的几个小时，一些已经开始降价的品牌与商家都迎来了上百万人民币的订单。

跟美国的黑色星期五不同的是，中国的双十一不只是降价特卖会而以。阿里巴巴首创了「光棍节」的这个概念，还邀请名人一起来举办盛宴娱乐大众。阿里巴巴的年度大会直播是「娱乐购物」的一部份，也就是兼顾购物与社交性娱乐的创新，加强对消费者的吸引力。比如说，消费者在电商平台上参与一些小游戏，就可以拿到更多优惠。

Forrester 资深分析师王晓丰说，由于新冠疫情的缘故，许多品牌与零售商为了营收成长都重金投资电子商务和串流直播，今年双十一将会显现。

虽然有些消费者很享受透过小游戏获得折扣的过程，也仍然有些消费者觉得太复杂，而更喜欢规则单纯的黑色星期五。27岁的北京会计师刘小姐说，黑色星期五的折扣很直观，她正在请朋友帮忙从美国买东西给她。「单身购物节的折扣规则变得越来越复杂...我通常会把钱花在黑色星期五，在单身购物节时买得更少一点。」

张慈/叶宣(美联社)

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