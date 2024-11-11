根据百度指数，双十一的热度在2016至2018年达到高峰后，从2019年开始持续下滑。之后在持续3年严格的封控清零政策下，商业信心遭到打击，消费者的需求进一步被削弱，购物情绪也深受其累。阿里2021年的天猫 “双11” 销售额5403亿元，京东销售额是3491亿元，这是两家电商巨头最后一次公布购物节的全部销售数据。