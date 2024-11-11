双十一购物节：中国消费者不再狂欢
从“光棍节”到“剁手节”，“双十一”在过去十多年演变为中国电商的巨大商机和消费者一年一度的购物狂欢。不过在经济下行的阴影下，企业和民众已经热情不再。
“双十一”的由来
双十一的前身“光棍节”，原本是20世纪90年代中国单身大学生自创的一个抵制情人节的"人工节日"，日期选为“11月11日”，意在调侃光棍们的单身生活。从年轻人对此的热情中，马云们嗅到了商机。2009年阿里巴巴旗下购物网站天猫在11月11日首次举办了“淘宝商城促销日”。(图为2015年资料图)
从一天到一个月
淘宝开头之后，其他各大电商平台都纷纷参与其中。这一大型促销活动迅速演变为全行业一年一度的购物节。时间也不再局限于11月11日这一天，而是从10月份就拉开帷幕，商家以各种预售机制吸引消费者提前加购。原本自嘲的"光棍节"成了全民网络购物的狂欢。
黄金十年
这段时期也被称为中国电商零售的“黄金十年”。双十一的天文数字销售额不断攀升。 2019年双十一购物狂欢创下电商销售新高。淘宝在24小时内创下了380亿美元的销售额。每年11月11日这一天，平台还举办规模盛大的晚会，并要请国际演艺明星参加助兴，包括妮可·基曼（Nicole Nidman）金·卡戴珊（Kim Kardashian）、泰勒·斯威夫特（Taylor Swift，图）等。
Singles Day在海外
中国“双十一”购物成交量超过了“黑色星期五”，其火爆对全球零售业都产生了影响。Singles Day扩展到了俄罗斯、南美、东南亚一些国家。阿里巴巴还借此吧自己的品牌推到了海外市场。图为2019年纽约街头，阿里速卖的双十一快闪店。
清零政策冲击消费
根据百度指数，双十一的热度在2016至2018年达到高峰后，从2019年开始持续下滑。之后在持续3年严格的封控清零政策下，商业信心遭到打击，消费者的需求进一步被削弱，购物情绪也深受其累。阿里2021年的天猫 “双11” 销售额5403亿元，京东销售额是3491亿元，这是两家电商巨头最后一次公布购物节的全部销售数据。
不再贴喜报
2022年，阿里巴巴和竞争对手京东都没有对外公开购物节的全部销售数据，而只是说和前一年持平。根据咨询公司贝恩（Bain）的一份报告，2022年“双十一”总销售额达到1.1万亿元人民币。
平台和百姓，日子都不好过
随着中国政府对网络平台的整治、对演艺界税务监督和对媒体言论的控制越发严格，平台的促销花样收敛、自我庆祝和媒体附和的声量变小。消费者也逐渐趋于理性，买到要“剁手”，似乎逐渐成为过去。十多年后的“双十一”已经不再那么“疯狂”。此外，人们也意识到海量网购对环境、交通、物流和人们日常生活造成的负面影响。
经济下行 消费疲软
新冠大流行之后，中国的经济复苏不如预期。在房地产危机和通货紧缩压力的拖累下，中国国内经济增长乏力，人们对未来经济走势和个人收入的信心缺乏，消费者在购物节期间也不再全力以赴购物。
2024年更冷清？
据中国媒体报道，今年的双十一活动将持续一个半月，刷新历史记录，成为“史上战线最长双十一”。但据媒体报道气氛冷清。自2022年之后，阿里巴巴今年第二次没有举办双十一晚会。澎湃新闻报道指，近年来双十一促销预热期越来越早，但热度却越来越淡了，从销售增速上可以看出明显放缓的趋势。