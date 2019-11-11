 “双十一”背后的环境灾难 | 经济纵横 | DW | 11.11.2019

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经济纵横

“双十一”背后的环境灾难

“双十一”掀起网购狂潮之际，绿色和平发出警告称，如果不采取应对措施，快递行业造成的包装垃圾将造成灾难性的后果。

China Singles Day Online Shopping Festival Logistik (picture-alliance/dpa/W. Peng)

网购狂潮后的垃圾山应由谁来买单？

（德国之声中文网）绿色和平及其他一些非政府组织周一发布的报告称，去年中国网购业产生的包装垃圾已经达到941万吨，约相当于1.3亿个成年人的体重，而这些快递包装材料的生产、使用和处置过程排放了1303万吨二氧化碳，需种植约7.1亿棵树才能中和。而随着快递业的高速增长，中国包装垃圾的数量也将在2025年达到4130万吨。

绿色和平组织塑料项目主任唐大旻对德国之声表示："快递包装垃圾中比较严重的是塑料部分，当前约99%的快递塑料包装未被回收，而是混入生活垃圾，最终被填埋或焚烧。中国快递业的发展速度每年大约为25%至30%，而包装垃圾的增幅也大抵如此。"

过去十几年当中，中国快递行业以惊人的速度迅猛增长。绿色和平发布的报告中指出，2000年，中国年人均快递包裹数量为0.01件，而2018年已增长到36件。与此同时，快递包装材料消耗量也从2000年的2万吨增长到2018年的941万吨，带来庞大的资源负担和环境压力。那么快递业公司是否应当会减少包装垃圾付出更多的努力呢？唐大旻说："他们才推出了一些绿色快递措施，比如用较窄的胶带纸以及用电子运单替代传统的纸质运单，但相对于941万垃圾总量，这些措施显然是杯水车薪，远远不够的。"

据中国《第一财经》报道，今年双十一当天，阿里巴巴旗下的"天猫"的销量再破记录。"2019天猫双11突破100亿成交额，仅用了1分36秒；5分25秒，突破300亿元；12分49秒，成交额已达500亿。对比往年，2018年天猫双11成交破百亿用时2分零5秒，2017年为3分01秒，2016年为6分58秒。"

China AliBaba Singles Day Online Shopping Festival Umsatzanzeige (AFP)

天猫宣布今年仅用12分49秒成交额就已突破500亿大关

一片销量破纪录的欢呼声中，大量的快递邮包会造成多少垃圾，这方面并没有官方数据。中国邮政提供的数据称，去年从11月11日至11月18日，共受理了18.8亿个包裹。而随着快递业务迅速覆盖中国广大的农村地区，包裹数量以及随之产生的包装垃圾也将成倍递增。

那么，包装垃圾及其日益严重的环境后果是否也引起了中国官方的警惕呢？绿色和平组织塑料项目负责人唐大旻认为，中国相关政策法规对于减少过度包装、提高回收和再利用率等都以倡导为主，缺少强制或激励性政策，这造成电商平台、快递公司包装绿色化革新动力不足。唐大旻说："中国的电动车行业之所以能够快速发展，就是因为政府推出了激励性的政策。而在快递行业，政府迄今为止只有指导性意见，建议相关企业多用可循环包装材料等等。显然，如果政府没有强制性和激励性的政策，是无法应对快递业快速发展所造成的垃圾问题的。"

 

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