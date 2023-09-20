友邦挺台：巴拉圭等呼吁让台湾加入联合国体系

（德国之声中文网）巴拉圭总统潘尼亚（Santiago Pena）在联合国大会发言时表示，联合国应当体现出其宪章中的"参与、民主和平等"精神。

"有鉴于此，巴拉圭表达对中华民国--台湾成为联合国不可或缺的一部分的支持。"

巴拉圭是台湾在南美洲唯一的邦交国。目前仅梵蒂冈等13个国家是台湾的邦交国。1971年，台湾被排除出联合国，中华人民共和国被认可为联合国合法代表。美国最初反对此举，之后也承认北京，并与台湾断交。迄今美国仍与台湾保持非正式双边关系。

据中央社报道，台湾的其它友邦也在联合国大会上为其发声。危地马拉总统贾麦岱表示，台灣在科學、高科技、醫療、發展等許多方面貢獻良多，聯合國卻不讓台灣人民有代表在這個國際組織中發聲。「21世紀了，這個組織怎麼還能將台灣這樣的國家拒於門外？」

帕劳总统惠恕仁表示，台灣具備卓越領導力和創新解決方案，卻不公正地遭聯合國排除在外。帕劳敦促聯合國讓台灣有意義地參與世界衛生組織、國際民航組織、聯合國氣候變化公約等專門機構和進程。

他說：「台灣2300萬人可為世界提供很多東西。聯合國憲章載明所有人民和國家權利平等，我們敦促聯合國讓台灣參與、貢獻維護這項願景。」

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



上周，在问及台湾加入联合国的诉求时，联合国副秘书长阿米娜．穆罕默德（Amina Mohammed）表示，排除任何一方都会损害全球性的目标。"每一方都很重要，无论是台湾还是其它一方。我认为成员国找到解决方法真的很重要。"

（法新社、路透社、中央社）

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