 友人公开杨恒均私信：我曾是一名间谍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2020

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时政风云

友人公开杨恒均私信：我曾是一名间谍

澳大利亚籍作家杨恒均被中国当局控以间谍罪名、已被关押近两年。在他曾经的老师冯崇义向媒体公开的信件中，杨恒均承认自己曾为中国情报部门工作，但后来不愿再如此“为国效力”。

Yang Hengjun, australischer Schriftsteller (Reuters/Twotter/Yanghengjun)

杨恒均已被关押近两年

（德国之声中文网）据路透社报道，杨恒均在2011年写给昔日老师冯崇义的一封长信里透露，自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力达10年，并在香港和华盛顿工作。

现年55岁的杨恒均目前在中国被关押，他被控危害国家安全的罪名。杨恒均在被捕后曾经表示，他是无辜的，不会承认自己没有做过的事情。

10月12日，中国外交部发言人证实，杨恒均以间谍罪被起诉，案件从北京市第二人民检察院转移至北京市第二人民法院审理。但没有指明他为哪个国家充当间谍。杨恒均在中国的律师已被当局禁止对媒体谈论这一案件。

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）上周表示，目前没有证据支持针对杨恒均的间谍指控。

Australien China Feng Chongyi Wissenschaftler (Privat)

杨恒均的博士导师冯崇义

现在冯崇义首次对外透露了杨恒均近10年前写给他的这封私信的内容。而在海外中国异见人士圈内，有关杨具有中国情报人员身份的说法，早有传言。

“更好的爱国之路”

早已加入澳大利亚籍的杨恒均2011年在广州首次被中国当局逮捕，当时他被怀疑参与煽动“茉莉花革命”。在澳大利亚政府的干预下，杨恒均在被关押三天后获释。他在此后写给冯崇义的信中表示，自己与抗议活动无关。

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澳大利亚华裔作家杨恒均在被中国政府关押22个月之後，上周确认案件被转至法院，预计近期会开庭。然而，杨恒均也传出被关押多时，出现多种健康问题。

去年7月正式遭中国政府以间谍罪起诉的澳大利亚作家杨恒均周四首次会见律师，他的律师尚宝军向德国之声透露，杨恒均否认犯罪，并透露自己关押期间曾多次遭长时间讯问。

澳大利亚总理莫里森周四表示，澳大利亞政府对于华裔作家杨恒均在中国受到的处境感到十分担忧，并重申虽然中国政府表明希望澳大利亚不要介入该案件，但他仍会全力支持杨恒均，确保他权益不受损。

他在信中说，自己1989年起为国安部工作，1992年到1997年曾在香港，之后在华盛顿工作。据冯崇义透露，杨在香港期间的公开身份是在一家旅行社任职，在华盛顿期间则是在一家智库研究机构。

杨恒均在广州被捕后，曾告诉警方自己在国安部门的履历，请警方核实，并表示自己离开安全系统多年，发表文章不须得到批准。他在信中回忆自己对警察说：“我改变了想法，发现了一条更好的爱国之路，那就是推动中国的社会进步和政治体制改革来实现民主现代化，而不是当间谍。”

1999年，杨恒均辞去安全部的工作，随家人移民澳大利亚，并于2002年加入澳大利亚籍。冯崇义是杨恒均在悉尼理工大学攻读博士学位期间的导师。 

小说和博客

杨恒均在澳大利亚开始创作间谍题材小说，曾在台湾出版三部长篇小说。同时，他的博客在中文网络世界开始获得影响，他以中国公民社会、政治发展为题的博客曾拥有大量读者。

除了写给冯崇义的信，路透社还从另一位人士处了解到，杨恒均在2011年短暂被捕后，曾向其他好友吐露自己在国安部门工作的经历。2019年1月，杨恒均在从纽约入境中国时，再次被警方逮捕。当时他是纽约哥伦比亚大学的访问学者。

冯崇义表示，他相信杨恒均是因发表文章批评中国人权状况和中共其他弊端，以及宣扬公民社会和民主转型，而受到当局的惩罚。冯崇义本人也曾于2017年在广州被警方拘捕。

冯崇义在10月中旬接受德国之声采访时，对杨恒均的健康状况表示担忧，并指出杨的的妻子袁瑞娟也被中国政府限制出境。他说：“杨恒均已被关了22个月，但他仍未接受审判。由于这之前都属于‘侦查阶段’，所以杨恒均的律师也不能介入案件。中国这样的司法完全违背国际人权条约。”


叶宣/达扬（路透社）

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