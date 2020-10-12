友人公开杨恒均私信：我曾是一名间谍

（德国之声中文网）据路透社报道，杨恒均在2011年写给昔日老师冯崇义的一封长信里透露，自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力达10年，并在香港和华盛顿工作。

现年55岁的杨恒均目前在中国被关押，他被控危害国家安全的罪名。杨恒均在被捕后曾经表示，他是无辜的，不会承认自己没有做过的事情。

10月12日，中国外交部发言人证实，杨恒均以间谍罪被起诉，案件从北京市第二人民检察院转移至北京市第二人民法院审理。但没有指明他为哪个国家充当间谍。杨恒均在中国的律师已被当局禁止对媒体谈论这一案件。

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）上周表示，目前没有证据支持针对杨恒均的间谍指控。

杨恒均的博士导师冯崇义

现在冯崇义首次对外透露了杨恒均近10年前写给他的这封私信的内容。而在海外中国异见人士圈内，有关杨具有中国情报人员身份的说法，早有传言。

“更好的爱国之路”

早已加入澳大利亚籍的杨恒均2011年在广州首次被中国当局逮捕，当时他被怀疑参与煽动“茉莉花革命”。在澳大利亚政府的干预下，杨恒均在被关押三天后获释。他在此后写给冯崇义的信中表示，自己与抗议活动无关。

他在信中说，自己1989年起为国安部工作，1992年到1997年曾在香港，之后在华盛顿工作。据冯崇义透露，杨在香港期间的公开身份是在一家旅行社任职，在华盛顿期间则是在一家智库研究机构。

杨恒均在广州被捕后，曾告诉警方自己在国安部门的履历，请警方核实，并表示自己离开安全系统多年，发表文章不须得到批准。他在信中回忆自己对警察说：“我改变了想法，发现了一条更好的爱国之路，那就是推动中国的社会进步和政治体制改革来实现民主现代化，而不是当间谍。”

1999年，杨恒均辞去安全部的工作，随家人移民澳大利亚，并于2002年加入澳大利亚籍。冯崇义是杨恒均在悉尼理工大学攻读博士学位期间的导师。

小说和博客

杨恒均在澳大利亚开始创作间谍题材小说，曾在台湾出版三部长篇小说。同时，他的博客在中文网络世界开始获得影响，他以中国公民社会、政治发展为题的博客曾拥有大量读者。

除了写给冯崇义的信，路透社还从另一位人士处了解到，杨恒均在2011年短暂被捕后，曾向其他好友吐露自己在国安部门工作的经历。2019年1月，杨恒均在从纽约入境中国时，再次被警方逮捕。当时他是纽约哥伦比亚大学的访问学者。

冯崇义表示，他相信杨恒均是因发表文章批评中国人权状况和中共其他弊端，以及宣扬公民社会和民主转型，而受到当局的惩罚。冯崇义本人也曾于2017年在广州被警方拘捕。

冯崇义在10月中旬接受德国之声采访时，对杨恒均的健康状况表示担忧，并指出杨的的妻子袁瑞娟也被中国政府限制出境。他说：“杨恒均已被关了22个月，但他仍未接受审判。由于这之前都属于‘侦查阶段’，所以杨恒均的律师也不能介入案件。中国这样的司法完全违背国际人权条约。”





叶宣/达扬（路透社）