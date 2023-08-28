又遇挫折！日本登月计划为何如此重要？

由于高空强风的影响，日本推迟了可望成为该国首个登月宇宙飞船的发射计划。经过二十多年的发展，日本探月项目的重点是利用先进的图像导航技术和轻型硬件实现高精度着陆。
（德国之声中文网）由于高空强风的影响，日本航空当局周一（8月28日）推迟了可望成为该国首个登月宇宙飞船的发射计划。
日本的目标是在9月中旬之前向太空发射"月球探测智能着陆器"（SLIM），最快可于2024年1月登陆月球。
日本将成为继美国、前苏联、中国和印度之后第五个实现登月的国家。印度"月船三号"探月任务本月取得成功，与日本近期太空任务的挫折形成对照。
经过二十多年的发展，SLIM项目的重点是利用先进的图像导航技术和轻型硬件实现高精度着陆。
SLIM被称为"月球狙击手"，其预定着陆点距离目标地点不超过100米。日本航空航天研究开发机构（JAXA）表示，这与传统的月球着陆器通常为数公里的精确度相比是一个巨大的飞跃。
日本航空航天研究开发机构通过制造轻型着陆器来降低发射成本，并能更频繁地执行任务。SLIM发射时的重量略大于700千克（1540磅），不到印度"月船三号"的一半。
它使用高效的化学推进系统，包括微型电子设备。
截至今年，SLIM的整体开发成本约为150亿日元（1.02亿美元）。印度发射着陆器的预算约为7500万美元。
日本航空航天研究开发机构说，"精确定位"着陆技术能够对月球上的岩石和水资源进行更精细的搜索，并通过帮助航天器选择太阳能发电的最佳位置和避开崎岖地形来提高其存活几率。
SLIM计划在月球风暴洋的马吕斯山（Marius Hill）附近的一处熔岩洞入口处实施软着陆。该地点是根据月球轨道器拍摄的高分辨率图像选定的。
虽然已有14名日本宇航员进入太空，仅次于美国、俄罗斯（包括前苏联）和中国进入太空的人数，但日本的太空任务主要集中在开发发射器和太空探测器上，并依靠美国和俄罗斯搭载宇航员。
日本的目标是在2020年代后半期将一名宇航员送上月球表面，作为美国国家航空航天局"阿尔忒弥斯"登月计划的一部分。
日本先进的图像技术，如SLIM所用的技术，被视为日本应对中国日益增长的太空军事存在的关键部分。
SLIM的发射推迟了几个月。由于点火出现明显问题，日本新一代主力运载火箭H3火箭今年2月首次发射失败。
2022年10月，日本航空航天研究开发机构使用"埃普西隆"固体燃料火箭发射8颗小型人造卫星，但因火箭升空不久后发生故障而失败。
日本政府表示，民营企业的项目应该发挥更大的作用。除了三菱重工等传统工业巨头外，日本商业太空探索公司iSpace和轨道碎片清除公司Astroscale等民营企业也已进入市场，并筹集了数亿美元资金。
（路透社）
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