又遇挫折！日本登月计划为何如此重要？

阿波罗登月工程的名人妙语

个人一小步 人类一大步

几个小时后,阿姆斯特朗穿着臃肿的宇航服,踏上了月球表面,说出了名垂青史的That's one small step for man, one giant leap for mankind. 不过,这个脚印并不是阿姆斯特朗,而是属于15分钟后出舱的奥尔德林。