又走了一个：雅虎彻底退出中国

（德国之声中文网）雅虎（Yahoo!）公司在一份声明中说，从2021年11月1日起，用户无法再从中国大陆使用雅虎的产品与服务，原因是"日益具有挑战性的商业和法律环境"。

"雅虎仍然致力于维护我们用户的权利和自由开放的互联网。我们感谢用户的支持"，声明表示。

据网络媒体TechWeb报道，雅虎在全球其他地方的产品及服务不受影响。另外，雅虎旗下的科技媒体Engadget也宣布，11月1日起关闭提供简体中文内容的"Engadget 中国版"。

雅虎是最近几周第二家退出中国大陆的美国大型科技企业。上个月，微软旗下的领英（LinkedIn）宣布将关闭在中国的业务，而领英是美国在中国最后一个主要社交媒体。

对于关闭中国服务，领英给出的理由也是"中国越来越具挑战性的经营环境和合规要求越来越高"。

雅虎早在2013年就关闭了中国邮箱服务

雅虎诞生于1994年，其创始人之一杨致远在中国的知名度很高。雅虎曾一度是全球第一门户搜索网站，不过近年来影响力下降。

雅虎此前就已经缩减了在中国的业务，并在2015年关闭了在北京的研发中心。美联社的报道指出，雅虎这次撤出中国"在很大程度上是象征性的"，因为雅虎的一些服务，例如其门户网站，在中国本来就被封锁了。

（美联社等）

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