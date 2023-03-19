又见老朋友：习近平莫斯科会晤普京

（德国之声中文网）中国领导人习近平本周一（3月20日）抵达莫斯科进行为期3天的访问。美联社报道称，此行展示了北京在世界外交事务中的新姿态，并为俄罗斯总统普京提供了及时的政治支持。

尽管莫斯科对此次访问十分重视，但到机场迎接习近平走下悬梯的不是普京本人，而是副总理切尔尼申科。美联社报道称，按照俄罗斯的外交礼宾规范，外国元首到访，都是由稍为低阶的内阁官员到机场迎接。这一次，普京也没有为习近平破例，而是先照常出席了当天的内务活动。

据新华社报道，习近平在抵达后发表书面讲话，称中俄"树立了新型大国关系典范"。 讲话中称，"面对动荡变革的世界，中方愿继续同俄方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持真正的多边主义，推动世界多极化和国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。"

闭门会晤

周一下午，普京和习近平举行了闭门会晤。据通讯社报道，在会谈后，习近平强调中俄是全面战略合作伙伴，并表示确信普京总统受到俄罗斯民众的支持。他还感谢普京"对中国的支持"。普京则表示，中俄两国有着"许多共同的任务和目标"。两位领导人都表示双边关系应建设得更加紧密，并互称对方为"好朋友"。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫之前介绍，在闭门会谈中，涉及乌克兰问题，普京将就莫斯科对当前形势的看法做出"详细说明"。之后普京与习近平将共进晚餐。周二，将举行有双方官员参加的范围较大、包括更多议题的会谈。

奥地利欧洲安全防务政策研究所所长查卡洛娃（Velina Tchakarova）周一接受DW采访时表示，普习闭门会谈，除了能源、经贸、农业等传统领域，还应会谈到很多防务技术合作。"值得关注中国是否会继续向俄罗斯提供支持，因为这将是俄罗斯在这场战争中的生命线"。

专家：习近平出访是“舒适区里的多边主义”

“面子”外交

美联社报道分析，对普京来说，习近平的到访是一次赢得"面子"的机会，也是一次外交上的胜利，让他得以向与乌克兰结盟的西方领导人显示，他们孤立普京的努力没有成功。普京在《人民日报》撰文称，习近平的访问"意义重大，再次证明俄中伙伴关系具有特殊性"。

普京在文中还强调，此次领导人会晤发出的信号是，中俄不会接受美国削弱两国的企图，"美国对俄罗斯和中国采取双重遏制政策，企图遏制任何不屈服美国指令的国家，愈加横行。"他还感谢中国"对乌克兰问题采取平衡的态度"。

中国官媒对习近平出访的报道，俨然是当作正常的外交往来的一部分，并没有提供关于此行目的的细节。

在中国外交部周一的例行记者会上，外交部发言人汪文斌说，习近平访莫斯科，旨在促进两国战略协调和务实合作，为双边关系发展注入新的动力。他重申中方"将继续为乌克兰危机的政治解决发挥建设性作用"。

数天前，设在海牙的国际刑事法庭（ICC）对普京发出逮捕令，认定他对乌克兰发生的战争罪行负有个人刑事责任。中国外交部发言人对此表示，国际刑事法院应秉持客观公正立场，尊重国家元首依据国际法享有的管辖豁免，应依法审慎行使职权，善意解释和适用国际法，避免政治化和双重标准。

（综合报道）

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