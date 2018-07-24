又要改名？同志运动会「台湾」变「台北」

(德国之声中文网) 四年一度的世界同志运动会(Gay Games) 8月4日将在巴黎举行，台湾代表队原本以「台湾(中华民国)」之名参赛，但本周内主办方数度对队名作出更改，官网目前显示为「台北」。
台湾同志运动发展协会理事长杨智群向《德国之声》表示，本周一(7/23)才首次发现队名由「台湾(中华民国)」改为「台湾(中华台北)」，随后当晚变成「中华台北」，到周三(7/25)晚上再改成「台北」。
持续游说 不会退赛
杨智群表示对改名感到遗憾，但感受到主办单位「同志运动会联合会」（The Federation of Gay Games，FGG）非常支持台湾一方，但可能碍于政府施压要做现实考量，他们也体会对方的处境。他说，「台北」不是队名最终定案，仍在与主办方持续沟通，最迟可以到开幕前两小时才决定。
他强调﹕「无论发生任何最糟糕的情况，我们都不会退赛，克守运动家精神。政治归政治，体育归体育，面对中国隐性施压和法国政府可能的妥协，我们感到遗憾但是会遵守FGG规定。」他称同志运动会属民间性质，在中国政府没有公开施压之下，希望台湾政府也不要出面。
巴黎同志运动会2018官方网页上，台湾代表队的名称显示为「台北」(Taipei)。
不供国旗不播国歌
杨智群也透露7月19日收到FGG的信息，指法国政府对巴黎主办方施压，希望台湾队不要持中华民国旗进场，称「台湾队的进场方式会与其他国家不一样」。
「我们回信时特别提到，法国国家格言是自由、平等、博爱，在这场合发生这种情况非常令人遗憾。」
最终FGG决定今届运动会将不会向各队提供国旗，打破了以往的惯例。大会也不会播放国歌，唯一例外是在开幕礼上会播放主办国(法国)的国歌。大会昨日(7/25)发表声明宣布该决定，并解释﹕「在同志运动会上，来自世界各地的个体会以各种各样的方式，彰显其个人、团队、本土以至区域的自豪。」而在开幕礼上，各队伍会依照英文字母排序进场。
至于队伍能否自备国旗进场，杨智群说目前仍未有明确。
世界同志运动会由「同志运动会联合会」主办，每年由不同城市会员团体承办，希望透过举办国际运动和文化活动，强化全球同志族群尊严，并获得非同志对同志族群的尊重和理解。今年的国际「同志运动会」预计有超过90个国家、超过1万名选手参赛。
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包容与参与——世界同志运动会
主旨鲜明
1982年开始，每四年举办一次的同志运动会（Gay Games）旨在发扬包容和参与的精神，以及把个人最好的追求带入到运动中。图为1994年在纽约举行的第四届同志奥运会。
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包容与参与——世界同志运动会
欢乐大派对
每年的同志运动会不仅是运动选手的盛会，也是来自世界各地的同志欢聚一堂的大派对。图为1998年在荷兰阿姆斯特丹举行的第五届同志奥运会的精彩瞬间。
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包容与参与——世界同志运动会
同一片崭新的天空下
2002年，第六届世界同志运动会在澳大利亚悉尼举行，当年的运动会口号是“同一片崭新的天空下”。
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包容与参与——世界同志运动会
欢迎所有人
同性恋运动会由同性恋者国际体育组织举办。主办方称，基于大会的参与、包容、个人最佳表现原则，大会欢迎所有人，不论性倾向、性别、种族、宗教、国籍、政治信仰、运动美术能力、年龄、生理障碍或健康状况。
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包容与参与——世界同志运动会
项目丰富
目前的同志运动会有30多个比赛项目。图为2006年在美国芝加哥举行的第七届同志运动会上的舞蹈比赛。有媒体于今年7月报道称，香港正在申办2022年同性恋运动会，或将成为举办同性恋运动会的首座亚洲城市。 除了篮球、游泳等常见的项目，香港申办计划书中还加入了本地特色的龙舟、太极拳、麻将等项目。
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包容与参与——世界同志运动会
第八届同性恋运动会
2010年，世界同性恋者运动会在科隆举行。迄今为止，该运动会共举行过九届，其中五届在美国举行，其它五届分别在加拿大、澳大利亚、荷兰和德国举行。2018年的第十届同志运动将会在法国巴黎举行。
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包容与参与——世界同志运动会
科隆开幕式
在科隆举行的同志运动会中，共有来自70多个国家的上万名运动员参加了30多个项目的比赛。在莱茵能源体育场举办的开幕式吸引了来自全球各地的两万多名观众。运动会持续一周。
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包容与参与——世界同志运动会
“同志亦凡人”前来报道
2010年，中国“同志亦凡人”网创办人魏建刚和涂建平（Stijn Deklerck）带领自己的团队来到科隆进行现场报道。魏建刚接触了很多其他国家的同性恋者，他发现与欧美相比，由于缺乏宗教的强大影响，中国民间社会中"反同性恋"的因素相对非常少。
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包容与参与——世界同志运动会
第九届同志运动会上的中国身影
2014年8月13日，第九届世界同性恋运动会9日在美国克利夫兰开幕。中国媒体报道称，微博名为“主持-流逝”的选手是中国队此次参赛的唯一代表，在18-24岁年龄组男子50米蛙泳比赛中，他获得了亚军。
作者: 安静