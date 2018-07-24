又要改名？同志运动会「台湾」变「台北」

(德国之声中文网) 四年一度的世界同志运动会(Gay Games) 8月4日将在巴黎举行，台湾代表队原本以「台湾(中华民国)」之名参赛，但本周内主办方数度对队名作出更改，官网目前显示为「台北」。

台湾同志运动发展协会理事长杨智群向《德国之声》表示，本周一(7/23)才首次发现队名由「台湾(中华民国)」改为「台湾(中华台北)」，随后当晚变成「中华台北」，到周三(7/25)晚上再改成「台北」。

持续游说 不会退赛

杨智群表示对改名感到遗憾，但感受到主办单位「同志运动会联合会」（The Federation of Gay Games，FGG）非常支持台湾一方，但可能碍于政府施压要做现实考量，他们也体会对方的处境。他说，「台北」不是队名最终定案，仍在与主办方持续沟通，最迟可以到开幕前两小时才决定。

他强调﹕「无论发生任何最糟糕的情况，我们都不会退赛，克守运动家精神。政治归政治，体育归体育，面对中国隐性施压和法国政府可能的妥协，我们感到遗憾但是会遵守FGG规定。」他称同志运动会属民间性质，在中国政府没有公开施压之下，希望台湾政府也不要出面。

不供国旗不播国歌

杨智群也透露7月19日收到FGG的信息，指法国政府对巴黎主办方施压，希望台湾队不要持中华民国旗进场，称「台湾队的进场方式会与其他国家不一样」。

「我们回信时特别提到，法国国家格言是自由、平等、博爱，在这场合发生这种情况非常令人遗憾。」

最终FGG决定今届运动会将不会向各队提供国旗，打破了以往的惯例。大会也不会播放国歌，唯一例外是在开幕礼上会播放主办国(法国)的国歌。大会昨日(7/25)发表声明宣布该决定，并解释﹕「在同志运动会上，来自世界各地的个体会以各种各样的方式，彰显其个人、团队、本土以至区域的自豪。」而在开幕礼上，各队伍会依照英文字母排序进场。

至于队伍能否自备国旗进场，杨智群说目前仍未有明确。

世界同志运动会由「同志运动会联合会」主办，每年由不同城市会员团体承办，希望透过举办国际运动和文化活动，强化全球同志族群尊严，并获得非同志对同志族群的尊重和理解。今年的国际「同志运动会」预计有超过90个国家、超过1万名选手参赛。