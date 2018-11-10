"又红又专"? 中共公示百名改革开放杰出贡献者

（德国之声中文网）阿里巴巴（中国）有限公司董事局主席马云、腾讯科技（深圳）有限公司董事会主席、首席执行官马化腾、百度在线网络技术（北京）有限公司董事长、首席执行官李彦宏--在中共"拟表彰"的"100名改革开放杰出贡献对象"名单上，中国互联网公司三巨头的掌门人均榜上有名。其中，马化腾和李彦宏为无党派人士，曾喊过""要跟政府谈恋爱，不要跟政府结婚"口号的马云则是中共党员。对马云的简介中还写道，"首倡世界电子贸易平台（eWTP)，并推动写入二十国集团领导人峰会公报，成为践行'一带一路'的重要民间力量。"

令人颇为意外的是，被视为中国科技力量代表人物的华为创始人、总裁任正非并不在百人榜单中。改革开放后创业致富的第一代企业家、据称被浙江省报送中央的"中国饮料大王"宗庆后，在公示中也落榜。

人们还注意到，地产和金融业并无企业家入选。但这一结果并不出乎大家意料。一篇在微信上迅速被封杀的分析文章中写道，"房地产属于关系密集型产业，有时候与地方权力说不清道不明，清算原罪的达摩克斯之剑随时落下来。现在推上去，以后要是有个官员落马牵扯出什么地产大佬的幺蛾子，如何是好？"

活跃在中国大陆的台商没有人上榜，但名单中有香港的霍英东、王宽诚、曾宪梓以及澳门的马万祺。1986年去世的王宽诚在简介中被称为"香港工商界爱国爱港的优秀代表"，2006年去世的霍英东曾是全国人大常委，政协副主席，2014年去世的马万祺曾任全国人大常委，政协副主席：而香港金利来创办人曾宪梓也曾任全国人大常委。

李嘉诚被认为不热衷于红顶商人的帽子

华人首富李嘉诚、曾向大陆文化教育和社会福利捐献巨资、被邓小平高度赞扬其"爱国精神"的李嘉诚榜上无名。李嘉诚被认为不热衷于红顶商人的帽子，并从2013年起持续抛售内地资产。

党员占80%

中共拟表彰的名单中有80人为中共党员，18人为少数党派或无党派人士（其中新希望集团董事长刘永好标明为"群众"）。只有香港企业家王宽诚和作为"集体"入选的"小岗村'大包干'带头人"没有标明所谓"政治面貌"。中共共产党新闻网尤其指出，上榜者中"包括数十位优秀模范共产党员，例如：西藏自治区阿里地委原书记、政协原主席孔繁森，云南省原保山地委书记杨善洲、四川省巴中市南江县纪委原书记王瑛、连任十三届的全国人大代表申纪兰、"爱心使者"郭明义、"抓斗大王"包起帆、"红色理论家"郑德荣、"航空工业英模"罗阳、"光明使者"张黎明、"太行山愚公"李保国、"全国模范法官"邹碧华等。

上榜百人中覆盖了中国党政机关、国有企事业、军队国防、民营企业代表，也有教育、科技、医疗、文化、体育界代表。经济学家中有厉以宁、林毅夫等，但被誉为经济学家的良心的吴敬琏落选，曾以"自由是一种责任"为题发表演讲的张维迎也不在榜上。

百人榜上最年轻的是两位80后，分别为姚明和空军特级飞行员蒋佳冀。

上榜企业家李书福

又一个政治风向标？

在关于百人榜的微博评论中，"点赞"中不乏质疑之声。有人写道："哪里是表彰榜，明明是晴雨表。"，"任正非没上榜有点惊讶"，"关键是这100个人士怎么选出来的，有什么标准。"名为"财富密钥"的网友写到，表彰100名改革开放杰出贡献对象是非常欠妥的举动，"100名的圈定标准是主观的，中国的待人待事都会把这作为政治风向，100名以外的除了失落还有蜚语流言和差别对待……"

一篇疑似在大陆遭到封杀的网文得到了凤凰网等网站的转载，文章标题为"这份表彰名单大有深意，为什么霍英东入选李嘉诚没有，厉以宁上了吴敬琏下了，为什么任正非不在名单？"

网友在有关评论中写道："厉以宁上，吴敬琏下，好好体会"；"统战名单又红又专"；"这份名单非常政治正确，除去品行不好的，反对声音比较大的都被靠边了，明显告知要跪舔，殊不知忠言逆耳利于行。"；"又不是投票选出来的，圈出来的名单而已。以后年年选，妥妥的把握话语权！"也有人对此不屑一顾，"领导画圈的名单 你们自己高兴就好。"