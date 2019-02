又现乌龙？新西兰前总理否认替中国官媒撰文

(德国之声中文网)《人民日报》下属的"人民网"英文版在2月18日发表了一篇署名"新西兰前总理希普利"文章,题目为《我们需要学会倾听中国》(We need to learn to listen to China),其中充满对"一带一路"的赞颂字眼。

据法新社报道,"人民网"发表的这篇英语文章,实际上是基于去年12月《中国日报》(China Daily)对希普利的一个访谈总结而成。

法新社报道,"人民网"的文章发表后,在新西兰国内引发一连串强烈批评。希普利(Jenny Shipley)本人似乎也没有弄清人民网与《中国日报》之间的区别。她对《新西兰先驱报》回应表示,"去年12月之后,我就没再跟《中国日报》做访谈"。

这位新西兰历史上第一名女总理补充说道,"我没有想到它会变成一个公众事件,而且对新西兰关系而言,在一个如此重要的时间点上"。据法新社报道,争论发生后,人民网在署名处加上了"本文基于2018年12月同《人民日报》记者的采访"这句话。

不过如果在网络上进行搜索,会发现"人民网"中文刊登的"纪念改革开放40周年"文章中的"海外视角"部分,依然有这篇《学会倾听中国》的中文版,发表日期是1月23日,最后的署名依然是"作者:新西兰前总理希普利"。

正值敏感时期

由于新西兰考虑排除中国企业华为在该国建设5G网络,北京同惠灵顿之间的关系陷入紧张。新西兰属于"五眼联盟",其情报机构GCSB不久前警告称,华为参与该国5G网建设将带来重大安全隐患。

澳大利亚和美国已采取类似步骤,把华为排除在5G网网络建设之外。他们担心,华为设备会为中国情报部门开后门递送信息。

北京称以上担心为空穴来风,并向中国公民暗示不要前往新西兰旅游。

新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)周二表示,正在考虑妥协措施。她说,情报局GCSB和电信运营商Spark之间正在协商,看对华为参与5G网建设的担忧是否可控。

阿德恩总理还试图安抚人们,称对华为的忧虑没有影响新中关系。中国是新西兰最大的贸易伙伴,阿德恩表示,新中关系虽然复杂,但却是成熟的。

李鱼/叶宣(法新社等)