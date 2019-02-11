又现乌龙？新西兰前总理否认替中国官媒撰文

（德国之声中文网）《人民日报》下属的"人民网"英文版在2月18日发表了一篇署名"新西兰前总理希普利"文章，题目为《我们需要学会倾听中国》（We need to learn to listen to China），其中充满对"一带一路"的赞颂字眼。

据法新社报道，"人民网"发表的这篇英语文章，实际上是基于去年12月《中国日报》（China Daily）对希普利的一个访谈总结而成。

法新社报道，"人民网"的文章发表后，在新西兰国内引发一连串强烈批评。希普利（Jenny Shipley）本人似乎也没有弄清人民网与《中国日报》之间的区别。她对《新西兰先驱报》回应表示，"去年12月之后，我就没再跟《中国日报》做访谈"。

这位新西兰历史上第一名女总理补充说道，"我没有想到它会变成一个公众事件，而且对新西兰关系而言，在一个如此重要的时间点上"。据法新社报道，争论发生后，人民网在署名处加上了"本文基于2018年12月同《人民日报》记者的采访"这句话。

不过如果在网络上进行搜索，会发现"人民网"中文刊登的"纪念改革开放40周年"文章中的"海外视角"部分，依然有这篇《学会倾听中国》的中文版，发表日期是1月23日，最后的署名依然是"作者：新西兰前总理希普利"。

正值敏感时期

由于新西兰考虑排除中国企业华为在该国建设5G网络，北京同惠灵顿之间的关系陷入紧张。新西兰属于"五眼联盟"，其情报机构GCSB不久前警告称，华为参与该国5G网建设将带来重大安全隐患。

澳大利亚和美国已采取类似步骤，把华为排除在5G网网络建设之外。他们担心，华为设备会为中国情报部门开后门递送信息。

北京称以上担心为空穴来风，并向中国公民暗示不要前往新西兰旅游。

新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)周二表示，正在考虑妥协措施。她说，情报局GCSB和电信运营商Spark之间正在协商，看对华为参与5G网建设的担忧是否可控。

阿德恩总理还试图安抚人们，称对华为的忧虑没有影响新中关系。中国是新西兰最大的贸易伙伴，阿德恩表示，新中关系虽然复杂，但却是成熟的。

李鱼/叶宣（法新社等）