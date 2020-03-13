又添一国！葡萄牙也宣布进入紧急状态

（德国之声中文网）因受新冠病毒疫情威胁，葡萄牙宣布，国家进入紧急状态，暂定为期2周。德索萨总统（Marcelo Rebelo de Sousa）发表对全国电视讲话，解释此举是为了"加强抗击及遏制这一全球疫情大流行。"

德索萨总统强调，从当地时间周四午夜（中欧时间1时）起生效的紧急状态无意损害民主制，而是为了人民的福祉。他指出，相关措施有可能会实施数月。该国法律规定，紧急状态可延长，但每次不得超过两星期。

宪法权利可被暂停

紧急状态由政府申请实施。葡萄牙国会周三（3月18日）晚以视频方式投票表决。虽有不少议员投弃权票，但无一票反对。

这样，政府立即获得授权，限制公民行动自由和示威等宪法保障的权利。这是上世纪70年代专制结束以来，葡萄牙首次宣布进入紧急状态。

"一场真正的战争"

德索萨总统指出，有约1000万居民的葡萄牙，其社会、医疗卫生制度和经济正面对"从未有过的挑战"。他称，这是一个"艰巨无比的任务"，一场"真正的战争"。他强调，紧急状态本身不会带来奇迹，这是一条"充满困难、不讨好的漫漫长路"。

社会党籍总理科斯塔许诺，民主制不会"被废止"，但实施紧急状态易于克服危机。政府暂未出台具体措施。

到目前为止，葡萄牙国内有确诊罹患新型冠状病毒疾病的病例642例，两人死亡。该国政府预期，"至少"到4月底，感染人数还会继续增加。周三晚间，受灾尤重的5.5万人口城市奥瓦尔（Ovar）被隔离。

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凝炼/叶宣（德新社、法新社）