又有7人因"猎狐行动"在美国被起诉

(德国之声中文网)美国纽约州法院开启一桩针对中国"猎狐行动"的法律诉讼，涉及7名中国公民以及8项嫌疑罪行。起诉书谴责被告监视和骚扰在美国居民以及他们的家庭。此前，美国司法部也已多次起诉同"猎狐行动"有关的人员。

据路透社的报道，7名被告中包括现年55岁的Quanzhong An以及他34岁的女儿 Guangyang An，他们二人已于周四早晨被逮捕。其他5名被告均在中国国内。

根据起诉书，Quanzhong An被控执行一个中国省级纪委的任务，骚扰和恐吓一名居住在美国的中国男子和他的儿子。起诉书里这对父子被称为John Doe-1和John Doe-2。起诉书还提到，为迫使他们回国，被告胁迫他们的亲戚前往美国做说服工作。2018年9月，抵达美国的亲戚告诉John Doe-2是受政府指使被迫来到美国的，目的是遣返100名遭到通缉的在逃人员。

另一个骚扰该家庭的例子是向其发出恐吓信函，称"返回并自首是唯一的出路。"

中国政府也在纽约州法院对这对父子提起了民事诉讼，称涉案父亲窃取了中国雇主的资金，涉案儿子则从这笔资金中得到好处。

负责纽约地区的联邦调查局助理局长迪里斯科尔(Michael Driscoll)在一份声明中说："本案的受害人试图逃离一个威权政府，抛下他们的生活和家庭，在这里寻求更好的生活。这个政府则派遣代理人来美国骚扰、威胁并强迫他们返回中华人民共和国。"

"猎狐行动"是由中国公安部部署执行的追捕逃亡到境外人员的专项行动，始于2014年，原本计划到年底结束。但后来该行动被纳入名为"天网"的更广泛的遣返中国逃犯和资金的国际行动。美国曾发表声明，指外国官员在美国采取行动之前，必须登记备案并通知美国司法部。

那些被中国“追逃”的大佬 五部委喊话 周四（8月23日），中国国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，首次针对“职务犯罪案件境外在逃人员”发出敦促投案自首公告。其中称，“年底前投案从轻处罚”，鼓励在逃人员的亲友积极规劝，也鼓励在逃人员揭发他人犯罪行为、戴罪立功，同时鼓励他人“积极举报、提供线索”。

那些被中国“追逃”的大佬 杨秀珠 “从宽处理”的一个代表人物是当年“百名红通”上的头号人物杨秀珠，涉案金额达2.5亿元人民币。曾任温州副市长的她在2003年出逃，辗转多国后于2014年在美国被捕。她在2016年11月16日回中国投案自首，2017年10月13日被判处有期徒刑8年，罚款80万元。判决结果出来后，不少声音质疑轻判。中国媒体报道称，观察到“归案方式不同，判处情况差异较大”。

那些被中国“追逃”的大佬 李华波 与杨秀珠的刑期形成鲜明对比的是曾经“百名红通”上二号人物、原江西省财政局官员李华波。他涉嫌贪污公款9400万元人民币，2011年逃离中国。他在2015年被从新加坡遣返回国，此后被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，属于获刑最重的“红通”人员。

那些被中国“追逃”的大佬 海外追逃 习近平上台以来，中国加大了海外追逃力度，展开“猎狐”、“天网”等行动，并于2015年4月公开发布“百名红通人员”名单。据中国官媒今年6月报道，百人名单中“已有52人归案，剩下48人尚未归案”。与此同时，中央追逃办发布公告，公开了50名外逃人员的相关线索（与“百名红通”中的人员有一些重合）。

那些被中国“追逃”的大佬 施建祥 上述50名外逃人员中，第31号是原快鹿投资集团董事长施建祥。他被指涉嫌集资诈骗罪，在2016年3月逃至美国。施建祥曾在演艺文化圈颇有影响力，担任了《叶问3》的总制片人。事发后，网上流传施建祥与甄子丹、黄圣依、崔永元等人的旧照片，称此人“朋友圈”不一般。

那些被中国“追逃”的大佬 郭文贵 “外逃者”中最有名的，则非郭文贵莫属。在过去一段时间里，这位生活在美国的中国富豪高调通过媒体和自媒体“爆料”，对一系列中共高官做出指控。中国警方通过国际刑警组织向他发出了“红通”。不过，郭文贵的直播至今仍在继续，围绕着他也还有许多谜团未解。

那些被中国“追逃”的大佬 “红通” 郭文贵事件也引发了人们对国际刑警组织“红通”的讨论。“红通”英文是“Red Notice”，直译为“红色通告”，是国际刑警组织八种通知中的一种，是一个“查找和临时逮捕待决引渡者”的请求，并非逮捕令、国际通缉令。不过在中国，这个通告被称为“红色通缉令”。一些批评声音认为，“红通”已经被中国政府用来打击异己。

那些被中国“追逃”的大佬 程慕阳 在郭文贵之前，“红通”上面最有名的大概要数程慕阳。他是原河北省委书记程维高之子，被称为“最大外逃官二代”。2003年，程维高下马，被开除党籍。据中国媒体报道，程幕阳在加拿大分别申请入籍和难民身份，但都遭到拒绝。一些加拿大华语媒体近日报道，程幕阳就避难被拒提出上诉，正面临重审。



(路透社等)

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