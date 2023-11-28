又有11名哈马斯人质和33名巴勒斯坦人获释

（德国之声中文网）在以色列与伊斯兰极端主义军事团体哈马斯达成延长停火两天的协议后，又有11名以色列人质获释。以色列方面也相应释放了33名巴勒斯坦人。

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）在社交媒体X（前推特）上表示，两名德国青少年也在获释人质之列。

此前，卡塔尔外交部已经表示，获释人质中有两名德国双重国籍者，以及拥有双重国籍的三名法国人和六名阿根廷人。根据来自巴黎的消息，这些法国人质也是12至16岁的青少年。

以色列人质与家属团聚 拜登盼延长停火

停火协议下的第四次人质释放行动

这是以色列与哈马斯之间的停火协议于上周五（11月24日）生效以来在加沙地带进行的第四次人质释放行动。据以色列军方称，被释放的人质周一傍晚抵达以色列境内。周二早些时候，以色列证实从以色列监狱释放了33名巴勒斯坦囚犯。

与此同时，据当地媒体报道，以色列还收到了一份名单，上面列有接下来将获释的10名人质的姓名。不过，他们的名字尚未公布。

被以色列释放的巴勒斯坦人抵达约旦河西岸的贝图尼亚

在约旦河西岸的贝图尼亚，当获释的巴勒斯坦囚犯乘坐巴士抵达时发生了一起致命事件：据巴勒斯坦卫生部称，一名年轻人在与以色列军队的冲突中被枪杀。

停火是人道主义援助的宝贵时间

德国外长贝尔博克、联合国、美国和欧盟对延长停火表示欢迎。如果没有达成进一步的协议，延长了两天的停火将于本周三到期。贝尔博克说，目前是"向加沙人民提供援助的宝贵时间"。

截至周一傍晚，50名被哈马斯劫持的以色列人质已经获释，其中包括德以双重国籍者。另有19名人质根据不同的协议获释，其中许多人是泰国公民。以色列方面也相应地自上周五以来共释放了150名巴勒斯坦囚犯。

这些人质是在10月7日哈马斯对以色列的血腥野蛮袭击中被劫持的。哈马斯被以色列、德国、欧盟、美国等许多国家列为恐怖组织。在哈马斯武装分子对以色列的恐怖袭击中，根据以色列方面的数字，1200人遇害，240人被俘虏。

（法新社，德新社，路透社，德国天主教通讯社）

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