 又有黑人死于美国警方枪下 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2022

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时政风云

又有黑人死于美国警方枪下

美国俄亥俄州的一次例行交通检查演变成一场致命追逐战，导致一名25岁黑人男子死亡。死者身上有60处枪伤。

USA I Tod eines Schwarzen durch Polizeischüsse in Akron Ohio

俄亥俄州阿克伦市（ Akron ）爆发民众抗议

DW.COM

在美国，又一次致命的警察行动引起了抗议：一名黑人男子死于执法暴力。这位26岁的年轻人最初是在密歇根州的一次交通管制中被拦下的。

前明尼苏达警察肖万因为被控杀害非洲裔男子弗洛伊德被判刑入狱22余年，但是此案尚未结束。同时也有人认为判决过于宽松。有民权活动家表示，“最大限度的正义才是正义”。

（德国之声中文网）又一起警察射杀非裔美国人事件引发民愤，并有可能导致骚乱。俄亥俄州阿克伦市警方日前（7月3日）公布了枪击案发生的6月27日警方数段视频。视频显示，当日晚，警官驾车追逐25岁的杰兰·沃克（Jayland Walker），当沃克最终下车试图继续徒步逃离时，警方向他连开了数十枪。初步尸检显示，死者全身布满弹伤，不下60处。但其中可能包括洞穿弹伤，因此，他到底被击中多少次尚待进一步验明。

视频发布前一天，阿克伦市内既已爆发抗议抗议活动。市长霍里根（ Dan Horrigan ）呼吁人们保持冷静。他在一次新闻发布会上强调，警方人体摄像机所记录下的场面 "令人心碎"，"难以接受"。 

警方称，事件始发于一次交通违规行为，该男子被警官们要求停车接受检查，但驾车逃离，并还开了一枪，最后，戴滑雪面具的这名男子停下车，试图徒步逃跑。 

USA I Tod eines Schwarzen durch Polizeischüsse in Akron Ohio

阿克伦警方行动视频截图

警方：死者未携带武器  

警方称，警官们先试图用泰瑟枪阻止他，此后才开了枪。当地警察局长迈利特（ Stephen Mylett ）说："情况似乎是，沃克先生转向警官，一静态图像显示其手臂向前移动。" 他称，警方不清楚到底开过多少枪，共有8名警官 "直接参与了 "行动。他指出，沃克当时未随身携带武器，但在他车里发现了一把枪。  

迈利特称，沃克仍被送院抢救，因伤势过重不治，"一次可能以警告或罚单结束的例行交通拦截沦为了一场汽车追逐战。"  

USA I Tod eines Schwarzen durch Polizeischüsse in Akron Ohio

阿克伦警察局长迈利特试图做出解释

在美国，令人痛心的类似致命警察行动多有发生。其中，乔治·弗洛伊德（ George Floyd）案具代表性：2020年5月，这位非裔美国人在明尼阿波利斯（ Minneapolis ）的一次警察行动中被杀：一白人警察用膝盖压住他的脖子数分钟，直到他失去知觉而死亡。该案件在美全境引发起针对警察暴力和种族主义的抗议浪潮。

（德新社，路透社）

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