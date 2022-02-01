又有非裔美国人在警察暴力中死亡

帕特里克-洛亚逃离警察追捕（来自视频截图）

（德国之声中文网）密歇根州大急流城（Grand Rapids）的警方公布了4月4日发生的拦截事件的几段视频，这些视频来自警官身上的摄像头和其车上的摄像头，以及邻近房屋的监控摄像头和受害者乘客的手机摄像头。

一次失控的交通检查

这四段视频记录了上周这一幕是如何展开的。当天，一名美国白人警察拦下了26岁的帕特里克-洛亚（Patrick Lyoya ）的车，原因是车牌不正常。警察首先要求出示驾驶执照。短暂的交谈后，洛亚试图离开。这名警官紧随其后，将他摔在相邻的一个花园地上。两人发生了肢体冲突，最后警察将这名男子脸朝下按倒在地，用武器近距离向他头部开枪。在开枪之前，两人显然为争夺警察的电击枪发生了争执。

反对警察暴力的新抗议活动

"我认为这是一个悲剧"大急流城警察局长温斯特伦（Eric Winstrom）说。他说，开出致命一枪的警察目前正被勒令休假。警方正在进行调查，以确定是否会提出刑事指控。市政府官员说，这是一个"非常不幸的事件"，引起愤怒和痛苦是可以理解的。

大急流城的抗议活动

在视频发布之前，这一事件已经导致了新的反对警察暴力的抗议活动。星期二晚上，100多人游行到大急流城市政厅，高呼"黑人的命也是命""等口号。

在美国，类似性质的致命警察暴力事件经常发生，令人痛心。两年前，黑人男子乔治-弗洛伊德被杀引发了巨大的抗议浪潮。一名白人警察用膝盖压住他的脖子数分钟，直到他失去知觉而死亡。

（德新社、法新社、美联社）

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