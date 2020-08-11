又有记者签证被拒 国安法继续冲击香港新闻自由

（德国之声中文网）根据香港媒体的消息，本周四，香港当局拒绝了一位驻港爱尔兰记者的签证，并没有给出任何理由。路透社称，这一做法加深了新港版《国安法》下，对香港媒体自由的担忧。

一位名叫麦固仑（Aaron McNicholas）的记者在去年爆发的反送中运动中，为网络英文媒体"香港自由新闻"（HKFP）提供了许多新闻报道。在经过了六个月的等待后，他如今被告知其记者签证的申请已被拒绝，自称是非盈利性质的本港媒体"香港自由新闻"如是说。之前，麦固仑在香港曾为彭博社和社交媒体通讯社Storyful工作。

"香港自由新闻"总编格兰迪（Tom Grundy）在一份声明中表示："由于我们公正和基于事实的报道，看来我们已经成为新《国安法》大形势下的攻击目标。"

法新社在相关报道中指出，这次最新事件影响到的是一个地方性的、没有美国背景的新闻机构。

该新闻网站在一份公开的表态中要求香港政府提供拒绝记者签证的理由，并声称会考虑将此事诉诸法律。

面对路透社置评的要求，香港政府和入境事务处没有立即作答。

路透社援引多家媒体机构的表态报道称，香港当局的这一做法反应了在港版《国安法》下新闻自由度的加速倒退。该法涉及内容广泛，所有符合北京所定义的颠覆、分裂国家或者从事恐怖主义以及勾结境外势力的做法都系违法，最严重的情况下会使人入狱。

"破坏了最基本的承诺"

美国非政府组织"保护记者委员会"的亚洲地区协调人巴特勒（Steven Butler）向路透社表示："拒绝向一家欣欣向荣的本地新闻媒体发放记者签证，破坏了香港政府不断重复的有关新闻自由的最基本承诺。"

"同时这也严重破坏了香港作为国际大都市及金融中心的地位。除非记者们能够自由的工作，否则香港难保这一地位。"

另外有驻港记者告诉路透社，他们担心新颁布的《国安法》可能会被用于让媒体噤声，打击言论自由。香港政府并不认可这种说法。

香港的《基本法》第27条规定，这个半自治的城市享有言论自由和新闻自由。路透社报道指出：中国当局1997年让香港回归时，对这一小型宪法表示认可。

香港"反送中"运动爆发大约一年后，中国在全球各国深陷新冠疫情困扰之际，推出比当初"送中条例"更强势，涉及范围更广的港版《国安法》。实施1个月后，香港警方国安处于8月10日拘捕了香港壹传媒掌门人黎智英等人。近200名警员搜查了壹传媒大楼。罪名是涉嫌违反国安法第29条中，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

而记者签证被拒更大的背景是交恶的中美两国相互发起的"记者签证战"。今年2月，美国宣布将新华社、中国环球电视网等五家中国官媒列入"外国使团"，6月又将中央电视台、《人民日报》、《环球时报》和中国新闻社也列入此范畴。之前中国在今年三月中旬宣布将驱逐《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》驻华的美国记者。它还要求这些媒体以及"美国之音"和《时代周刊》向中国政府提供有关其运营的详细信息。

对此，美国在5月初决定中国驻美记者签证停留期限制在90天，每三个月便需要申请延期。而北京7月1日则下令，要求美联社等四家美国新闻机构在7日内提交有关其驻华人员和财务运营的细节信息。中国外交部发言人汪文斌8月初在例行记者会上表示："如果美方一意孤行，错上加错，中方只能被迫做出必要和正当反应，坚定维护自身的正当权益"。

淡出香港的西方媒体

实际上，麦固仑只是众多被香港当局拒绝发放工作许可记者中的一员。今年7月中旬，香港有关当局拒绝向《纽约时报》著名记者及中国问题专家储百亮（Chris Buckley）发放工作许可。而在今年5月，长年派驻中国的储百亮记者证未获延期，实质上等于被中方驱逐出境。

冠疫情爆发初期，现年52岁的储百亮曾报道过中国在应对疫情方面所出现的种种问题。储百亮是最初前往疫情中心武汉进行实地报道的少数外国记者之一。武汉封城后，他被迫在当地滞留76天之久。除来自疫区的第一线报道之外，储百亮此前还发表过一系列涉及中共高层内幕以及披露维吾尔人遭迫害情形的报道。

这一背景下，《纽约时报》已经计划将其驻港办公室的部分业务转移至韩国首尔。《纽约时报》在今年7月致其工作人员的一份声明中写道："中国发布的新国安法给我们的在港业务和新闻工作带来了诸多不确定因素，"因此，有必要对在港编辑部成员进行转移和分散。

同时《华尔街日报》等媒体也在考虑将驻港记者站转移至其他国家的可能性。《华盛顿邮报》报道称，以前申办和延期工作许可非常容易，而现在则变得难度越来越大。

面对新闻业内有关香港新闻自由和媒体自由的担忧，香港特首林郑月娥于今年7月初公开表态称，如果香港外国记者会（FCC）所有记者都可以100%保证，不会触犯国安法的条文，那她也可以保证新闻自由。她强调，国安法第四条已列明会尊重和保障人权和自由，包括新闻自由。

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而根据"记者无疆界"组织的统计排名，香港在推出新《国安法》之前的新闻自由度排名就一直下降。2002年，香港的新闻自由度排名当时还为全球第18位，到了2009年就下滑至第48名。2020年，"记者无疆界"组织为香港给出的排名为第80名，落后于蒙古（73）、科索沃（70）、塞内加尔（47）和台湾（43）。

任琛、达扬/石涛（综合报道）

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