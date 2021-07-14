又有前《苹果日报》高层人士被捕

（德国之声中文网）因涉嫌港版国安法，《苹果日报》前执行总编林文忠被捕。据港媒一致报道，港警国安处已经因"涉嫌串謀勾結外国或境外势力危害国家安全罪"拘捕了林文宗。他暂时被带往长沙湾警署。

港警在一份通报中称，一名51岁的前报社男编辑因涉嫌 "勾结境外势力 "而被捕，"与一宗于今年6月被侦破的同类案件有关"。

"勾结境外势力"是有争议的港版国安法中定义的罪行之一，可被处终身监禁。此法由北京当局去年制定，以应对2019年香港大规模民主抗议活动，该法允许港府镇压其认为威胁国家安全的任何活动。

由于当局强力施压、公司银行存款被冻结，业务无法维持，问世26年的《苹果日报》上月发行最后一期。警方称，确凿证据表明，《苹果日报》曾发表30多篇文章，试图怂恿他国对中国和香港实施制裁，是 "与外国串谋"。

随着林文宗被捕，上月以来，《苹果日报》高层人士中以至少有8人被拘留，其中包括老板黎智英。这位73岁的民主人士被指与外国势力合作，并被拒绝保释。

此外，据港媒援引香港警方21日通报，另外两名前苹果日报高管也再次被拘捕。消息指，这两人分别是前《苹果日报》副社长陈沛敏及前英文版执行总编辑冯伟光，警方撤销了他们的保释安排，分别扣留在秀茂坪警署及湾仔警署。

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



"一国两制"变"一国一制"？

批评者指出，香港这一中国特别行政区再无新闻自由。 一些活动人士因担心被起诉而逃往其他国家。

1997年7月1日，这个前英国直属殖民地重新属于中国，但根据 《基本法》，须贯彻"一国两制 "原则，独立管理。当时，700万香港人还获得北京中央政府承诺，在2047年之前的50年里，他们能够享受 "高度自治 "和许多政治自由。然而，自港版《国安法》颁布以来，对许多港人来说，"一国两制"已为"一国一制"所取代。

（德新社，路透社等）

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