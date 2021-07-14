又有前《苹果日报》高层人士被捕

支持民主的香港《苹果日报》近期已被迫停刊。同时，当局继续追究其前雇员。前执行总编林文宗21日被逮捕。此外，有消息称，另两位苹果前高层也被扣查，其保释被撤销。
（德国之声中文网）因涉嫌港版国安法，《苹果日报》前执行总编林文忠被捕。据港媒一致报道，港警国安处已经因"涉嫌串謀勾結外国或境外势力危害国家安全罪"拘捕了林文宗。他暂时被带往长沙湾警署。
港警在一份通报中称，一名51岁的前报社男编辑因涉嫌 "勾结境外势力 "而被捕，"与一宗于今年6月被侦破的同类案件有关"。
"勾结境外势力"是有争议的港版国安法中定义的罪行之一，可被处终身监禁。此法由北京当局去年制定，以应对2019年香港大规模民主抗议活动，该法允许港府镇压其认为威胁国家安全的任何活动。
由于当局强力施压、公司银行存款被冻结，业务无法维持，问世26年的《苹果日报》上月发行最后一期。警方称，确凿证据表明，《苹果日报》曾发表30多篇文章，试图怂恿他国对中国和香港实施制裁，是 "与外国串谋"。
随着林文宗被捕，上月以来，《苹果日报》高层人士中以至少有8人被拘留，其中包括老板黎智英。这位73岁的民主人士被指与外国势力合作，并被拒绝保释。
此外，据港媒援引香港警方21日通报，另外两名前苹果日报高管也再次被拘捕。消息指，这两人分别是前《苹果日报》副社长陈沛敏及前英文版执行总编辑冯伟光，警方撤销了他们的保释安排，分别扣留在秀茂坪警署及湾仔警署。
批评者指出，香港这一中国特别行政区再无新闻自由。 一些活动人士因担心被起诉而逃往其他国家。
1997年7月1日，这个前英国直属殖民地重新属于中国，但根据 《基本法》，须贯彻"一国两制 "原则，独立管理。当时，700万香港人还获得北京中央政府承诺，在2047年之前的50年里，他们能够享受 "高度自治 "和许多政治自由。然而，自港版《国安法》颁布以来，对许多港人来说，"一国两制"已为"一国一制"所取代。
（德新社，路透社等）
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美国国务卿布林肯在接受《明镜周刊》专访时表示，美国的目标不是遏制或矮化中国，而是维护一个基于规则的自由国际体系。《世界报》写道，《苹果日报》停刊代表的不仅是新闻自由的末路，也是香港国际金融中心地位的终结。