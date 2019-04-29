 又有两艘美舰进入南中国海主权争议海域 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2019

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时政风云

又有两艘美舰进入南中国海主权争议海域

美国军方一名发言人证实，5月6日，美军“普雷布尔”号和“钟云”号两艘导弹驱逐舰进入南中国海海域。中国外交部对此强烈不满并声明坚决反对。

China Bildergalerie Chinas Diplomatie mit dem Bagger (CSIS, IHS Jane's)

南薰礁

（德国之声中文网）据路透社报道，美国军方公布消息称，美军两艘驱逐舰驶近南中国海斯普拉特利群岛。中国对这片群岛声称拥有主权并将这片群岛称为南沙群岛。美国军方一名发言人表示，"普雷布尔"号和"钟云"号两艘导弹驱逐舰进入南中国海南薰礁和赤瓜礁12海里内水域。

美国海军第七舰队发言人多斯(Clay Doss)称，此次"无害通过"是"为回应过度的海疆主张，并维护得到国际法保障的自由通航权。"

中国外交部发言人华春莹当天表示，"美方军舰的有关行为侵犯中国的主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序。中方对此表示强烈的不满和坚决的反对。中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由。但是坚决反对任何国家假借航行与飞越自由之名，损害沿岸国主权和安全"。

包括中国、台湾、菲律宾等在内的一系列国家和地区都声称对南中国海拥有主权。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

美国指责中国在南海填海造岛设立军事基地并且在重要战略水域阻碍船只通行。北京方面则表示所有的举动都是出于对自我防卫的必要考虑。北京方面还指责美国通过派遣舰船和军机的做法加重地区紧张局势。

此前，路透社在名为《中国挑战》的系列报道中指出，中国"正在打破美国几十年来在亚洲的霸权地位并进而重构全球秩序。中国现有的常规导弹武器库在某些情况下优于美国，并正以两倍于美国海军的速度生产战舰。"报道称，"在习近平领导下，中国已经控制了南海的大部分地区，加强向美国长期盟友日本和台湾施压的军事行动，并且首次有足够火力阻止美国航母无法过于接近中国海岸，被视为有意挑战美国在亚洲的霸权"。

美军军舰除了在南中国海进行"无害通过"，去年7月以来也已经7次通过台湾海峡。今年4月28日，"威廉·劳伦斯"和"斯蒂瑟姆"号两艘驱逐舰穿越台湾海峡。美国第七舰队发言人多斯当时表示："穿越台湾海峡显示了美国为印度太平洋海域保持自由开放付出的努力。"他称，穿越过程中，没有同其他国家舰只间出现不安全或非专业性的互动。

USS William P. Lawrence (picture-alliance/AP Photo/G. Bull)

去年7月以来美军已经7次通过台湾海峡

对于4月底两艘美国军舰再度穿越台湾海峡，中国外交部发言人耿爽在例行记者会表示，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，并已经就此向美方表达了关切。 耿爽称，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，中方敦促美方恪守"一个中国"原则和中美三个联合公报的规定，能够慎重、妥善地处理涉台问题，以免对中美关系和台海和平稳定造成消极影响。

去年10月，美国军舰通过台湾海峡后，中国国台办发言人马晓光曾表示："台湾问题事关中国核心利益，坚决反对任何外来干涉。我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力维护国家主权和领土完整。中方坚决反对美方与台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系。挟洋自重，勾连外部势力破坏台海和平稳定，必将自食恶果。"

过去几年来，中国方面多次出动军机、军舰，举行围绕台湾岛的军演。此外，中国还加强努力促使台湾在国际社会上陷于孤立境地。台湾的正式邦交国目前仅剩十余个。

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