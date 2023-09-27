又有三家新疆企业被美国列入实体名单

（德国之声中文网）据路透社报道，美国周二将三家新疆企业纳入禁止进口的制裁名单，原因是他们涉及对维吾尔等少数民族实行强迫劳动。

美国国土安全部9月26日发布的声明表示，已将新疆天棉纺织有限责任公司、新疆天山毛纺织有限责任公司和新疆中泰集团有限责任公司列入《防止强迫维吾尔人劳动法》实体名单，使该名单上的实体总数达到27家。

这份声明还指出：“我们不会容忍那些为了获取利润而使用强制劳动、侵犯人权的企业。”

美方认为，上述三家企业被指定与新疆政府合作，招募、运输、窝藏或者使用维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族等当地其它受迫害群体作为劳动力。

《防止强迫维吾尔人劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）是美国2021年通过、2022年6月开始实施的法规，意在打击强迫劳动。该法规规定禁止在新疆生产或由清单所列公司生产的商品向美国出口，除非进口商能证明这些商品不是用强迫劳动生产的。

中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上回应相关消息表示，所谓“新疆存在强迫劳动”，完全是“反华势力为抹黑中国炮制的世纪谎言”，“同新疆各族人民各项权益得到切实保障的事实完全相反”。

他指责美方将中国实体列入制裁清单的做法，实质是“破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展，也是对国际贸易规则和市场秩序的破坏”。他敦促美方“立即停止对中国的污蔑抹黑，停止打着人权幌子干涉中国内政”。

根据美国国土安全部的声明，新疆天棉基业纺织有限责任公司生产纱线和其他纺织产品，新疆中泰集团有限责任公司生产和销售聚氯乙烯（PVC）和其他纺织、化工和建筑材料，新疆天山毛纺织股份有限公司则销售羊绒和羊毛服装等产品。

这三家公司的总部都设在新疆。路透社向这些企业发出的置评请求均未得到回复。

参议员卢比奥

新疆中泰集团是由新疆维吾尔自治区人民政府出资、自治区国资委直接监管的国有独资公司。2022年成为首家进入世界500强的新疆国有企业。

路透社指出，一些维吾尔团体和活动人士对于美国《防止强迫维吾尔人劳动法》的执行速度和质量感到沮丧。一力促成该法案生效的参议员卢比奥（Marco Rubio）呼吁拜登政府把更多的企业加入该实体名单。

“还有数千家中国公司和实体存在参与奴役劳动的潜在可能”，卢比奥在一份声明中表示，“缓慢的进展会使得那些从奴役劳动中获利的人更加明目张胆。”

今年8月，美国刚刚把两家中国企业列入相关实体名单。



（路透社等）

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