又有一名美国黑人无辜丧命警察枪下

（德国之声中文网）又有一名非裔美国人在一次有争议的警察行动中被枪杀。美国司法部公布消息说，联邦调查局将协助俄亥俄州哥伦布市的当地警方进行调查。哥伦布警方此前曾表示，上周五（12月4日），一名警察在搜捕嫌疑人时开枪打死了一名非洲裔男子。然而，这位23岁的男子并不是警方所寻找的人。

其家人的律师对警方提出严厉指责。律师说，这名黑人男子在家门口开门时被一名警察开枪打死。之前，受害人从一名牙医那里回来，并给自己和家人带回了三明治。

虽然受害人携带了枪枪支，但是有官方许可的。他既没有犯罪记录，也没有接受过刑事调查。他72岁的奶奶和两个孩子都目睹了这一事件。

乔治·弗洛伊德死后

美国今年不断发生针对警察暴力侵犯黑人的强烈抗议活动。最引人震惊的事件是是非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）的死亡。他于5月底在明尼苏达州明尼阿波利斯市的一次警察野蛮行动中被杀害。在 "黑人的命也是命 "的口号下，此后几个月，美国爆发了反对警察暴力和种族主义的大规模示威活动。示威游行期间也发生多起暴力事件。

美国这些年的“黑白”悲剧 埃里克·加纳“锁喉”死亡案 2014年7月，纽约市警察以涉嫌兜售香烟为由盘查黑人男子埃里克·加纳（Eric Garner）。加纳否认嫌疑并表示厌倦警察的骚扰。警察在逮捕加纳的过程中，后者予以反抗，多名警察将其推倒在地并卡住加纳的脖子。在事后公布的目击者录像可以看到，加纳多次表示自己喘不过气来，并最终失去知觉。加纳被送抵医院后死亡，部分死因为窒息。同一年年底，法院决定不起诉执法警察。这一决定引发民众抗议，指责警察过度执法。（图为抗议者仰面倒地，模仿加纳临终前痛苦窒息之状。）

美国这些年的“黑白”悲剧 弗格森事件 2014年8月9日，18岁的黑人青年迈克尔·布朗（Michael Brown）在没有携带武器、没有犯罪记录的情况下，被警察开枪打死。只因警察怀疑布朗涉嫌一起抢劫案，在盘查与逮捕过程中双方发生争执，执法警察近距离多次开枪，布朗倒地身亡。这一事件曝光后，引发弗格森持续数周的大规模民众抗议。“黑人的命也是命”（Black lives matter）这一2013年兴起的反对种族歧视、倡导平等的口号再度成为弗格森抗议的标志性诉求。弗格森当地为了控制局面实行的宵禁，并没能阻挡人们走上街头，抗议白人警察在面对有色人种时的过度执法。抗议过程中也出现了示威者袭警事件。

美国这些年的“黑白”悲剧 因玩具枪而死 2014年11月，美国俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）市12岁黑人男孩泰米尔·赖斯（Tamir Rice）在游乐场持玩具手枪玩耍时，遭警察连开两枪受重伤，不治身亡。警方承认由于执法警员是刚入职的新手、经验不足，外加玩具枪上的“玩具标注”贴纸被撕掉，因此令警察以为是真枪并可能威胁周边人安全，最终因误会酿成悲剧。死者父亲不能接受警方的解释，并认为警察完全可以通过其它方式制服一名12岁的男孩，而无须开枪。

美国这些年的“黑白”悲剧 报复袭警 2014年12月20日，纽约华裔警察刘文建与同事拉莫斯在巡逻车内用餐，突然遭到28岁黑人男子布林斯利（Ismaaiyl Brinsley）从后排座窗户多次枪击，两位警员没有任何还击机会，当场死亡。凶手随后自杀身亡。此前，凶手在社交媒体上发表要报复警察的言论，并配以加纳和布朗两个关键词。这两个人都是被白人警察打死的黑人。(图为纽约警察为殉职同事举行葬礼）

美国这些年的“黑白”悲剧 巴尔的摩骚乱 2015年4月12日，黑人男青年弗雷迪·格雷（Freddie Gray）因携带弹簧刀被巴尔的摩警察盘问并拘留，在押送期间，格雷颈部受伤并昏迷，在医院不治身亡。法医报告显示，格雷死因为他杀。检察官认为警察在逮捕格雷时使用了不必要的暴力。此外，格雷携带的弹簧刀大小合乎法定尺寸，因此警方逮捕格雷也属非法。执法警员最终被判处误杀及非法逮捕等罪。巴尔的摩市中心因格雷被杀事件爆发大规模抗议，并演变成持续数日的打砸抢暴力示威。

美国这些年的“黑白”悲剧 “桑德拉说” 2015年7月10日，得克萨斯州黑人女子桑德拉·布兰德（Sandra Bland）被白人交警拦下并被指责违规变道。从事后公布的摄像头拍摄的画面可以看出，双方发生争执及扭打。警方随后因袭击公职人员将桑德拉逮捕。3天之后，桑德拉被发现在狱中死亡。警方说法是，桑德拉用塑料袋自缢身亡。验尸结果证实以上说法。然而桑德拉的亲友对此表示质疑。社交媒体随即出现以“桑德拉说”这一桑德拉生前口头语为关键词的舆论风暴，抗议警方过度执法，要求对桑德拉死因进行进一步调查。

美国这些年的“黑白”悲剧 两天内两条命 2016年7月5日，美国路易斯安那州37岁小贩斯特林（Alton Sterling）在一家便利店前兜售光碟时被两名白人警察打死。从目击者拍摄的视频可以看到，警察将斯特林按倒在地，旁边有人喊“他有枪”，然而在斯特林没有反抗余地的情况下，一名警察对准其头部开枪。仅在一天之后，美国明尼苏达州交警因一辆汽车尾灯不亮要求黑人车主卡斯蒂尔（Philando Castile)停车并进行盘问。卡斯蒂尔女友事后表示，男友在向警察表示自己合法携带枪支后，随即被警方掏枪击毙。死者女友用手机拍摄了男友死亡的最后时刻。当时在车上还坐着两人4岁大的女儿。（图为7月8日，路易斯安那州居民抗议警察过度执法）

美国这些年的“黑白”悲剧 抗议警察暴力以血腥收场 上周四（7月7日）在美国达拉斯举行的示威活动，原本是因路易斯安那、明尼苏达两天内两次发生警察击毙黑人事件引发民众抗议警察过度执法。在示威活动中则发生5名白人警察遭射杀的惨案。嫌犯最终被警方炸死。根据目前公布的调查结果，制造血案的嫌犯叫约翰逊（Micah Johnson），现年25岁，曾在阿富汗美军服役，思想上亲“激进黑人组织”。嫌犯在被炸死前与警方交涉时说，他想“杀死白人，特别是警察。”

美国这些年的“黑白”悲剧 奥巴马表震惊 正在波兰出席北约峰会的美国总统奥巴马得知达拉斯警察遇害惨案后表示震惊，谴责这是“精心策划、卑鄙的攻击”，同时认为美国并非“黑白”两极分裂，而是应该更加团结的面对和抵抗存在的暴力和种族歧视问题。

美国这些年的“黑白”悲剧 警察执法 屡发血案 据《华盛顿邮报》统计，今年美国警察在执法过程中已经杀死506名嫌犯，明尼苏达州的卡斯蒂尔是第123名被杀死的黑人。 作者: 谢菲



李京慧/石涛 (德新社、美联社)

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