又是推文惹的祸 马斯克辞特斯拉主席

（德国之声中文网）和解的内容包括，马斯克需要在45天内卸任特斯拉董事长，并且在3年内不得重新参选该职位。除了缴纳2000万美金的罚款外，特斯拉还需要任命两名新的独立董事。对于马斯克来说，他虽然还能继续留任公司的CEO，但最新的调解决定意味着他将失去一部分对特斯拉的控制权。

一条推文引发的股市风波

本周四晚，美国证券交易委员会向马斯克提出发布虚假信息的指控。监管机构指责马斯克误导投资者，逼迫他辞去公司领导职位。在之后周五的交易日里，特斯拉的股价一度跌幅超过11%。

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今年8月初，有"宇宙网红"称号的马斯克的一条推文掀起了狂风巨浪。当时他通过推文表示："我考虑以420美元的每股价格收购特斯拉，使其私有化。资金已有着落。"这个不寻常的表态发出后引发强烈反响，导致特斯拉在纽约股票交易所上市的股票一度被中止交易。

过了不到三周，马斯克就收回了这个决定，又在推特上称留在股市"对于特斯拉而言是更好的办法"。他改变主意的原因可能是因为一些投资人不看好该计划。此外，马斯克也不得不承认，一个来自沙特阿拉伯的融资承诺还没有板上钉钉。

官司多了不愁

对于马斯克来说，这不是第一次因他的推文引来麻烦。今年7月，马斯克发推文称一位参与泰国被困少年足球队洞穴救援行动的英国人是"恋童癖"（pedo guy）。导致这位英国潜水员昂斯沃思（Vernon Unsworth）不久前以诽谤罪将马斯克告上法庭。马斯克曾向这名潜水员道过歉，但以后又重申最初的说法。

特斯拉于2010年上市。马斯克本人拥有近五分之一的股份。据估这位科技大亨目前净资产达200亿美元，是全世界最富有的一百人之一。最新判处的2000万美金罚款对于马斯克来说，不会是很大的问题。根据彭博社发布的统计数字，特斯拉"烧钱"的速度大约为每分钟7400美金。2000万美金，是特斯拉不到两天的运营成本。

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任琛/乐然（法新社、路透社、彭博社）