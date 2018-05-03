又是国安! 美拟拒绝中国移动入境

(德国之声中文网) 美国商务部辖下的国家电信与信息管理局(NTIA)，负责对特朗普提供电信通讯政策建议。7月2日，當局提交一份报告书，建议主掌执照发放的联邦通信委员会(FCC)拒绝中国移动的国际通话申请，原因是「在当今国安环境下，该项申请增加了显著且不可接受的国安与执法风险」。

目前任何外国公司想在美国发展国际电话与国际语音转售等服务，都必须先向联邦通讯委员会提出申请。2011年，中国移动提出申请，联邦通讯委员会要求行政单位就此是否符合大众利益提供意见。

事隔7年，国家电信与信息管理局代表行政团队终于提出建议，报告书长达205页，列出四項考量标准﹕

1. 申请者﹕是否可信? 过去有否违法记录? 是否容易遭到第三方胁迫和利用?

2. 外国势力﹕申请者背后是否有国家势力，可能对美国形成威胁? 申请者的母国是否会对他们施加压力，强迫他们提供数据与信息? 母国的要求是否会遵循司法程序，而其司法体系是独立的?

3. 营运计划﹕在美国的营运计划是否会威胁到美国本土企业，伤害他们的稳定性与信用? 是否有意刺探商业情报?

4. 美国司法程序: 美国行政机关能否继续透过发放证照或技术支援的方式，维持其捍卫国家安全的職能?

美国电信与信息助卿瑞德尔(David J. Redl)发表声明: 「与中国移动深入交流之后，执法与国安风险日渐提升的问题仍然没有办法解决。」他说: 「国家电信与信息管理局(NTIA)作为统整行政部门意见给联邦通讯委员会的单位，我们建议联邦通讯委员会(FCC)驳回中国移动的申请。」

中国移动是中国的骨干国有企业，換言之背后乃中国政府主控。根据中国官媒人民网今年3月的报道，中国移动用户总数为8.91亿，是中国境内用户最多的电信公司，比第二名中国联通(2.87亿)、第三名中国电信(2.55亿)高出6亿左右。

罗法/李芊(综合报道)