又是中国商船损坏海缆?已被丹麦海军拦截

11月18日波罗的海海底通信电缆因“外力作用”断裂一案，现在有了最新进展：一艘中国籍货船被发现事发时形迹可疑，现已被丹麦海军拦截。德国防长已经明确表示，此案“显然是蓄意破坏”。

（德国之声中文网）根据船舶航行记录网站MarineTraffic的数据，丹麦海军至少三艘军舰在11月19日连续于该国海域追逐中国籍货船“伊鹏三号”数小时，最终截停于叙兰岛以北海域。这艘船11月15日从圣彼得堡附近的俄罗斯乌斯季-卢加港出发，原定目的地是埃及的塞得港，再下一个目的地则是俄罗斯摩尔曼斯克港；被截停前，该船显然正在驶离波罗的海。

此前，分析人士怀疑这艘注册在“宁波伊鹏海运有限公司”旗下的商船有着重大嫌疑：11月17日至18日，连接芬兰与德国的C-Lion1通信海缆以及连接瑞典与立陶宛的BCS-East-West-Interlink海缆断裂时，“伊鹏三号”恰好出现在断裂地点，而且当时该船明显减速并且有着诡异的航迹走向。

爱沙尼亚安全问题专家卡尼克(Erik Kannike)更是在推特上指出，宁波伊鹏海运有限公司本月刚刚买下了这条商船。

11月18日早些时候，芬兰国资的科技公司Cinia披露，连接赫尔辛基和罗斯托克的C-Lion1海缆“因不明原因”断裂，因此该海缆承载的部分数据业务停摆。该公司表示正在和芬兰当局相关部门合作调查事件原因。Cinia还透露，海缆断裂地点位于瑞典海域，而且并非往来船只密集的地区，断裂时间也是在11月18日凌晨，所以“很有可能是因为外力作用断裂”，具体而言可能是“拖网渔船或者船锚”。该公司还强调，暂时还没有信息显示系蓄意破坏。

正在参加欧盟防长会议的德国国防部长皮斯托利乌斯对媒体表示，波罗的海两条海缆受损“显然是蓄意行动” 图像来源: NICOLAS TUCAT/AFP

德国防长：显然是蓄意破坏

根据英国《金融时报》以及德国、瑞典、芬兰的多家媒体报道，瑞典、德国当局已经开始调查这起“蓄意破坏案件”。德国国防部长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)在布鲁塞尔参加欧盟防长会议期间对媒体表示，波罗的海两条海缆受损“显然是蓄意行动”，“没人会相信海缆是不慎被船锚搞断的。”他认为，这是针对欧洲的一起“混合作战行动”。

在接受德广联采访时，德国基尔大学海洋安全专家佩特斯(Johannes Peters)指出，近年来，海底基础设施重要性不断升高，也凸显其脆弱性。“百分百的防护固然不可能，但是也必须要思考应该用怎样的成本实现怎样的防护。”他呼吁基础设施运营方、行政部门、学术界应该就此问题加强交流合作。

芬兰外长瓦尔托宁(Elina Valtonen)则强调，根据北约宪章第五条，任何针对单个成员国的攻击都被视为对整个北约集团的攻击，北约各国要对此采取“集体防卫”措施，包括使用武力。“我们暂时不知道这到底是不是混合式攻击，也不想妄加猜测。但如果确凿证据显示此案系某个国家的行为，那当然就会上升到外交和防务政策层面。混合式攻击也可以是北约行使集体自卫的理由。”

立陶宛国防部长卡斯丘纳斯(Laurynas Kasčiūnas)表示：“调查结束后，欧盟及其成员国必须充分利用现有的制裁机制，对这类破坏关键基础设施的行为采取行动。”

中国外交部发言人林剑 图像来源: Ichiro Ohara/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

中国外交部：高度重视国际基础设施安全

长年保持中立的芬兰、瑞典在俄乌战争爆发后加入了北约，此后莫斯科显著加大了对这两个北欧邻国的压力。中国方面一直坚称在俄乌冲突中保持中立，但是时常被西方国家指责暗中支持俄罗斯。

在11月20日的中国外交部新闻发布会上，发言人林剑表示“不了解此案情况”，并强调中方一直要求中国籍船只严格遵守相关法规、高度重视保护海底基础设施安全。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，宁波伊鹏海运有限公司表示已接到通知配合调查。该公司注册资本只有2000万元人民币，旗下目前总共只有两艘商船。

去年，波罗的海已经发生过多起海底天然气管道、海底电缆受损事件。其中，爱沙尼亚与芬兰间的一条光缆很有可能是被一艘中国香港籍货船的拖锚损毁。不过调查人员无法确定该事件是否为蓄意破坏。芬兰与中国过去一年中一直在就此事进行会谈，习近平与芬兰总统尼尼斯托(Saul Niinisto)也曾在今年1月通话商讨这桩案件。

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