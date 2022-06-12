又是一年618：被捂住的李佳琦和钱包

（德国之声中文网）中国互联网电商京东的“618”，是对标马云旗下淘宝商城“双11购物狂欢节”的又一个促进中国消费者慷慨解囊“买买买”的商业创意。从2010年开始的“618”近几年来借助中国网络直播带货市场的火爆，创造了一次又一次的销售纪录。一直以来，异常火爆的“带货一哥”李佳琦，也为中国的这两个商业节日贡献了可观的销售收入。但是2022年的“618”，却看不到他的身影。

搜索网络，所有有关李佳琦和2022年618视频的日期停在了6月4日之前。6月3日，李佳琦在直播卖奥利奥饼干时，晒出坦克造型冰激淋蛋糕，直播随即被中断。李佳琦先发微博表示"后台技术故障，我们在紧急处理中，大家先稍等一下哦"，之后又发文称"因为我们内部设备故障无法继续直播"。中国微博网民对此议论纷纷，许多人不清楚发生了什么事。在海外推特上，有用户表示，中共这样做反倒会让更多大陆年轻一代知道了64，并试图了解六四真相。有推特用户写道，“谢谢李佳琦，如果不是中宣部这么敏感封禁，本90后还不知道1989年6月4号发生了什么呢？嘻嘻，只要是被你宣禁的都是好东西啊”。

2022年的618 没有李佳琦的秀口红（资料图片）

坦克和李佳琦

1989年6月5日，中国政府镇压学生民主运动。当时在北京东长安街上，一位青年从容上前，用单薄的身子拦住一长队隆隆驶来的坦克。这个场景进入了现场至少五位摄影师的镜头，立即传遍全球，成为六四运动的精神符号，以及人类民主运动史上的勇气的象征。

如今，不管李佳琦和其团队为今年的618准备了多少的好物促销大大折活动。用户都无法再看到这位和政治不大沾边的中国网红。李佳琦抖音账号上最后更新视频的日期停留在了2022年6月2日。其它包括淘宝点淘在内的直播购物软件中，有关李佳琦的视频也一律取消了看视频直接下单的功能。微博上，李佳琦的官方账号更新也停留在了6月3日晚间17点38分发出的：“MM们，非常抱歉，今晚因为我们内部设备故障无法继续直播，大家早点休息，尚未上播的产品，我们之后的直播中会陆续带给大家，辛苦大家了。 ”

时评人、六四记忆· 人权博物馆总策展人长平对此发表评论称：“没有人相信李佳琦本人有意而为之。作为上海市青联委员的李佳琦获得包括青年五四奖章在内的众多官方奖励，并在塔利班夺取阿富汗政权之后和央视记者一起推销阿富汗松子表达支持，也曾在微博表态‘支持新疆棉’。”

李佳琦被封 消费继续?

虽然李佳琦仍然处于被封杀的状态，但是仍然走不出新冠疫情笼罩的中国政府急需像618、双11这样的商业噱头来促进消费，实现包括“内循环”在内的政策目标。但是受中国政府新冠清零政策强力封控措施的影响。民众今年618年的消费热情似乎不高。许多人在微信朋友圈中看不到任何像往年一样的打折信息和各种晒单。中国媒体“界面新闻”发表了题为“今年618丨“只买一箱纸”消费者捂紧钱包 商家追求利润谨慎促销”的文章，并在引语中问道：“谁会在收入下降、充满不确定性的环境下大肆购物呢？”

Syntun（星图）数据显示，去年，阿里巴巴集团控股有限公司旗下的天猫商城、京东商城和拼多多在“618”的销售额合计为5784亿元（858.9亿美元），同比增26.5%。但在过去3个月，这个全球第二大经济体因政府为遏制不断爆发的新冠疫情而实施“清零”政策，数十座城市不同程度“封城”，影响了生计、削减了消费、严重扰乱了供应链。

今年六月，不少城市开始放宽限制，宣布采取多种激励手段，刺激消费，重振经济，措施中包括发放优惠券、购车补贴和数字人民币支付。因担心封锁会再度发生，限制措施放宽后，在上海等有过程度不等的“封城”经历的大都市，与美妆产品相比，众多消费者更愿意选择囤积食物和日用生活品。

李佳琦以销售护肤和美妆类产品出道，之所以在中国的各大电商平台上如此受欢迎，主要原因之一是他选择产品时对低价的执着。与商家签署直播带货协议时大多要求商家提供的价格是全网最低或与最低价持平。据包括“搜狐”在内的中国媒体报道，2021年双11期间，李佳琦在护肤和美妆类产品的销售额达到了82.68亿元。但是，与其它中国网络直播带货网红一样，公众并不清楚这类销售额中多少作假冲单的成分，以及具体又有多少退货率。

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