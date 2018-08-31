又是一年"黑五"日 "剁手"到底值不值？

（德国之声中文网）戴森的Supersonic吹风机在德国黑色星期五这天的网购最低价格是319欧元。而大约4个月前，同一款产品的价格最低为270欧元，比它的"黑五"打折价低出约15%。一台惠普的激光扫描传真一体打印机，原价199欧元，现在在德国电器商Media Markt的Ebay网页上只售99欧。只要你点击把它加入购物车，网页就会告诉你这款产品已经卖完，并推荐你买其它的产品。天下商人一般奸--这是一个许多消费者都知道或能猜到的事情。但在黑五到来的这一天，还是压抑不住自己的捡便宜心理。

"打折就像一种强性毒品"，奥托贝森管理学院（WHU-Otto Beisheim School of Management）的市场营销专家法斯纳赫特（Martin Fassnacht）如是说。和中国双十一的"剁手族"们一样，德国人对购买所谓打折商品的热情近些年也是有增无减。

黑五取代德国传统打折季

德国打折商品网站blackfridaysale.de的发言人哈什克（Albert Haschke）告诉德国之声，与黑色星期五在美国50年的历史相比，这个疯狂购物节进入德国的时间其实并不长。

德国人在黑五这一天会在实体店还是在网上购物呢？

随着网络购物时代的到来，"黑五"渐渐成为了许多德国人，尤其是年轻人一年中最重要的大采购时机。而在此之前，德国最重要的两次打折购物季分别是每年的夏季和冬季大甩卖。甚至有一段时间，德国从法规上严格规范了商家什么时候可以推出大打折行动，什么时候不可以。

而随着相关法律的淡出，理论上说德国的消费者全年都可以买到打折产品。尽管如此，黑色星期五还是能够凭借其巨大的商业宣传攻势和市场营销心理战，让诸多消费者的钱包在这一天变得更扁。不懂方法冷静精心比较的人，只有做"冤大头"的份。

到底该不该"剁手"？用事实说话

德国电视二台的服务类经济节目WISO委托价格调查机构PreisHoheit用了半年的时间，密切关注了3000个商品在黑色星期五前期和后期的价格走势。调查者发现，如果消费者对某一商品价格的历史走势没有了解，很有可能在黑色星期五这天用更高的价格买下商品。许多热门商品在"黑五"到来之前就已经经历了大幅降价的过程，不少商家反而会在黑五当天借着消费者的购买热情和非理性判断，大幅度提高同一商品的价格。

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当然，也有许多产品确确实实会在"黑五"这一天大幅度降价。典型的例子是许多消费电子产品。正是因为将提价产品和降价产品混在一起出售，才会使消费者彻底失去对市场价格的判断。尤其是当消费者看到他们熟悉的某些产品确实大幅度降价时，在同一网站或销售商购买其它未大幅降价的产品时才会不予过多考虑和比较。

总的来说，在"黑五"这天"剁手"，到底值不值得呢？德国电视二台WISO节目的调查结果发现，从3000种热门商品2017年的整体价格上看，绝大多数产品价格在黑五这天没有发生多大的变化，所占比重为68%：21%的产品价格反而更贵，只有11%的产品会变得更便宜。其中真正值得"剁手"的大幅降价产品所占比重只有5%，其余有所降价的产品占比为6%。

从降价的幅度上来说，大部分产品的减价幅度平均只有10%左右。但这10%并不是黑色星期五的专利。德国的价格调查机构PreisHoheit发现，10%的降价幅度通常在黑色星期五之前或之后都会出现。黑五不过是商家促销的一种手段罢了。

天下没有白赚的"黑五"

尽管如此，几乎没有人会怀疑今年的黑五又会给商家带来巨大的商业利益。德国零售业联合会（HDE）预计，今年"黑五"期间零售业的总销售额将达到24亿欧元的水平。如果这一数字变为现实，与2017年的17亿欧元相比增长率将超过60%。

对于商家来说，黑五是一把“双刃剑”

但天下没有白赚的"黑五"，对于德国的商家来说也是如此。由于许多消费者在黑五这天"剁手"的真正原因是为即将到来的圣诞节准备礼物，而圣诞节一年只有一次，所以黑五的出现大大影响了德国商家在12月中旬圣诞节前的销售收入。旗下拥有德国电子产品商场Saturn和Media Markt的CECONOMY向德国之声表示，2017的"黑五"当天确实创造了该公司历史上营业收入最高的纪录。但随后12月份的销售额大幅下降。最后，该公司去年圣诞销售季的总营业收入仍然低于前年水平。

从消费心理的角度上来说，这很好解释。如果消费者认为"黑五"是一年中购买打折商品最好的时机，大部分人就不会再在其它时间段大规模消费。但对于商家来说，不参与黑五打折也不是一个明智的选项。因为消费者的心理预期已经形成。德国科隆IFH消费咨询公司的胡德茨（Kai Hudetz）表示："谁要是不参加黑五 ，就会发现在黑五之后东西其实更难卖。"