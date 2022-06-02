又是一年高考时：“疫情的一代”

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在中国首都北京，高考于6月7日至10日进行。北京当局要求，以最高标准、最严要求做好考试组织和疫情防控各项工作，确保实现“平安高考”。一位家长说，这些考生是“疫情的一代”。
在国内外局势变化的背景之下，中国政治高层围绕是否继续坚持“动态清零”的争论终于公开化。而在六四临近之际，京津两地大学生的举动更被外界赋予许多想象。
上海預計6月將逐步解封，但許多當地居民抱怨仍被困在社區。北京則疫情不退，已有超過100個地鐵站關閉。與此同時，天津因禁止密接者參加春季高考，引發民眾抗議後連夜修改公告。
在封控状态已持续一个多月的上海，新增确诊病例已经连续多日持续下降。上海市副市长周六宣布，该市高考将推迟到7月7日到9日举行，中考则延期至7月11日至12日举行。
最近应法兰克福大学的邀请，旅居柏林的华裔作者严歌苓与流亡海外的中国诗人杨炼进行对谈，分享了他们在文革和六四时期的创伤经历，在离散和审查制度下的写作，以及如何用作品回应时代。德国之声中文网现场实录。
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