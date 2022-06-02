 又是一年高考时：“疫情的一代” | 在线报导 | DW | 07.06.2022

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又是一年高考时：“疫情的一代”

在中国首都北京，高考于6月7日至10日进行。北京当局要求，以最高标准、最严要求做好考试组织和疫情防控各项工作，确保实现“平安高考”。一位家长说，这些考生是“疫情的一代”。

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