又是一年高考时：“疫情的一代”

杨炼对话严歌苓：“这无非是普普通通的一年”

最近应法兰克福大学的邀请，旅居柏林的华裔作者严歌苓与流亡海外的中国诗人杨炼进行对谈，分享了他们在文革和六四时期的创伤经历，在离散和审查制度下的写作，以及如何用作品回应时代。德国之声中文网现场实录。