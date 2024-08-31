又双叒叕出撞船事件 中菲再次互相指责

又双叒叕出撞船事件 中菲再次互相指责2024年8月31日
（德国之声中文网）菲律宾和中国船只周六（8月31日）再次在具有争议的地区萨比纳浅滩（Sabina Shoal，菲律宾称Escoda，中国称仙宾礁）附近相撞。
中国海警局网周六当天发布消息称，非法滞留中国仙宾礁的菲9701号船寻衅滋事，以不专业、危险方式故意冲撞中方正常维权执法的5205舰，导致发生擦碰，责任完全在菲方。
菲律宾海警则表示，中国船只无视避免碰撞的航行规则，进行了危险操作，导致菲律宾海警船损伤，所幸无人受伤。
中国各大媒体在引用中国海警局的表态同时，官媒央视还发布了“现场画面”。但从影片中并无法看出责任在谁。
菲律宾9701号又称菲律宾海军“特雷莎-马格巴努阿 ”号（BRP Teresa Magbanua），自今年四月以来一直停泊在该海域，菲律宾方面称其在维护菲律宾南海主权，防止中国控制萨比纳浅滩。
最新冲突点
萨比纳浅滩为无人居住的环礁，位于菲律宾巴拉望省以西约140公里的菲律宾专属经济区(EEZ)内，菲中双方都声称对该浅滩具有主权，近来数月各自在萨比纳浅滩部署了海警船，怀疑对方可能采取行动控制该渔业环礁，并建造设施。萨比纳浅滩已成为南中国海最具争议的斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称南沙群岛）的最新冲突点。
上周一（8月19日），中菲船只在萨比纳浅滩附近相撞，中国海警指控菲律宾海警船“菲4410号”“蓄意”碰撞中国海警船。菲律宾则反驳道，菲律宾海警在进行补给任务期间“遭遇了中国船只的非法攻击性操作”，一艘船只因中国海警船“两度撞击”而受损。美国驻菲律宾大使在事后也发表声明，谴责中国，力撑盟友。
对峙升级
8月25日，菲中船只再次在萨比纳浅滩附近爆发对峙和冲突。菲律宾称中国海警船以冲撞和使用水炮等“具侵略性和危险”的行为阻挡一艘菲律宾补给船。中国海警局则表示，菲律宾3002号船“非法冲闯中国南沙群岛仙宾礁附近海域，持续危险接近中方正常航行的海警船，中国海警对菲肇事船只依法依规采取管控措施”。
一天之后，中菲双方在萨比纳浅滩的对峙行动升级，菲律宾官员表示，8月26日，中国派出40艘舰船的“过度军力”围堵两艘菲律宾船只，阻止其向菲律宾海军“特雷莎-马格巴努阿 ”号运送食物等供给物资。中国海警则表示，未经中国政府允许，菲律宾当天派出4409号、4411号海警船非法冲闯中国南沙群岛仙宾礁邻近海域，持续危险接近正常航行的中方海警船并煽宣炒作，中国海警对菲肇事船只依法依规采取管控措施。
中国海警局新闻发言人甘羽8月29日表示，8月28日，菲律宾1架H-145型直升机向菲海警9701号船空投物资，中方全程跟监、依规处置。这名发言人同时指出，近期，菲方多次企图通过海警船、公务船、渔船等，对9701号船实施运补均遭失败。中方正告菲方立即自行撤走9701号船，不要误判形势、升级事态，否则由此造成的一切后果完全由菲方负责。
隔空喊话
与此同时，菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）严重谴责中国是东南亚地区“国际和平的最大破坏者”，呼吁国际社会对北京在南中国海具有进攻性的举动予以更大的谴责。
中国外交部发言人林剑回应表示，“破坏和平”的帽子绝对扣不到中国头上，“我们敦促菲方个别人员正视问题的根源，不要在滋事挑衅、破坏地区和平的道路上越走越远”。
北京与马尼拉在争议水域的敌对行动增加之际，美国海军上将帕帕罗（Samuel Paparo）本周表示，美国军方对于护送菲律宾舰船在有争议的南中国海航行持开放态度。
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