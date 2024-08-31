又双叒叕出撞船事件 中菲再次互相指责

中国和菲律宾再次相互指责对方在南中国海争议水域故意冲撞对方船只。马尼拉与北京近来在该水域的对抗事件频发，紧张局势不断升级。

（德国之声中文网）菲律宾和中国船只周六（8月31日）再次在具有争议的地区萨比纳浅滩（Sabina Shoal，菲律宾称Escoda，中国称仙宾礁）附近相撞。

中国海警局网周六当天发布消息称，非法滞留中国仙宾礁的菲9701号船寻衅滋事，以不专业、危险方式故意冲撞中方正常维权执法的5205舰，导致发生擦碰，责任完全在菲方。

菲律宾海警则表示，中国船只无视避免碰撞的航行规则，进行了危险操作，导致菲律宾海警船损伤，所幸无人受伤。

中国各大媒体在引用中国海警局的表态同时，官媒央视还发布了“现场画面”。但从影片中并无法看出责任在谁。

菲律宾9701号又称菲律宾海军“特雷莎-马格巴努阿 ”号（BRP Teresa Magbanua），自今年四月以来一直停泊在该海域，菲律宾方面称其在维护菲律宾南海主权，防止中国控制萨比纳浅滩。

菲律宾海警公布其被8月19日被撞损的船只照片。 图像来源: TED ALJIBE/AFP

最新冲突点

萨比纳浅滩为无人居住的环礁，位于菲律宾巴拉望省以西约140公里的菲律宾专属经济区(EEZ)内，菲中双方都声称对该浅滩具有主权，近来数月各自在萨比纳浅滩部署了海警船，怀疑对方可能采取行动控制该渔业环礁，并建造设施。萨比纳浅滩已成为南中国海最具争议的斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称南沙群岛）的最新冲突点。

上周一（8月19日），中菲船只在萨比纳浅滩附近相撞，中国海警指控菲律宾海警船“菲4410号”“蓄意”碰撞中国海警船。菲律宾则反驳道，菲律宾海警在进行补给任务期间“遭遇了中国船只的非法攻击性操作”，一艘船只因中国海警船“两度撞击”而受损。美国驻菲律宾大使在事后也发表声明，谴责中国，力撑盟友。

8月25日，菲律宾称中国海警船以冲撞和使用水炮等“具侵略性和危险”的行为阻挡一艘菲律宾补给船。 图像来源: Philippine Coast Guard (PCG)/Handout/AFP

对峙升级

8月25日，菲中船只再次在萨比纳浅滩附近爆发对峙和冲突。菲律宾称中国海警船以冲撞和使用水炮等“具侵略性和危险”的行为阻挡一艘菲律宾补给船。中国海警局则表示，菲律宾3002号船“非法冲闯中国南沙群岛仙宾礁附近海域，持续危险接近中方正常航行的海警船，中国海警对菲肇事船只依法依规采取管控措施”。

一天之后，中菲双方在萨比纳浅滩的对峙行动升级，菲律宾官员表示，8月26日，中国派出40艘舰船的“过度军力”围堵两艘菲律宾船只，阻止其向菲律宾海军“特雷莎-马格巴努阿 ”号运送食物等供给物资。中国海警则表示，未经中国政府允许，菲律宾当天派出4409号、4411号海警船非法冲闯中国南沙群岛仙宾礁邻近海域，持续危险接近正常航行的中方海警船并煽宣炒作，中国海警对菲肇事船只依法依规采取管控措施。

中国海警局新闻发言人甘羽8月29日表示，8月28日，菲律宾1架H-145型直升机向菲海警9701号船空投物资，中方全程跟监、依规处置。这名发言人同时指出，近期，菲方多次企图通过海警船、公务船、渔船等，对9701号船实施运补均遭失败。中方正告菲方立即自行撤走9701号船，不要误判形势、升级事态，否则由此造成的一切后果完全由菲方负责。

隔空喊话

与此同时，菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）严重谴责中国是东南亚地区“国际和平的最大破坏者”，呼吁国际社会对北京在南中国海具有进攻性的举动予以更大的谴责。

中国外交部发言人林剑回应表示，“破坏和平”的帽子绝对扣不到中国头上，“我们敦促菲方个别人员正视问题的根源，不要在滋事挑衅、破坏地区和平的道路上越走越远”。

北京与马尼拉在争议水域的敌对行动增加之际，美国海军上将帕帕罗（Samuel Paparo）本周表示，美国军方对于护送菲律宾舰船在有争议的南中国海航行持开放态度。

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