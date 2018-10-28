又双叒叕不见了！温州主教再被带走   

（德国之声中文网）梵蒂冈新闻通讯社亚洲新闻社（Asianews）报道，温州教区主教邵祝敏上周五（11月9日）被警方带走，他将"被旅游"一段时间，具体什么时候回来尚不知晓，也不知道带到哪里去。该新闻社指出，在过去的两年里, 邵祝敏至少被警方带走5次。最后一次是在去年5月。

天主教亚洲通讯社报道，当局并未说明这次带走邵祝敏的具体原因，表示会在10到15天之内放人。有消息人士分析，他这次"被旅游"可能与参加已故地下主教林锡黎明弥撒有关，当天大约500人参加了活动。

美联社本周五（11月16日）尝试联系当地宗教局和警方，但不愿给出姓名的对方均表示不了解邵祝敏的情况。

在中国,天主教徒被边缘化 国家监控的天主教会 据估计中国有1200万名天主教徒。而中国是一个大部分国民不信教的世俗国家。 1957年，共产党政府成立了“天主教爱国会”（KPV） - 一个由国家控制的官方教会。任何想要在中国信奉天主教的人，都必须加入天主教爱国会（KPV）。

在中国,天主教徒被边缘化 中国与梵蒂冈：持续了几十年的冲突 但中国的天主教徒是分裂的。只有大约一半属于国家控制的天主教爱国会 。其追随者不承认教宗是天主教的最高领袖。而中国的另一部分天主教徒，也就是所谓的地下天主教徒则忠于罗马教宗及其在中国的最高代表贾治国主教（Julius Jia Zhigou ）。他们在所谓的“地下教会”传播其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 谁有权任命主教？ 中国国家承认的天主教爱国会与梵蒂冈之间争议的焦点是应该由谁来任命主教和神父，如鞠瑞彬主教。北京则自己任命主教。但是根据梵蒂冈的教规，主教要由教宗来任命。此外，梵蒂冈与中国之间没有建立外交关系，但却同北京不承认有独立主权的台湾建有外交关系，这给梵蒂冈与北京之间的关系蒙上阴影。

在中国,天主教徒被边缘化 中国天主教的混乱状况 中国北方一个名叫友通村的村庄就充分体现了中国天主教的混乱状况。该村共有5000多村民，其中约有一半是天主教徒。村里有一个国家认可的教会，另外还有两个大型地下教会和许多非正式的小型家庭教会。正式教会的信徒也会在公共场合公开展示其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法威胁信仰自由 像这样的地下教会一般情况下被容忍，但受到当局的严格监控。家庭教会只要不举行大规模的集会活动通常不被重视。然而，2018年2月一部新的宗教法生效，宗教活动将受到更严格的监控。因此，中国天主教徒担心今后会受到更多的压制。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法加强对教会的管制 现在，国家教会的宗教事务也开始受到限制。教堂的十字架被拆除。教宗方济各一世显然正在考虑承认中国官方承认的教会主教。作为回报，北京应该在挑选主教方面让教宗拥有发言权。

在中国,天主教徒被边缘化 协议导致不确定性 中国政府和梵蒂冈之间有可能达成的协议让很多天主教徒感到不安。他们担心这会加剧教区的分裂。还有一些人希望能够享有更多的自由。董冠华牧师（图片）认为，这笔交易可能会让更多的人进入像他这样的非官方教会。

在中国,天主教徒被边缘化 真正的信仰何在？ 对于来自友通村的裴资鸣来说，梵蒂冈和北京之间的不同利益是核心的问题。他说：“通过其建筑你就能看出什么才是这个国家真正重要的东西。许多欧洲国家规模最大的建筑是教堂。但是在中国最大的建筑物都是银行和政府机构，因为那才是他们真正的信仰所在。”



有消息人士向天主教亚洲通讯社表示，往年11月初教友们都会去已故主教、神父的墓地扫墓，这次受到当局关注可能和中央宗教巡查组到访温州有关。

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长久以来，在任命主教的问题上，梵蒂冈和中国政府之间一直存在争议。梵蒂冈表示有自由决定主教的权利，但是北京认为这是干涉中国内政。

2016年9月邵祝敏由梵蒂冈任命为温州主教。去年他被警方带走后德国驻华大使柯慕贤曾发表声明，呼吁结束对温州主教邵祝敏的人身自由限制。

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美联社指出，习近平上台后以国家安全的名义严厉打压基督教徒、天主教徒、穆斯林和佛教徒，强调和宗教"中国化"。

9月底，梵蒂冈与中国签署一份关于主教任命的临时协议。尽管梵蒂冈表示这份协议不是政治性质，一些人仍担忧这是梵中建交的前奏。

文木 / 达扬（美联社、天主教亚洲通讯社等）