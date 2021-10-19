 又到每年朝觐日：百万穆斯林涌向麦加 | 所有节目 | DW | 09.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

又到每年朝觐日：百万穆斯林涌向麦加

穆斯林一生中至少得去麦加朝圣一次，即朝觐。它是戒律，是伊斯兰教第五支柱。为控制新冠疫情实施的禁足令取消后，今年将首次有一百万名信徒加入朝觐大军。

  • Viele Muslime tummeln sich auf dem Platz vor der großen Moschee in Mekka.

    信众来自全世界

    朝觐前夕，麦加所有广场已然熙攘一片。随着踏上位于沙特阿拉伯的这座圣城，信徒们便开始经由心内、外仪式为这一伟大事件做准备。很多人已身着白袍，并不可再剃须、梳头、理发或剪指甲。

  • Menschen umrunden die Kaaba, einen heiligen Ort in Mekka, Saudi Arabien

    卡巴：伊斯兰教最大圣地

    朝圣之旅的一站是围着卡巴七重绕行。在用黑布覆盖的圣天方内，有一称作忏悔室的小房间，一半高度内壁均采用抹以香油的大理石，古兰经石板镶嵌其中。

  • Menschen beten in der großen Moschee und verneigen sich Richtung Kaaba.

    古老的朝圣地

    根据传说，亚当在被逐出天堂后建造了卡巴。其实，它原初为一前伊斯兰教圣地。据称，在大天使加百列把黑石交给他们后，亚伯拉罕和儿子以实玛利将其建为朝圣地。信徒通过亲吻、触摸，或用手指向它，表达敬畏之情。

  • Zwei Security Mitarbeiter stehen Wache am Schwarzen Stein in Mekka.

    严加保护的 "黑石”

    黑石位于卡巴东角，镶嵌在墙上，离地面约1.5米高。它本已碎成数块，现由水泥和银色边框固定在一起。黑石的起源及其物理性质仍属未知。到目前为止，人类未对之做过科学检测。

  • Menschen drängen sich auf den Brücken, die zum Jamarat Ritual, der symbolischen Steinigung des Teufels, führen,

    驱魔之路水泄不通

    朝圣者们一路走向麦加附近的米纳，参加那里的投石驱魔仪式。多少年来，巨大人流曾一次又一次造成事故和大规模恐慌。沙特政府为此新建了坡道、拓宽了投石平台，以更好地协调人流。尽管如此，朝觐的这一段仍存风险。

  • Menschen vor einer Stein-Stehle um symbolisch den Teufel zu steinigen.

    象征性投石驱魔

    代表魔鬼的古老石柱 jamarat （三堵墙）原本立于此处，此间，已被新的大型石碑所取代。朝圣者把在阿拉法特山上集来的鹅卵石投向它，以示驱魔。其间，偶有石头伤人事故发生。

  • Muslime beten auf dem Berg Arafat nahe Mekka in Saudi Arabien

    冥思与祈祷之日

    在阿拉法特山的这一天专事祈祷和忏悔。依伊斯兰传说，去世前，先知穆罕默德在阿拉法特山上向在他生命末段陪同朝圣的信徒们作了告别布道。祈祷、忏悔结束后，朝圣者们在附近的穆斯达利法谷过夜，最后重返米纳，庆祝祭祀节日——宰牲节。


  • Viele Muslime tummeln sich auf dem Platz vor der großen Moschee in Mekka.

    信众来自全世界

    朝觐前夕，麦加所有广场已然熙攘一片。随着踏上位于沙特阿拉伯的这座圣城，信徒们便开始经由心内、外仪式为这一伟大事件做准备。很多人已身着白袍，并不可再剃须、梳头、理发或剪指甲。

  • Menschen umrunden die Kaaba, einen heiligen Ort in Mekka, Saudi Arabien

    卡巴：伊斯兰教最大圣地

    朝圣之旅的一站是围着卡巴七重绕行。在用黑布覆盖的圣天方内，有一称作忏悔室的小房间，一半高度内壁均采用抹以香油的大理石，古兰经石板镶嵌其中。

  • Menschen beten in der großen Moschee und verneigen sich Richtung Kaaba.

    古老的朝圣地

    根据传说，亚当在被逐出天堂后建造了卡巴。其实，它原初为一前伊斯兰教圣地。据称，在大天使加百列把黑石交给他们后，亚伯拉罕和儿子以实玛利将其建为朝圣地。信徒通过亲吻、触摸，或用手指向它，表达敬畏之情。

  • Zwei Security Mitarbeiter stehen Wache am Schwarzen Stein in Mekka.

    严加保护的 "黑石”

    黑石位于卡巴东角，镶嵌在墙上，离地面约1.5米高。它本已碎成数块，现由水泥和银色边框固定在一起。黑石的起源及其物理性质仍属未知。到目前为止，人类未对之做过科学检测。

  • Menschen drängen sich auf den Brücken, die zum Jamarat Ritual, der symbolischen Steinigung des Teufels, führen,

    驱魔之路水泄不通

    朝圣者们一路走向麦加附近的米纳，参加那里的投石驱魔仪式。多少年来，巨大人流曾一次又一次造成事故和大规模恐慌。沙特政府为此新建了坡道、拓宽了投石平台，以更好地协调人流。尽管如此，朝觐的这一段仍存风险。

  • Menschen vor einer Stein-Stehle um symbolisch den Teufel zu steinigen.

    象征性投石驱魔

    代表魔鬼的古老石柱 jamarat （三堵墙）原本立于此处，此间，已被新的大型石碑所取代。朝圣者把在阿拉法特山上集来的鹅卵石投向它，以示驱魔。其间，偶有石头伤人事故发生。

  • Muslime beten auf dem Berg Arafat nahe Mekka in Saudi Arabien

    冥思与祈祷之日

    在阿拉法特山的这一天专事祈祷和忏悔。依伊斯兰传说，去世前，先知穆罕默德在阿拉法特山上向在他生命末段陪同朝圣的信徒们作了告别布道。祈祷、忏悔结束后，朝圣者们在附近的穆斯达利法谷过夜，最后重返米纳，庆祝祭祀节日——宰牲节。


多媒体中心更多内容

在全球各国相继开放边界，放松新冠防疫管制措施的背景下。伊斯兰教第一大圣城——麦加也逐渐重新打开朝圣的大门。

伊斯兰圣城麦加 取消社交距离 19.10.2021

2020年新冠疫情中的麦加朝圣

2020年新冠疫情中的麦加朝圣 30.07.2020

相关文章

Hemdullah Abduweli is a Uyghur scholar who was in exile in Turkey before he was arrested in Saudi Arabia on November 20.

沙特警方逮捕两维族男 人权团体忧遭遣返中国 27.11.2020

两名维吾尔人传出11月20日遭沙特阿拉伯当局逮捕，两人目前被关在当地看守所。海外运动人士告诉德国之声，两人恐面临被遣返回中国的命运。

Fatimah Abdulghfur is a Uyghur poet living in Australia. She lost contact with her father following his last message to her in April, 2016. Location: Xinjiang Copyright: Privat

联合国过问 中国证实失踪维族男已病逝 09.10.2020

维吾尔诗人法蒂玛·阿卜都加富尔今年九月透过联合国，得知她父亲於2018年11月病逝的消息。在消息传出前，他的家人深信他在2017年被送入再教育营。