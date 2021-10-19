又到每年朝觐日：百万穆斯林涌向麦加

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
穆斯林一生中至少得去麦加朝圣一次，即朝觐。它是戒律，是伊斯兰教第五支柱。为控制新冠疫情实施的禁足令取消后，今年将首次有一百万名信徒加入朝觐大军。
朝觐前夕，麦加所有广场已然熙攘一片。随着踏上位于沙特阿拉伯的这座圣城，信徒们便开始经由心内、外仪式为这一伟大事件做准备。很多人已身着白袍，并不可再剃须、梳头、理发或剪指甲。
朝圣之旅的一站是围着卡巴七重绕行。在用黑布覆盖的圣天方内，有一称作忏悔室的小房间，一半高度内壁均采用抹以香油的大理石，古兰经石板镶嵌其中。
根据传说，亚当在被逐出天堂后建造了卡巴。其实，它原初为一前伊斯兰教圣地。据称，在大天使加百列把黑石交给他们后，亚伯拉罕和儿子以实玛利将其建为朝圣地。信徒通过亲吻、触摸，或用手指向它，表达敬畏之情。
黑石位于卡巴东角，镶嵌在墙上，离地面约1.5米高。它本已碎成数块，现由水泥和银色边框固定在一起。黑石的起源及其物理性质仍属未知。到目前为止，人类未对之做过科学检测。
朝圣者们一路走向麦加附近的米纳，参加那里的投石驱魔仪式。多少年来，巨大人流曾一次又一次造成事故和大规模恐慌。沙特政府为此新建了坡道、拓宽了投石平台，以更好地协调人流。尽管如此，朝觐的这一段仍存风险。
代表魔鬼的古老石柱 jamarat （三堵墙）原本立于此处，此间，已被新的大型石碑所取代。朝圣者把在阿拉法特山上集来的鹅卵石投向它，以示驱魔。其间，偶有石头伤人事故发生。
在阿拉法特山的这一天专事祈祷和忏悔。依伊斯兰传说，去世前，先知穆罕默德在阿拉法特山上向在他生命末段陪同朝圣的信徒们作了告别布道。祈祷、忏悔结束后，朝圣者们在附近的穆斯达利法谷过夜，最后重返米纳，庆祝祭祀节日——宰牲节。
两名维吾尔人传出11月20日遭沙特阿拉伯当局逮捕，两人目前被关在当地看守所。海外运动人士告诉德国之声，两人恐面临被遣返回中国的命运。
维吾尔诗人法蒂玛·阿卜都加富尔今年九月透过联合国，得知她父亲於2018年11月病逝的消息。在消息传出前，他的家人深信他在2017年被送入再教育营。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版