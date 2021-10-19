又到每年朝觐日：百万穆斯林涌向麦加

古老的朝圣地

根据传说，亚当在被逐出天堂后建造了卡巴。其实，它原初为一前伊斯兰教圣地。据称，在大天使加百列把黑石交给他们后，亚伯拉罕和儿子以实玛利将其建为朝圣地。信徒通过亲吻、触摸，或用手指向它，表达敬畏之情。