又一连侬墙冲突事件 新西兰学生遭中生冲撞

（德国之声中文网）奥克兰大学周一 (7月29日) 发生一起中国学生与香港裔女学生因支持香港「反送中」示威学生在校园内建立连侬墙一事，而爆发肢体冲突的事件。 德国之声得到的一段视频显示，三名中国男学生围着一名港裔新西兰女学生，并用普通话质问她为何要在奥克兰大学校园内设置连侬墙。 当新西兰学生赛琳娜 (Serena Lee) 向中国学生表明她听不懂普通话时，后者却继续用普通话质问赛琳娜。

赛琳娜告诉德国之声，她与一群支持香港「反送中」示威的学生自上周起两度在奥克兰大学的校园设置连侬墙，但连侬墙都在设置后的一两天便遭破坏。 为了避免连侬墙再次遭破坏，她与其他学生询问校方何处适合设置连侬墙，而她们在得到学校许可后，便于7月29日下午2点开始建置连侬墙。

赛琳娜与其他学生大约在29日下午5点左右完成连侬墙的设置，而这时3名中国男学生走向她们并包围她们。 德国之声取得的视频显示，其中一名中国学生向赛琳娜表示，就算这群支持香港示威的学生透过连侬墙表明自己是香港人，但在外国人眼中，她依旧是中国人。 而当赛琳娜坚定的表明香港与中国不同之后，另一名中国学生立即回应表示香港是中国的一部份。

她告诉德国之声:「他们开始用普通话问我们一些问题，但我也向他们表明我听不懂普通话，并要求他们说英文。 其中一名中国学生开始指控我们的做法是在宣扬港独，而他也一再强调香港是中国的一部份。 当我跟他说我认为香港跟中国不一样时，他开始激动地指着我说，『如果妳不喜欢中国的话，大可滚出中国。 』」

在赛琳娜向中国学生表明她就是因为不喜欢中国才移居新西兰后，中国学生开始骂她不是人类，并强调因为赛琳娜听不懂普通话，「所以她是一只猪」。 赛琳娜的一名男性友人在得知现场发生冲突后，并赶到现场试图缓和气氛。

然而，当他试图介入时，其中一名中国学生走向他，而现场紧张气氛也瞬间升高。 视频显示赛琳娜试图阻止两人发生肢体冲突，而中国学生下一秒便用肩膀冲撞赛琳娜，赛琳娜也因此跌倒在地。 虽然赛琳娜的友人在事发后立即连系校园保安，但赛琳娜告诉德国之声，保安在事发后的8到10分钟后才赶到现场，而3名与她们发生冲突的中国学生也已离开现场。

奥克兰大学的发言人费努肯恩 (Finucane) 向《新西兰先锋报》 (New Zealand Herald) 表示，该校校长与其他管理阶层成员已收到纪录事发经过的视频，而该校已与涉入周一冲突的学生联系，并正式展开调查。 她告诉新西兰先锋报:「虽然不同学生对于一个议题可能有不同的意见，但他们必须以尊重他人意见跟权利的方式表达自己的立场。 本校已表明任何骚扰、霸凌或歧视的行为都是不被允许的。 」

赛琳娜向德国之声表示，她们在申请设置连侬墙时，便向校方表明在他们设置连侬墙后，校园内可能因此产生冲突，但校园保安周一仍在他们通报冲突后的10分钟才抵达现场。 她认为奥克兰大学应该指定一个部门来处理与言论自由相关的事宜。 她说:「保安在我被推倒在地后10分钟才抵达现场，而当他出现时，那三名中国男学生早已离开现场，所以我认为他们必须加强这方面的应变能力。 」

随着香港的「反送中」示威越演越烈，世界各地的大学校园也陆续传出与「反送中」集会相关的冲突事件。 澳洲的昆士兰大学7月24日也爆发一起中国学生与举行「反送中」集会的香港学生之间的冲突，当时双方两度爆发激烈肢体冲突，而事件落幕后，中国学生也在网上发起联署，谴责校方未能适当处理暴力事件。 参与了该场「反送中」集会的澳洲学生也预计将在7月31日举行另一场示威活动，抗议中国透过孔子学院及其他组织来加深在澳洲大学校园的影响力。