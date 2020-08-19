又一艘加拿大军舰穿越台湾海峡

（德国之声中文网）过去数星期，中国强化了环绕台湾岛的军事活动，其中包括派遣战机飞越非正式台海中线。

台湾国防部通报说，一艘加拿大护卫舰从南中国海向北航行，经过台湾海峡之后，随后向北方驶去。

通报称，加舰经台湾海峡北驶期间，军方运用联合情监侦作为，全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。

加拿大海军舰只以前就曾穿越过台湾海峡。根据台湾国防部公开的信息，加舰首次行经台海为去年6月18日的里贾纳号（HMCS Regina），以及去年8月10日的渥太华号巡防舰（HMCS Ottawa）。

美国军舰亦定期穿越台湾海峡。

中国历来谴责这类行为。今年8月，一艘美国导弹驱逐舰穿越该海峡，中国军方警告说，这是"极其危险的"行为。

自2018年加拿大关押中国电信巨头华为的财务总管孟晚舟以来，中加关系恶化。

加拿大方面逮捕孟晚舟是基于美方的司法协助申请。美方指控孟晚舟提供假证，经由汇丰银行等金融机构为华为与伊朗的生意提供资金，违反美国制裁伊朗法。中方要求释放她。

孟被捕后不久，中国就以从事间谍活动为名逮捕了两名加拿大公民。

凝练/雨涵（路透社）

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