 又一艘加拿大军舰穿越台湾海峡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

又一艘加拿大军舰穿越台湾海峡

据台湾国防部周六通报，一艘加拿大军舰穿越敏感的台湾海峡。正值台海两岸关系紧张之际，此举有可能激怒北京。

US Navy Kriegsschiff Taiwan Arleigh Burke (abaca/picture alliance )

美国阿利伯克级导弹驱逐舰“哈尔西”号于今年8月30日通过台湾海峡

DW.COM

中国解放军连日在台湾海峡演练，多次逾越海峡中线（台海中线），北京首次否认界限存在，台军则修改「第一击」定义。台海局势将如何升温？

解放军在台湾海峡频频演练，台海局势紧张升级之际，两岸的表态也日益强硬，北京甚至否认“海峡中线”的存在。这是否意味着现实中发生军事冲突的危险升高？就此德国之声采访了台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正。

美中军方近来"小动作"不断：美国战舰日前穿航台湾海峡，中国军方称这将带来现实威胁。

（德国之声中文网）过去数星期，中国强化了环绕台湾岛的军事活动，其中包括派遣战机飞越非正式台海中线。

台湾国防部通报说，一艘加拿大护卫舰从南中国海向北航行，经过台湾海峡之后，随后向北方驶去。

通报称，加舰经台湾海峡北驶期间，军方运用联合情监侦作为，全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。

加拿大海军舰只以前就曾穿越过台湾海峡。根据台湾国防部公开的信息，加舰首次行经台海为去年6月18日的里贾纳号（HMCS Regina），以及去年8月10日的渥太华号巡防舰（HMCS Ottawa）。

美国军舰亦定期穿越台湾海峡。

中国历来谴责这类行为。今年8月，一艘美国导弹驱逐舰穿越该海峡，中国军方警告说，这是"极其危险的"行为。

自2018年加拿大关押中国电信巨头华为的财务总管孟晚舟以来，中加关系恶化。

加拿大方面逮捕孟晚舟是基于美方的司法协助申请。美方指控孟晚舟提供假证，经由汇丰银行等金融机构为华为与伊朗的生意提供资金，违反美国制裁伊朗法。中方要求释放她。

孟被捕后不久，中国就以从事间谍活动为名逮捕了两名加拿大公民。

凝练/雨涵（路透社）

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 05:13

德国之声解析:若中共侵台 将采取何种戰略？

相关内容

US-Kriegsschiff USS Mustin

美舰再过台湾海峡 中方称极其危险 19.08.2020

美中军方近来"小动作"不断：美国战舰日前穿航台湾海峡，中国军方称这将带来现实威胁。

Chinesische Luftwaffe Su-35-Kampfflugzeuge

军演后再军演 中国宣示坚决捍卫主权 24.08.2020

据中国官媒《环球时报》报道，中国军队在台海的军演刚结束，山东、广东、河北、海南等省这两天又宣布，从22日开始又在黄海、南海和渤海开展军演。近期接连不断的军演表明，随着蔡英文政府和美国越来越多地宣示加强关系，大陆军方态度也越发咄咄逼人。

China Flugzeugträgerflotte

异乎寻常：中国四大海域同步军演 28.09.2020

路透社报道称，台海局势日趋紧张之际，中国宣布周一开始在沿海不同海域同步举行五次军事演习，这也是过去两个月以来中国第二次同时举行多轮军演。

广告

媒体看中国

Trump und Xi auf Bildschirm (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

德语媒体：总统生病，谁在渔利？

奥地利《标准报》担心地指出，特朗普确诊感染新冠病毒让美国政坛陷入乱局，这将导致台海、香港等地的局势岌岌可危。德国《商报》则呼吁德国政府以明确的言辞拒绝华为、拒绝北京。  