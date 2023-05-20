又一脱口秀演员在中国遭封杀

（德国之声中文网）马来西亚华裔脱口秀演员黃瑾瑜（艺名：罗杰叔叔 Uncle Roger）近日遭到包括微博、B站在内的中国网络社交媒体的全面封杀。原因是，这位以搞笑评价美食节目出名的Up主，预告了一期即将于6月4日推出的脱口秀节目，其中不乏对中国政府的讽刺和批评。

黃瑾瑜是谁？

黃瑾瑜生于马来西亚，父母皆为马来西亚华人，目前是英国永久居民。专门刻意的用东南亚口音英语调侃其它美食类视频。最有名的节目是点评英国BBC电视台的一期有关如何做鸡蛋炒饭的视频。期间不断用Haiyaa这样的典型东南亚风格感叹词调侃的黃瑾瑜，树立了自己“Uncle Roger”的形象。这个视频发布两年来，仅在YouTube上的播放量就超过3400万。

考虑到自己的人物定位，黃瑾瑜很少涉足政治话题。2021年1月曾邀请另外一位华人视频博主陈兴（Mike Chen）点评饺子食谱。但黃瑾瑜和其团队在了解到陈兴是法轮功组织成员，对中国政府持批判态度后在全网删除了两人的相关节目，并向观众道歉。

然而，就在2023年的5月16日，也就是中国脱口演员李昊石（艺名：House）被中国网民指责玩梗侮辱人民子弟兵一日后。黃瑾瑜在包括推特在内的社交媒体上发布了自己最新脱口秀节目的预告片。身穿标志性橘黄色T恤衫的他， 在片中了解到台下一位同样穿橘黄色T恤衫的观众来自广州后，满脸笑容的说“中国！好国家！好国家”，然后瞬间做了个无可奈何的表情。引发台下观众爆笑。然后这位喜欢把观众称为侄子、侄女的脱口秀演员表示：“我们现在必须这么说，不是吗？所有的手机都在窃听，都在窃听。这位侄子的手机是华为的。他们都在听！”

从最新发布的预告片中还可以看到，黃瑾瑜在同一个现场表演中问有没有来自台湾的观众。在台下有人响应后。他表示：“（台湾）不是一个真正的国家。我希望有一天你能回到祖国母亲的怀抱。一个中国！”节目中，黃瑾瑜自称“今晚过后，罗杰叔叔就会被禁”。并希望台下的观众在向共产党写报告的时候，要提到罗杰叔叔是个“好同志”。

中国：全网封杀Uncle Roger

之后发生的事情，就在黃瑾瑜的预料之中。他拥有40多万粉丝群的微博账户随后被封。微博官方给出的信息是：“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。他最后一条公开发布的视频微博日期被锁定在4月21日。同时，黃瑾瑜一样拥有超过40万粉丝数的 B站账号也被封禁。

黃瑾瑜也是最近一周内，在中国遭到封杀的第二位脱口秀演员。笑果文化公司旗下的脱口秀演员HOUSE（李昊石）13日在北京演出时，说自己领养的两条野狗追松鼠的场景让他想起“作风优良，能打胜仗”8个字。该段子被指冒犯解放军，北京文旅局先无限期暂停其所有在京演出，之后公安机关宣布立案调查。

北京的独立政治分析家吴强针对李昊石被禁事件向路透社表示：“脱口秀喜剧一直是人们仍然可以享受有关公共生活娱乐评论的最后堡垒。”。相关演员被严厉处理后，“脱口秀喜剧和公众表达的空间必然会继续收缩。”

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美国研究组织——“中国传媒研究计划”的主任班志远（David Bandurski）则就此向路透社表示，中国的领导层“在国家安全风险问题上营造了一种偏执和恐惧的气氛，这种风险被定义得如此宽泛，以至于任何事情都可以被视为攻击。”

（综合报道）

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