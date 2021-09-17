又一组织不敌国安法压力 中国维权律师关注组9月解散

(德国之声中文网) 总部位於香港的「中国维权律师关注组」21日宣布将在本月解散，并表示已启动自动清盘程式，该组织的董事也会辞任。中国法律学者表示，这反映了香港过去几年情势恶化的速度。

消息指出，港警在8月底曾查询该组织的相关情况，关注组也在21日正式回应港警的询问。该组织的董事丶前香港民主党党主席刘慧卿近日证实，她因有出任「中国维权律师关注组」的职务，所以有收到港警国安处的信件，要求她提交相关资料。

此外，该组织的前主席何俊仁在被港警以「煽动颠覆国家政权罪」起诉後，便对外宣布辞去在中国维权律师关注组丶香港支联会与华人民主书院的职位，并退出相关组织。

「中国维权律师关注组」也成为继香港支联会之後，又一个在港府以国安法加强对公民社会打压後，宣布解散的民间组织。该组织自创立以来，便一直致力於维护受到打压或威胁的中国维权律师，协助过的对象包含陈光诚丶高智晟与其他在「709大抓捕」期间受到迫害的中国律师与法律工作者。

人权律师：呼吁西方向中国施压

目前在美国芝加哥大学担任访问教授的中国人权律师滕彪告诉德国之声，中国维权律师关注组在过去14年，为捍卫中国人权律师权利扮演非常重要的角色，包含呼吁国际社会关注中国内部的相关打压。

他说：「像2015年的『709大抓捕』，中国维权律师关注组也是向外界提供了很多被捕维权律师的信息，也做了很多研究。而且他们在香港与中国很多律师跟民间人士，都有很多地面上的联系，毕竟去香港比去其他国家更容易些，所以这个组织起到很重要的桥梁作用。」

滕彪也提到，香港的情势在过去几年产生非常大的变化，尤其自从2019年的「反送中」运动後，香港的情势恶化便进一步加速，而去年7月《香港国安法》生效後，更是让香港原有的「一国两制」荡然无存。

他告诉德国之声：「这个变化是非常迅速的，而且是加速度的。之前一些民主派的政党被取缔，一些议员资格被取消，然後几天前，香港支联会被迫解散，再加上昨天维权律师关注组被迫解散，这种情势发展是绝大多数人在几年前无法想像到的。」

随着中国维权律师关注组宣布解散，滕彪说维权律师在中国国内面临的情势也是日益恶化。他表示，自从2015年的「709大抓捕」後，中国政府的打压便从未停歇。

滕彪指出：「有一些律师现在还在监狱中，包含许志永丶丁家喜跟常玮平。很多律师被限制出境或吊销律师证。可以说连续六年多的打压，中国国内维权运动已经陷入一个低谷。过去的那种相对活跃的状态早已不复存在，这与习近平上台後对民间的全面打压都是一起的。」

滕彪提到，对香港与中国的维权者来说，现在行动的空间非常有限，风险也非常高，所以有能力与中国抗衡的西方民主国家在政治层面向中国施压，否则中国政府侵犯人权的态势只会越来越严重。

他说：「中共能制造这种最严重的人权侵害行为，所以国际社会应该别无选择，只能面对这种挑战，然後争锋相对，向这种人权侵犯行为说不，否则专制力量会不断扩张跟侵蚀整个自由民主秩序。」

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