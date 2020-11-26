又一法官阻挡TikTok禁令 称商务部「欠缺考虑」

(德国之声中文网) 12月8日，又有一名联邦法官颁布一项初步禁令，阻止美国商务部对TikTok实施限制。

美国华盛顿特区联邦地区法院法官尼科尔斯(Carl Nichols)在TikTok母公司字节跳动提出的一项诉讼当中，颁布了这项初步禁令。他的这项命令阻止美国商务部禁止TikTok在美国境内管理数据，提供内容服务，或其他技术上的交易。

尼科尔斯表示，美国商务部对TikTok颁布的禁令可能超越了《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act) 所规定的权限，「以一种主观武断而变化不定的方式，欠缺考虑其他明显的替代方案」。

美国政府声称特朗普动用的紧急权力是基于1977年的《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，该法授予总统在应对特别危险时得以管制国际贸易。不过，尼科尔斯法官曾强调，该法同时明确规定，总统不得限制信息、信息材料的进出口，也不得限制个人信息交流。因此尼科尔斯法官颁布初步禁令阻止商务部禁令。

美国商务部的禁令规定美国公司不得与TikTok有商业往来，原定在11月12日生效。这项禁令若落实，将使该应用程序基本上无法在美国运行。在尼科尔斯之前，宾州法官比特尔斯通(Wendy Beetlestone)也在几名TikTok创作者共同提起诉讼之后，在10月30日颁布命令否决了同一个商务部禁令。

TikTok是一款允许用户观看并分享短影片的应用程式，在美国约有1亿月度活跃用户。TikTok一位發言人在一份声明中称：「我们很欣慰法院认可我们的意见，并针对有关上述行政令的所有禁令發出了初步禁制令。」

美国商务部还有针对TikTok颁布另一项禁令，禁止苹果与安卓应用程序商店提供TikTok给新用户下载，但法官尼科尔斯也曾在9月27日阻挡这项禁令。美国上诉法院将会在12月14日听取尼科尔斯对于应用程序商店颁布禁制令的辩论。

交易案状态不明朗

特朗普政府宣称TikTok可能会被中国政府用来监控用户，盗取个人信息，造成安全风险，因此要求字节跳动出售TikTok在美国的业务。

对于字节跳动而言，被商务部下达禁令后的唯一出路是把TikTok在美业务出售给美国公司，才能继续生存。然而中国政府也随后宣布，不准中国企业在未获许可的情况下将演算法出售到海外，字节跳动的出售谈判因此遭遇阻碍。

字节跳动虽已经与甲骨文、沃尔玛等展开谈判，且称是合作创立新公司TikTok Global，但截至上周五(12月4日)美国政府给予字节跳动的交易谈判期限到期，都还不清楚交易案的状态为何。

张慈/邹宗翰(路透社、美联社)

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