又一民主派人士流亡 李轩朗：香港是唯一的家

(德国之声中文网) 香港前九龙城的区议员李轩朗3日在其官方脸书发布声明，宣布自己正式流亡海外，成为《香港国安法》施行以後，又一名因面临香港政府打压而被迫离开香港的民主派人士。他在贴文中写道：「2019 年我在不同身位支援和参与抗争，并且於同年十一月区议会选举胜出，有幸成为香港最後一批民选代表之一。」

李轩朗在接受德国之声访问时表示，迫使他离开香港的导火线是香港警方在2月底大规模抓捕47名参与去年民主派所举办的立法会初选。他说，自己也是投入该初选的其中一个候选人，所以他也确实面临被当局以违反国安法抓捕的风险。他说：「在他们被捕後，我认为自己必须离开香港，所以我才决定流亡。在香港政府施行国安法後，香港人所享有在自由不断在缩减。」

他在脸书贴文中提到，过去这一年多以来，他除了以代议士身分从事地区和区议会工作外，也先後加入了本土派的参选名单，竞逐民主派初选和立法会选举。此外，他也加入现已解散的「公民议政平台」筹委会，希望与民主同道建构跨区平台共议民生议题。然而，该计划在被当局定性为「非法平台」後，被迫解散。

李轩朗也告诉德国之声，在一个理想的体制下，香港的议员行使民意代表的职责不该被视为犯罪。然而，他认为中国政府现在希望完全消除民主派政治人物的运作空间，而这种作法将导致香港再也没有认为民主派的政治人物，因为所有民主派人士都已成为倡议者。

他说：「我们在香港无法担任职位，也不能以有意义的方式参与选举。我认为本届的区议会任期满後，香港将不再有民主派的政治人物，因为民主派人士在现行的选举制度内，已无运作的空间。我认为这是相当可悲也令人感到沮丧的。」

「12月立法会选举完全不民主」

在2019年的「反送中」示威期间，李轩朗曾发起「光复红土」游行，并在同年11月成功当选九龙城区的区议员。在2020年民主派所举办的立法会初选中，李轩朗也投入选举。不久前，香港高等法院曾作出判决，认为李轩朗在2019年区议会选举期间发布的宣传品违反规定，所以裁定他非妥为当选，这也使他成为首位被取消当选资格的民主派区议员。

对於自己被迫流亡海外，李轩朗觉得自己抛弃了曾一起参与选举与示威行动的朋友与同事，但他也希望自己能带着这种复杂的情绪继续在海外奋斗。与罗冠聪等更早流亡海外的香港运动人士相比，李轩朗自认没有足够的政治影响力在海外为香港进行国际战线的宣传活动，但他表示，自己仍会透过写作或其他幕後的形式来做对香港的民主发展有利的事。

他向德国之声表示：「世界各地都会有香港人，他们会需要像我这样的香港人的帮助。我将尽我所能，帮助香港的民主发展，也帮助香港人。」

李轩朗也向国际社会表示，虽然香港即将在今年12月举行去年被延期的立法会选举，但他称该选举已是一场「完全不民主」的选举。他说：「这只是一场中国人大式的选举，而英国的外交大臣拉布之前也表示，这种作法已违反了《中英联合声明》。」

香港政府上个月正式宣布於12月19日举行延期超过一年的立法会选举。但在那之前，中国人大已在3月底通过了改变香港选举制度的条文，除了增加特首选委会的委员名额外，也增加了立法会的议员席次。立法会的变动中还包含增加选委会产生的议员席次，并减少分区直选的议员名额。香港政府还设立香港候选人资格审查委员会，专门审核并确认选委会丶特首与立法会选举候选人的资格。

中国政府将这一连串的措施称为「爱国者治港」的方针，称此举将可阻止「反中乱港」的人士透过选举进入权力架构。然而，专家与外国政府都批评中国这种作法，称这种作法为香港的「二次回归」，也认为此举是中国限制香港政治自由的最新手段。

李轩朗指出，2019年底透过选举产生的区议员是香港的最後一批民选代表，但香港政府现在也极力将区议员排除在地区政策的制定程序外。他认为，一旦香港政府通过要求区议员宣誓效忠特区政府的相关法令，很多民主派的区议员都可能因此被取消资格。

至於他自己接下来的安排，李轩朗向德国之声透露，无论自己身在何处，香港都是他唯一的家。他说：「我不会在移民到另一个国家後，把那个地方视为家，因为香港是我唯一的家。」

李轩朗3日也在公开声明中表示，自己已辞去香港中文大学校友评议会常委一职，因为他认为自己无法亲自履行职责。香港中文大学校友评议会的会长杨于铭也向香港苹果日报证实，该会已收到李轩朗的正式请辞，会按照既定的机制处理。

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