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又一次在公开场合跌倒 拜登身体状况受关注

周四，美国总统拜登在科罗拉多州的斯普林斯空军学院发表演讲并向毕业生颁发证书后，不慎绊倒在地。80岁的他在空军官员和特勤局人员的帮助下重新站起来，看起来状态恢复得很快。当天返回白宫时，拜登对记者表示，他很好，只是被沙袋绊倒了。