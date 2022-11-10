又一次在公开场合跌倒 拜登身体状况受关注

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周四，美国总统拜登在科罗拉多州的斯普林斯空军学院发表演讲并向毕业生颁发证书后，不慎绊倒在地。80岁的他在空军官员和特勤局人员的帮助下重新站起来，看起来状态恢复得很快。当天返回白宫时，拜登对记者表示，他很好，只是被沙袋绊倒了。
為了在6月5日的違約最後期限之前讓法案過關，美國國會在跟時間賽跑，最後終於在週四通過法案，可送交美國總統拜登簽署。
台湾国防部周六表示，中国山东号航舰编队三艘舰船当天午间通过台湾海峡，沿中线以西北行驶。
基辛格在他百岁生日之际接受了德国《时代周报》采访。这位美国前国务卿谈到了俄乌战争、中美关系、人工智能等多个当下的热门话题，也回应了“是否应该让乌克兰加入北约”、“拜登和习近平是否拥有足够的智慧、解决美中对抗”等问题。
美國總統拜登21日在七國集團（G7）峰會後的記者會表示，與中國的關係將很快「解凍」。談及台灣，他稱盟國皆有共識，若中國片面對台行動，將有所回應。跌入歷史低谷的美中關係，有望逢春嗎？北京22日表示，“美国一边说要沟通，一边打压遏制中国，意义何在？”
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