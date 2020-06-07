又一名非裔美国人死于警察暴力 抗议恐再升级

（德国之声中文网）在又一名非裔美国人在警察执行任务时死亡之后，美国再次出现了大规模反种族歧视抗议活动。周六，一群愤怒的示威者将亚特兰大的一家快餐店纵火烧毁。在美国福克斯电视台（Fox News）和CNN的电视新闻画面上，可以看到快餐店燃起熊熊烈火。大约一个小时之后，大火被扑灭。
在周六的抗议活动中，示威者封锁了一条交通主干道，要求对两名涉事警察提起诉讼。警方在现场动用了催泪弹和闪光弹。
周五的警察枪击致死案件发生在佐治亚州首府亚特兰大市的一家温蒂汉堡（Wendy's）快餐厅的得来速（Drive-Thru）开车取餐通道上。夜晚时分，27岁的黑人男子布鲁克斯（Rayshard Brooks）在车里睡着，汽车停在了取餐通道上。警察接到举报之后来到现场，给布鲁克斯做了酒精测试，没有通过。因此警察决定将其逮捕。根据警方的叙述，布鲁克斯开始反抗，在试图逃走的过程中被警察开枪击中。
亚特兰大市市长波托斯（Keisha Lance Bottoms）要求将两名涉事警察解雇，针对他们的调查已经启动。"我不认为这次对致命武器的运用存在合法的理由"，她在一次新闻发布会上说。亚特兰大市警察局长希尔兹（Erika Shields）已经引咎辞职。一名警方发言人透露，开枪的那名警察已经被解雇，另一人被暂时停职。
亚特兰大市警察局长希尔兹宣布辞职
从旁观者在事发现场拍摄的录像可以看出，布鲁克斯在快餐店门外进行了一番搏斗之后挣脱开来，试图穿过停车场逃跑。他的手里拿着一根形似警察电击棍的东西。而餐厅的监控录像上则显示，布鲁克斯在逃跑中回转过身，将电棍指向追着他的警察。此时一名警察开了枪，布鲁克斯倒在地上。
地区检察院展开调查
布鲁克斯家属委托的代理律师表示，即使当时布鲁克斯手拿电击棍进行攻击，警察也无权使用致命武器，因为电棍不具有致命的杀伤力。"除非对方用枪对着警察，否则他们不应该开枪"，律师克里斯·斯图尔特（Chris Stewart）说。
富尔顿县（Fulton County）的地区检察官霍华德（Paul Howard）宣布，他的办公室已经开始"对此案进行深入的独立调查"。与此同时，人们还在等待佐治亚州调查局的调查结果。
亚特兰大发生的警察开枪致死事件恐使得黑人男子弗洛伊德之死而引发的反种族歧视抗议运动再度升级。5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼阿波利斯州被警察用膝盖压住脖颈长达数分钟后死亡。自此美国各地乃至全世界都掀起了反对种族歧视和反对警察滥用暴力的抗议运动。本周六，德国、法国、英国和瑞士等国也举行了相关的示威活动。
雨涵/文木（德新社、路透社、美联社）
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探讨种族歧视的好莱坞电影
斯派克·李的批判性声明：《誓血五人组》
美国导演斯派克·李（Spike Lee）长期以来致力于制作探讨美国种族主义的电影。图为他的新片《誓血五人组》（Da 5 Bloods）。斯派克·李在1980年代中期崭露头角。从他1989年推出的喜剧片《为所应为》（Do the Right Thing）以及其它作品，人们发现斯派克·李擅长以轻快诙谐的手法讲述不平等等沉重议题。《誓血五人组》叙述的是四名非裔美国越战退伍军人的故事。
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一堂美国种族主义历史课：《塞尔玛游行》
非裔美国导演艾娃·迪韦奈（Ava DuVernay）2014年所执导的《塞尔玛游行》（Selma，台译《逐梦大道》）叙述了1965年公民权利运动的高潮。她重现了当年民权活动人士在阿拉巴马州塞尔玛市及蒙哥马利之间的游行活动。这部电影在好莱坞充满争议。一些人猜测它被奥斯卡忽视是因为演员为非裔美国人的权益发声。
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获奖充满争议的电影：《绿皮书》
彼得·法雷利（Peter Farrelly）执导的《绿皮书》（Green Book）赢得了许多奖项，包括2019年奥斯卡最佳影片奖。这部根据真人真事改编的电影叙述了一名白人司机和一名黑人钢琴家的故事。一些影评人认为，剧情落入“白人救世主”的窠臼中，并没有深入探讨非裔美国人所面临的种族主义苦难。
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2017年最佳影片《月光男孩》
美国非裔导演巴里·詹金斯（Barry Jenkins）的作品《月光男孩》（Moonlight）用三篇章方式叙述一名黑人同性恋男孩的成长。《月光男孩》在不用通俗剧情或伤感情绪的包装下，成功传达出主题，成为影视作品中的成功典范。
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充满原创性：《逃出绝命镇》
2017年上映的《逃出绝命镇》（Get Out）是种族主义主题中最标新立异的电影之一。大不同于许多善意却感伤的好莱坞电影，非裔美国导演乔丹·皮尔（Jordan Peele）以恐怖和喜剧元素来呈现种族主义，打造出一部极具原创性而且撼动人心的跨流派电影。
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充满张力的《为奴十二年》
2013年上映的《为奴十二年》（12 Years a Slave）隔年荣获奥斯卡最佳影片，对美国的奴隶制起源进行了深度回顾。英国导演史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）在片中采用了许多知名演员，也摘下奥斯卡奖的桂冠。
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观众吸铁石：《黑豹》
终于有另一部奥斯卡获奖电影广义上也涉及了种族主义主题。2018年的漫威电影《黑豹》（Black Panther）首次刻画一名黑人超级英雄。漫威漫画原著作者斯坦·李（Stan Lee）和杰克·科比（Jack Kirby）在1960年代民权运动的高峰期创造了故事中的角色。
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手法细腻的《爱恋》
美国导演杰夫·尼科尔斯（Jeff Nichols）细腻的作品《爱恋》（Loving）让观众眼睛为之一亮。这部电影叙述了北美种族主义的一个历史篇章。故事中的一对情侣违背了禁止异族通婚的法律并不断抗争，最终在法庭上获得胜利。
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充满张力的罗曼史：《皇后与瘦子》
希腊裔美国导演梅利娜·马苏卡斯（Melina Matsoukas）2019年凭借《皇后与瘦子》（Queen & Slim）一片大放异彩。这部电影被认为是黑人版《雌雄大盗》。剧情背景是现代美国，一对年轻黑人情侣在第一次约会时出于自卫杀死了一名警察后逃亡。导演梅利娜·马苏卡斯此前因执导雷哈娜和碧昂斯等人的MV而知名。
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约翰·卡萨维兹的写实电影：《影子》
约翰·卡萨维兹（John Cassavetes）与梅利娜·马苏卡斯一样，都是希腊裔的美国导演。他初试啼声的作品《影子》（Shadows，1959）以极为细腻的手法叙述了非裔美籍三兄妹在纽约音乐圈的故事。当年少有美国导演能真实描绘出音乐圈的生活。
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回顾早期电影：《十二怒汉》
1957年的电影《十二怒汉》（12 Angry Men）是美国电影中第一部探讨种族主义议题的电影。这部由导演西德尼·吕美特（Sidney Lumet）执导的电影是部法律惊悚片，片中12名白人陪审团成员负责裁定来自波多黎各的被告少年是否有罪。
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波蒂埃旧作：《炎热的夜晚》
1960年代，种族主义的主题在主流电影中开始占有一席之地。在电影《炎热的夜晚》（In the Heat of the Night，台湾译《恶夜追缉令》）中，西德尼·波蒂埃（Sidney Poitier）饰演来自北方的黑人警察，他被卷入一起白人谋杀案中。波蒂埃在当地遭遇了恶劣的种族歧视并被误认为嫌疑犯。这部电影获得了5个奥斯卡奖项，波蒂埃也成为美国影坛中首位非裔超级明星。
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打破禁忌的《密西西比在燃烧》
1988年上映的《密西西比在燃烧》（Mississippi Burning）是英国导演艾伦·帕克（Alan Parker）执导的电影，叙述3名民权工作者失踪及FBI探员所展开的调查。一名影评人写道：“帕克的花俏手法几乎将《密西西比在燃烧》变成黑帮电影。但这部电影打破了禁忌：它将整个美国白人中产阶级置于错误面。”
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新生代导演：《街区男孩》
1991年，非裔美籍导演约翰·辛格顿（John Singleton）凭他的处女作电影《街区男孩》（Boyz n the Hood，又译《邻家少年杀人事件》）跃上报纸头版，执导这部电影时他年仅24岁。《街区男孩》因为真实描述美国主要城市贫困地区的黑人生活，被视为具开创性作品。辛格顿是首位被提名奥斯卡最佳导演奖的黑人及最年轻导演。
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探讨种族歧视的好莱坞电影
美国以外的种族主义：《成事在人》
好莱坞的白人明星参演的经常是关于美国以外国家种族歧视的电影。在体育主题电影《成事在人》（Invictus）里头，导演伊斯特伍德（Clint Eastwood）讲述了南非种族隔离制度废除几年后，国家橄榄球队的感人故事。知名美国男演员摩根·费里曼（Morgan Freeman）饰演南非自由斗士曼德拉。
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纪录片《我不是你的黑鬼》
近几十年来，美国影坛中除了许多剧情片探讨种族主义的主题外，也有不少纪录片加入这个行列。海地导演哈乌·佩克（Raoul Peck）2016年推出的《我不是你的黑鬼》（I Am Not Your Negro）就相当成功。这部纪录片改编自非裔美国作家詹姆斯·鲍德温（James Baldwin）的作品。
作者: Jochen Kürten