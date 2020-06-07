又一名非裔美国人死于警察暴力 抗议恐再升级

（德国之声中文网）在又一名非裔美国人在警察执行任务时死亡之后，美国再次出现了大规模反种族歧视抗议活动。周六，一群愤怒的示威者将亚特兰大的一家快餐店纵火烧毁。在美国福克斯电视台（Fox News）和CNN的电视新闻画面上，可以看到快餐店燃起熊熊烈火。大约一个小时之后，大火被扑灭。

在周六的抗议活动中，示威者封锁了一条交通主干道，要求对两名涉事警察提起诉讼。警方在现场动用了催泪弹和闪光弹。

周五的警察枪击致死案件发生在佐治亚州首府亚特兰大市的一家温蒂汉堡（Wendy's）快餐厅的得来速（Drive-Thru）开车取餐通道上。夜晚时分，27岁的黑人男子布鲁克斯（Rayshard Brooks）在车里睡着，汽车停在了取餐通道上。警察接到举报之后来到现场，给布鲁克斯做了酒精测试，没有通过。因此警察决定将其逮捕。根据警方的叙述，布鲁克斯开始反抗，在试图逃走的过程中被警察开枪击中。

亚特兰大市市长波托斯（Keisha Lance Bottoms）要求将两名涉事警察解雇，针对他们的调查已经启动。"我不认为这次对致命武器的运用存在合法的理由"，她在一次新闻发布会上说。亚特兰大市警察局长希尔兹（Erika Shields）已经引咎辞职。一名警方发言人透露，开枪的那名警察已经被解雇，另一人被暂时停职。

亚特兰大市警察局长希尔兹宣布辞职

从旁观者在事发现场拍摄的录像可以看出，布鲁克斯在快餐店门外进行了一番搏斗之后挣脱开来，试图穿过停车场逃跑。他的手里拿着一根形似警察电击棍的东西。而餐厅的监控录像上则显示，布鲁克斯在逃跑中回转过身，将电棍指向追着他的警察。此时一名警察开了枪，布鲁克斯倒在地上。

地区检察院展开调查

布鲁克斯家属委托的代理律师表示，即使当时布鲁克斯手拿电击棍进行攻击，警察也无权使用致命武器，因为电棍不具有致命的杀伤力。"除非对方用枪对着警察，否则他们不应该开枪"，律师克里斯·斯图尔特（Chris Stewart）说。

富尔顿县（Fulton County）的地区检察官霍华德（Paul Howard）宣布，他的办公室已经开始"对此案进行深入的独立调查"。与此同时，人们还在等待佐治亚州调查局的调查结果。

亚特兰大发生的警察开枪致死事件恐使得黑人男子弗洛伊德之死而引发的反种族歧视抗议运动再度升级。5月25日，46岁的弗洛伊德在明尼阿波利斯州被警察用膝盖压住脖颈长达数分钟后死亡。自此美国各地乃至全世界都掀起了反对种族歧视和反对警察滥用暴力的抗议运动。本周六，德国、法国、英国和瑞士等国也举行了相关的示威活动。

雨涵/文木（德新社、路透社、美联社）