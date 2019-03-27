 又一加拿大籍毒贩在中国被判处死刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2019

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时政风云

又一加拿大籍毒贩在中国被判处死刑

周二，中国一家法院因制造、贩卖毒品对一名加拿大公民判处死刑。这是中国和加拿大因孟晚舟事件关系紧张后第二名因毒品犯罪被判死刑的加拿大人。同时被判刑的还有10人，其中包括5名外国公民。

Symbolbild Diplomatie China Kanada (Getty Images/AFP/J. Lee)

（德国之声中文网）中国广东省江门市中级人民法院发布的消息称，加拿大籍被告人范威在11人特大跨国贩卖、制造毒品案中起组织、指挥作用，且贩卖、制造的毒品数量特别巨大，对其判处死刑。同时被判死刑的还有伍子平。法院还宣布，被告人马克（美国籍）和里昂、佩德罗、奥斯卡、凯瑞特（四人均为墨西哥籍）亦系主犯，分别被判处死缓和无期徒刑。其余4名被告被判有期徒刑。

今年1月14日，大连市中级人民法院对加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）走私毒品案依法进行一审审理及宣判，判处谢伦伯格死刑。

背景阅读：加拿大毒贩案重审 改判死刑

Kanada China Prozess Robert Lloyd Schellenberg (Reuters/Intermediate People's Court of Dalian)

资料照片：大连市中级人民法院宣布对谢伦伯格的判决

去年12月1日，加拿大司法部门应美国的要求在温哥华逮捕华为首席财务官、华为创始人任正非之女孟晚舟，引发加中两国关系紧张。美国认为，华为已对美国国家安全构成威胁。今年1月底，美国司法部起诉华为以及孟晚舟，主要罪名包括电信欺诈、妨碍司法，以及窃取商业机密。华为和迄今处于保释中的孟晚舟均否认相关指控。

孟晚舟被加拿大方面逮捕的事件发生后，中国以危害国家安全的罪名逮捕了两名加拿大人，一人为前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig），另一人为加拿大商人迈克尔（Michael Spavor）。此外，中国还宣布禁止今年从加拿大谷物加工商"李察逊国际公司"（Richardson International Ltd）进口油菜籽。

乐然/叶宣（路透社）

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