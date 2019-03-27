又一加拿大籍毒贩在中国被判处死刑

（德国之声中文网）中国广东省江门市中级人民法院发布的消息称，加拿大籍被告人范威在11人特大跨国贩卖、制造毒品案中起组织、指挥作用，且贩卖、制造的毒品数量特别巨大，对其判处死刑。同时被判死刑的还有伍子平。法院还宣布，被告人马克（美国籍）和里昂、佩德罗、奥斯卡、凯瑞特（四人均为墨西哥籍）亦系主犯，分别被判处死缓和无期徒刑。其余4名被告被判有期徒刑。

今年1月14日，大连市中级人民法院对加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）走私毒品案依法进行一审审理及宣判，判处谢伦伯格死刑。

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去年12月1日，加拿大司法部门应美国的要求在温哥华逮捕华为首席财务官、华为创始人任正非之女孟晚舟，引发加中两国关系紧张。美国认为，华为已对美国国家安全构成威胁。今年1月底，美国司法部起诉华为以及孟晚舟，主要罪名包括电信欺诈、妨碍司法，以及窃取商业机密。华为和迄今处于保释中的孟晚舟均否认相关指控。

孟晚舟被加拿大方面逮捕的事件发生后，中国以危害国家安全的罪名逮捕了两名加拿大人，一人为前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig），另一人为加拿大商人迈克尔（Michael Spavor）。此外，中国还宣布禁止今年从加拿大谷物加工商"李察逊国际公司"（Richardson International Ltd）进口油菜籽。

乐然/叶宣（路透社）